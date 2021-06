Mannheim-Wohlgelegen: Zusammenstoß zwischen Auto und Straßenbahn – eine Person leicht verletzt

Mannheim (ots) – Bei einer Kollision zwischen einem Auto und einer Straßenbahn

wurde am Dienstagvormittag eine Person leicht verletzt. Ein 81-jähriger Mann war

kurz nach 11 Uhr mit seinem Mercedes auf der Feudenheimer Straße in Richtung

Feudenheim unterwegs. Unmittelbar vor der Straßenbahnhaltestelle

„Pfeifferswörth“ wollte der Mann verbotswidrig wenden und stieß beim Kreuzen des

Schienenbereichs mit einer herannahenden Straßenbahn zusammen. Der Fahrer des

Schienenfahrzeugs leitete noch eine Gefahrenbremsung, konnte den Zusammenprall

jedoch nicht mehr verhindern. Der 81-Jährige erlitt leichte Verletzungen in Form

von Rippenbrüchen und Schürfwunden. Er wurde vorsorglich zur Behandlung in eine

Klinik eingeliefert. Dessen Mercedes war nicht mehr fahrfähig und musste

abgeschleppt werden. An der Straßenbahn entstand lediglich leichter Sachschaden

und blieb fahrtüchtig. Fahrgäste der Straßenbahn kamen nicht zu Schaden.

Im Anschluss an die Unfallaufnahme musste die Fahrbahn wegen ausgelaufener

Betriebsstoffe gereinigt werden. Der Straßenbahnverkehr war bis ca. 11.45 Uhr

unterbrochen. Es ergaben sich vorübergehende Verkehrsbeeinträchtigungen.

Mannheim / BAB 656 (ots) – Am Mittwoch, den 23.06.2021, gegen 17.25 Uhr, wurde

eine Gefahrenstelle durch ein brennendes Fahrzeug auf der A 656 in Höhe von

Edingen gemeldet. Kurz vor der dortigen Baustelle hat es einen Verkehrsunfall

mit zwei Fahrzeugen gegeben, wobei eines davon in Flammen aufgegangen ist.

Rettungskräfte sind auf der Anfahrt.

Mannheim-Vogelstang: 8-jähriges Kind im Badesee ertrunken -Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Vogelstang (ots) – Wie bereits berichtet, ist am Samstagabend ein

8-jähriges Kind im Vogelstangsee ertrunken. Das Kind wurde von seiner Mutter am

Abend als vermisst gemeldet, nachdem sie es beim Ausflug zum See über längere

Zeit nicht mehr gesehen hatte. Rettungstaucher konnten gegen 22.30 Uhr den

leblosen Körper des Mädchens unter der Wasseroberfläche ausmachen und aus dem

Wasser holen. Umgehend eingeleitete Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos, so

dass die 8-Jährige wenig später im Krankenhaus verstarb.

Das Mädchen warm ca. 135 cm groß und von schlanker Statur, hatte dunkelbraune

stark gelockte Haare. Sie trug einen auffälligen rosa Badeanzug und eine

Schwimmbrille.

Die Ermittlungen des Fachdezernats des Kriminalkommissariats Mannheim zu den

weiteren Umständen des Vorfalls dauern an. Hierzu suchen die Ermittler weitere

Zeugen, denen das beschriebene Mädchen am Samstagnachmittag oder -abend

aufgefallen ist und sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten,

sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.:

0621/174-4444 zu melden.