Gondelsheim/Helmsheim/B35 – Lastwagen von der Fahrbahn abgekommen und auf dem Dach gelandet

Gondelsheim/Helmsheim/B35 (ots) – Zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Lastwagen

von der Fahrbahn abgekommen, eine Böschung hinabfuhr und sich auf sein Dach

gedreht hatte kam es am Mittwochmittag auf der Bundesstraße 35 zwischen den

Gemeinden Gondelsheim und Helmsheim. Ein 57-jähriger Mercedes-Axor-Fahrer war

gegen 12.20 Uhr mit seinem Lkw auf der Bundesstraße 35 in Richtung Bruchsal

unterwegs, als er wenige hundert Meter vor dem Ortseingang Helmsheim aus noch

ungeklärtem Grund von der Fahrbahn abkam. Nachdem sich der mit Getränke-Leergut

beladene Laster zunächst auf das Dach gedreht hatte kam er wenige Meter tiefer

an der Böschung zum Liegen. Der Fahrer konnte sich aus dem Führerhaus befreien.

Er wurde nach einer ärztlichen Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Für

die Bergungsmaßnahmen mussten zwei Spezialkräne eingesetzt werden. Es kam zu

wiederholten Vollsperrungen der Strecke. Größtenteils konnten die Fahrzeuge

jedoch einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Der Schwerverkehr

wurde großräumig umgeleitet. Die Beeinträchtigungen dauerten über mehrere

Stunden an. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Hambrücken – Zwei Leichtverletzte bei Vorfahrtsunfall

Hambrücken (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag auf der

Industriestraße in Hambrücken ist ein Fahrzeug umgekippt und auf der Seite

liegen geblieben, zwei Beteiligte haben sich dabei leicht verletzt.

Eine 60-Jährige war gegen 14.15 Uhr mit ihrem Jeep Cherokee auf der

Industriestraße Richtung Hauptstraße unterwegs. An der Kreuzung Alter Speyerer

Weg beachtete sie offenbar die Vorfahrt eines von rechts ankommenden VW ID.3

nicht. Bei der anschließenden Kollision touchierte der Geländewagen zunächst

eine Hauseinfriedung und kippte in der Folge zur Seite. Beide Unfallbeteiligten

verletzten sich leicht und wurden zur weiteren ärztlichen Versorgung von

Rettungskräften in umliegende Krankenhäuser transportiert. Im SUV saß ein

13-monatiges Baby, es wurde ebenfalls vorsorglich in eine Klinik gebracht. Beide

Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Es

entstand Sachschaden von schätzungsweise 70.000 Euro.

Karlsruhe – Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Schwere Verletzungen zog sich 47 Jahre alte Radfahrerin zu als

sie am Dienstagabend beim Abbiegen auf die Landesstraße 604 mit einem Pkw

kollidierte.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr die Fahrradfahrern auf einem Waldweg, aus

Richtung Innenstadt kommend und bog mit ihrem Rad nach links auf die L 604 ab.

Hierbei kollidierte sie mit der von rechts kommenden Twingo-Fahrerin. Durch den

Zusammenstoß stürzte die 47-Jährige zu Boden und zog sich dabei schwere

Verletzungen zu. Durch den verständigten Rettungswagen wurde die Frau mit

schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht.

Walzbachtal – Polizei sucht Zeugen nach rücksichtslosen Überholmanövern

Karlsruhe (ots) – Zu rücksichtslosen Überholmanövern auf der Bundesstraße 293 am

Dienstagvormittag sucht die Polizei Geschädigte und Zeugen. Eine 54-Jährige fuhr

gegen 10.45 Uhr in einer Fahrzeugkolonne von der B 35 auf die B 293 in Richtung

Karlsruhe. Im Rückspiegel erkannte sie einen Pkw, der die Fahrzeuge hinter ihr

überholte und hinter ihrem Fahrzeug wegen Gegenverkehrs einscherte. Hierbei soll

es zu einer gefährlichen Situation gekommen sein. Anschließend überholte der

Fahrer des Pkw ihr Fahrzeug und einen davor fahrenden Pkw. Auch hier musste der

Überholende knapp vor dem Gegenverkehr wieder einscheren. Danach überholte der

Fahrer des schwarzen Peugeot Cabriolet die vorausfahrenden Fahrzeuge.

