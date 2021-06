Heidelberg-Wieblingen: Beim Vorbeifahren Auto beschädigt und abgehauen – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Wieblingen (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag beschädigte

ein unbekannter Verkehrsteilnehmer ein geparktes Auto und fuhr anschließend

einfach weiter. Ein 58-jähriger Mann parkte seinen Chrysler gegen 23 Uhr in der

Straße „Sandwingert“ rückwärts in einer Parkbucht. Als er am nächsten Morgen,

gegen 10 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehren, musste er feststellen, dass das

vordere Kennzeichenschild abgerissen war und die Stoßstange auf der gesamten

Breite beschädigt war. Offenbar hatte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer das

Fahrzeug beim Vorbeifahren gestreift und war anschließend einfach

weitergefahren.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise

zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0 zu melden

Heidelberg-Handschuhsheim: 18-Jähriger beschädigt geparktes Auto – weitere Geschädigte gesucht

Mannheim (ots) – Dienstagnacht beschädigte ein 18-jähriger Mann im Stadtteil

Handschuhsheim ein geparktes Auto. Kurz vor Mitternacht beobachtete ein Zeuge in

der Zeppelinstraße den 18-Jährigen, der offenbar mit seiner weiblichen

Begleitung in Streit geraten war und anschließend gegen einen in der

Zeppelinstraße abgestellten Seat trat. Dabei wurden der linke Außenspiegel und

die Fahrertür des Fahrzeugs beschädigt.

Aufgrund der Personenbeschreibung konnte eine Streife wenig später noch in

Tatortnähe den 18-Jährigen und seine Begleiterin antreffen und festnehmen. Beide

wurden zunächst zum Polizeirevier Heidelberg-Nord gebracht. Der 18-Jährige wurde

nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen

werden. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Da die Begleiterin des 18-Jährigen erst 15 Jahre alt war, wurde sie zunächst in

Gewahrsam genommen und anschließend in die Obhut der Betreuer der

Jugendeinrichtung, in der die Jugendliche untergebracht ist, übergeben.

Heidelberg, Mannheim: Zwei schwere Unfälle – betrunkene E-Scooter Fahrer in Krankenhäusern

Heidelberg / Mannheim (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in

Heidelberg und in Mannheim zu je einem schweren Unfall mit E-Scootern – in

beiden Fällen waren die Fahrer betrunken.

Kurz nach Mitternacht meldete ein Zeuge einen blutüberströmten Mann, der in der

Meerfeldstraße auf dem Boden lag. Die alarmierten Beamten des Polizeireviers

Mannheim-Neckarau stellten neben dem gestürzten 45-Jährigen, der von

Rettungskräften vor Ort versorgt wurde, einen Leih-Scooter fest den der Mann

zuvor nutzte und damit ohne Beteiligung Fremder stürzte. Ein Alkoholtest war bei

dem offenbar betrunkenen Fahrer aufgrund seiner erlittenen Kopfverletzungen

nicht möglich – er kam zur weiteren Behandlung umgehend in ein Krankenhaus.

Beinahe Ähnliches trug sich gegen 3 Uhr in Heidelberg zu. Ein Passant wurde auf

einen regungslosen Mann in der Bergheimer Straße aufmerksam und informierte die

Polizei. Der 54-Jährige stürzte augenscheinlich während der Fahrt mit einem

Leih-Scooter beim Überqueren der Gleisanlage und stieß mit dem Kopf ins

Gleisbett. Auch er wurde vor Ort von Rettungskräften erstversorgt und

anschließend aufgrund schwerer Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht

werden. Ein erster Test ergab mehr als 1,5 Promille Alkohol in der Atemluft des

54-Jährigen.

Gegen beide Männer wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt und das mit

führerscheinrechtlichen Konsequenzen – denn bei E-Scootern handelt es sich

Kraftfahrzeuge und damit gelten dieselben Vorschriften und Grenzwerte wie bei

Autos und Motorrädern.