Die Polizei sucht nun Zeugen die die Überholvorgänge beobachtet haben, oder

durch die Fahrweise des bislang unbekannten Fahrers gefährdet wurden. Diese

werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bretten, Telefon 07252/50460 in

Verbindung zu setzen.

Ettlingen – Zimmerbrand durch umgefallene Kerze

Karlsruhe (ots) – Aufgrund einer umgefallenen Kerze kam es am Mittwochmorgen

gegen 06:45 Uhr zu einem Zimmerbrand in der Englerstraße in Ettlingen-West. Wie

hoch der dabei entstandene Gebäudeschaden ist, kann zum aktuellen Zeitpunkt noch

nicht genau gesagt werden.

Durch ein Missgeschick fiel einer Bewohnerin des Mehrfamilienhauses eine Kerze

um. In der Folge fing die daneben befindliche Matratze Feuer. Die Flammen

griffen unverzüglich auf das in dem Zimmer befindliche Mobiliar über. Die Frau

konnte das Zimmer glücklicherweise unverletzt verlassen. Durch das Schnelle

einschreiten der Freiwillige Feuerwehr Ettlingen konnte der Zimmerbrand rasch

unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Nachdem die Feuerwehr das Gebäude gelüftet hat, konnten die zuvor 25 evakuierten

Hausbewohner ihre Zimmer wieder betreten. Aufgrund der Gesundheitsgefahren ist

die Wohnung derzeit nicht bewohnbar.

Forst – Versuchter Einbruch in Yoga Studio

Forst (ots) – Unbekannte verschafften sich in der Zeit von Freitag bis

Dienstagmorgen gewaltsam Zutritt zu einem Yoga-Studio in der Karl-Wirth-Straße

in Forst. Die Täter schoben hierfür einen rückwärtigen Rollladen hoch und warfen

mit einem Stein die Scheibe ein. Anschließend öffneten sie das zweiflüglige

Fenster. Ob sie tatsächlich in den Innenräumen waren oder womöglich gestört

wurden, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Sie haben einen Sachschaden

von rund 2.000 Euro angerichtet.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07251 /

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07251 / 39009-30 beim Polizeiposten Karlsdorf-Neuthard zu melden.

Bruchsal -Schwerer Unfall mit drei verletzten zwischen Neuthard und Büchenau

Karlsruhe (ots) – Büchenau

Ein schwerer Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignete sich am

Mittwochmorgen auf der Kreisstraße 3529 aus Neuthard kommend in Richtung

Büchenau. Eine Frau wurde schwer verletzt, zwei weitere Menschen leichter.

Ein 32-jähriger Mann befuhr mit seinem VW-Golf die K3529 und kam aus bislang

ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr und streifte dort massiv den VW Touran

einer entgegenkommenden Dame. Dieser Touran schleudert auf die Gegenfahrbahn und

kollidierte dort nach derzeitiger Spurenlage seitlich mit einem aus Neuthard

kommenden Audi. Der Touran stand nach dem Schleudervorgang quer auf der

Fahrbahn. Die Fahrerin des Audi musste schwerverletzt mit dem

Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden, die Fahrer der anderen

beiden Fahrzeuge wurden mit offenbar leichteren Verletzungen mit Rettungswagen

in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Der Gesamtschaden beträgt nach ersten Schätzungen um die 60.000 euro.

Zur Unfallaufnahme und zur Bergung der Fahrzeuge musste die K3529 bis 11.50 Uhr

voll gesperrt werden.

Karlsruhe – Wohnungseinbruch

Karlsruhe (ots) – Unbekannte haben sich zwischen Montagabend, 20.00 Uhr und

Dienstagabend, 22.30 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem

Mehrfamilienhaus in der Durlacher Allee verschafft. Sie hatten hierfür das

Türschloss überwunden. Ob die Täter die augenscheinlich unversehrt gebliebene

Wohnung betraten und es tatsächlich zu einem Diebstahl kam bedarf weiterer

Abklärung mit dem Wohnungsinhaber.

Wer im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen machen konnte, wird gebeten

sich unter der Telefonnummer 0721 / 49070 mit dem Polizeirevier

Karlsruhe-Durlach in Verbindung zu setzen.

Kronau – Vorfahrt missachtet – zwei Leichtverletzte

Kronau (ots) – Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Bahnhofstraße Ecke

Schillerstraße in Kronau wurden am Dienstagmittag eine 47-jährige Frau und ihr

10-jähriger Sohn leicht verletzt.

Die Opel-Fahrerin war gegen 13.40 Uhr auf der Schillerstraße unterwegs und

wollte nach links auf die Bahnhofstraße einbiegen. Hierbei übersah sie einen

herannahenden Audi eines 35-Jährigen. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision.

Die beiden Verletzten wurden nach der Erstversorgung durch ein hinzugeeiltes

Rettungsteam zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Audi-Fahrer

blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden von rund

10.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Brille verloren – Mann handelt leichtfertig und steigt ins Gleis

Karlsruhe (ots) – Dank eines aufmerksamen Triebfahrzeugführers ist ein

72-jähriger Mann heute (23. Juni) im Hauptbahnhof Karlsruhe unverletzt

geblieben, als er seine Brille aus den Gleisen geholt hat.

Der 72-Jährige hielt sich kurz nach sieben am Bahnsteig 3 auf, als ihm während

der Einfahrt eines ICE die Brille ins Gleis fiel. In der Annahme, schnell genug

zu sein, begab sich der Mann in die Gleise, um die Brille wieder herauszuholen.

Der umsichtige Triebfahrzeugführer bemerkte den Mann rechtzeitig, leitete

umgehend eine Schnellbremsung ein und gab einen im ganzen Bahnhof hörbaren

Warnpfiff ab. Etwa 300 Meter vor dem regulären Haltepunkt des Zuges kam der ICE

zum Stehen. Der 72-jährige Deutsche schaffte es nur knapp vor dem Halt des Zuges

aus dem Gleis und blieb unverletzt.

Eine verständigte Streife der Bundespolizei stellte den Mann zur Rede und machte

ihm deutlich, wie gefährlich sein Verhalten war. Auf den 72-Jährigen kommt nun

eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr zu.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe weist in diesem Zusammenhang nachdrücklich

auf die Gefahren im Bahnbereich hin!

Beim Aufenthalt im Gleisbereich besteht Lebensgefahr. Durch eine eingeleitete

Schnellbremsung können außerdem Reisende im Zug erheblich verletzt werden. Der

Bremsweg eines Zuges bei 100 km/h beträgt etwa 1.000 Meter.

Dieser Fall zeigt mit glücklichem Ausgang, dass solche Gefahren viel zu oft

unterschätzt werden.

Deshalb: „Richtiges Verhalten auf Bahngebiet sorgt für persönliche Sicherheit.

Schützen Sie sich selbst und seien Sie anderen ein Vorbild.“

Karlsruhe – Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Karlsruhe (ots) – Eine Leichtverletzte sowie ein Sachschaden von geschätzten

7.500 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen in

der Karlsruher Oststadt ereignete.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 26 Jahre alte Ford-Fahrerin gegen

09:35 Uhr auf der Durlacher Allee in Richtung Innenstadt. Im Bereich einer

Fahrbahnzusammenführung wollte sie vom rechten auf den linken Fahrstreifen

wechseln. Da sich nach ihren Angaben ein Fahrzeug neben ihr befand,

beschleunigte sie ihren Pkw um einfädeln zu können. Hierbei prallte sie gegen

ein am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW, der in der Folge auf einen Mercedes

aufgeschoben wurde.

Durch den Zusammenstoß wurde die 26-jährige Autofahrerin leicht verletzt, eine

ärztliche Versorgung vor Ort war nicht nötig.