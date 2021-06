Kreis Bergstraße

Fürth: Farbschmierereien an Schule/Polizei sucht Zeugen

Fürth – Mit Farbe besprühten Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch (23.06.)

die Außenwand der Schulturnhalle der Müller-Guttenbrunn-Schule im Bereich der

Goethestraße. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf rund 2000

Euro. Die gleiche Wand wurde bereits am 12. Mai mit Farbschmierereien versehen.

Die Beamten des Kommissariats 41 in Heppenheim ermitteln nun wegen

gemeinschädlicher Sachbeschädigung und bitten Personen, die in diesem

Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise

geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06252/7060.

Südhessen/Lampertheim/Bensheim: Zivilfahnder im Einsatz/Mutmaßlichen Tankbetrüger gestoppt – Marihuana im Hundekotbeutel

Südhessen/Lampertheim/Bensheim – Im Rahmen von Kontrollen auf den im

Bereich Südhessen verlaufenden Autobahnen und Bundesstraßen stoppten

Zivilfahnder der Polizei aus Südhessen und vom Polizeipräsidium Mainz am

Dienstag (22.06.) insgesamt 31 Fahrzeuge und nahmen hierbei 42 Personen genauer

unter die Lupe. Es wurden mehrere Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis

und Urkundenfälschung erstattet.

Die flächendeckenden Kontrollen zur Bekämpfung der Eigentums-, Straßen- und

Drogenkriminalität dienten insbesondere dem Ziel, Straftäter nachhaltig zu

verunsichern sowie Südhessen und die angrenzenden Gebiete für die Täter

„unattraktiv“ zu machen.

Im Zuge der Kontrollmaßnahmen stoppten die Fahnder gegen 12.45 Uhr auf der A 5

bei Bensheim einen 35 Jahre alten Autofahrer und seinen 29-Jährigen Begleiter.

Rasch stellte sich anschließend heraus, dass der Wagen nicht zugelassen war und

keine amtlichen Plaketten sowie keine Versicherung aufwies. Zudem war der

35-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Bei dem missbräuchlich

angebrachten Kennzeichen wurden die Beamten stutzig. Wie sich herausstellte,

wurde mit dem Fahrzeug einen Tag zuvor an einer Raststätte an der A 5 in

Baden-Württemberg getankt und anschließend ohne zu bezahlen das Weite gesucht.

Aufnahmen der dortigen Überwachungskamera bestätigten den Sachverhalt und

zeigten weiterhin auch die beiden Insassen beim Tanken. Das Duo wurde daraufhin

vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf

freien Fuß gesetzt. Die Kennzeichen wurden von der Polizei sichergestellt. Den

35-Jährigen erwarten nun entsprechende Strafverfahren.

Gegen 18.30 Uhr kontrollierten die Zivilfahnder auf der Bundesstraße 47 auf der

Rheinbrücke bei Lampertheim einen 20 Jahre alten Autofahrer. Bei der

anschließenden Durchsuchung fanden die Ordnungshüter insgesamt rund 20 Gramm in

Hundekotbeutel verpacktes Marihuana. Die Drogen wurden beschlagnahmt. Sie

gehörten zwei 18 -jährigen Beifahrern des Mannes. Sie erwarten nun

Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Darmstadt

Stickstoffaustritt

Feuerwehr Darmstadt

Um 13:49 Uhr wurde die Feuerwehr Darmstadt zu einem Stickstoffaustritt

in die Merckstraße alarmiert. Durch die Leitstelle wurde umgehend die

Räumung des Gebäudes veranlasst, so dass bei Ankunft der

Einsatzkräfte bereits alle Personen das Gebäude verlassen hatten.

Durch die Feuerwehr wurde das gesamte Gebäude kontrolliert und es

wurden umfangreiche Messungen durchgeführt. Im Kellerbereich wurde eine

niedrige Sauerstoffkonzentration festgestellt, welche auf den

Stickstoffaustritt zurückzuführen ist. Da der betroffene Bereich über

keine Abluftöffnung verfügte, musste mit zwei Entlüftungsgeräten und

Lutten der ausgetretene Stickstoff aus dem Gebäude gesaugt werden.

Nach Beendigung der Entlüftungsmaßnahmen wurde das Gebäude durch die

Werkfeuerwehr Infraserv mit einem speziellen Messgerät freigemessen. Die

Ursache für den Stoffaustritt wird noch ermittelt.

Eine Person wurde durch den Rettungsdienst versorgt, musste aber nicht

in ein Krankenhaus. Im Einsatz waren 40 Einsatzkräfte der

Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Arheilgen mit 10

Fahrzeugen, sowie ein Rettungswagen, ein Notarzt, der Organisatorische

Leiter Rettungsdienst, der Leitende Notarzt und die Polizei. Nach zwei

Stunden war der Einsatz beendet.

Darmstadt: Den richtigen Riecher gehabt / Beamte kontrollieren 59-Jährigen und stellen gestohlenes Fahrrad sicher

Darmstadt – Den richtigen Riecher hatten Polizeibeamte vom K33 in

Darmstadt, als sie am Montag (21.6.) gegen 18 Uhr einen 59-Jährigen in der

Gustav-Lorenz-Straße stoppten. Weil er auf einem auffällig hochwertigen Fahrrad

unterwegs war, hatte der Darmstädter die Aufmerksamkeit der Beamten geweckt. Bei

seiner Kontrolle bestätigte sich rasch der Verdacht. Die Polizisten stellten

eine geringe Menge Betäubungsmittel sicher und zudem fest, dass der Gestoppte

sich in widersprüchliche Angaben hinsichtlich der Herkunft seines mitgeführten

Fahrrades verstrickte. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass es sich dabei

um ein gestohlenes Rad handelte, stellten die Ordnungshüter das Gravel-Bike von

der Marke Cube kurzerhand sicher. Mit Erfolg. Im Rahmen der weiterführenden

Ermittlungen konnte das Fahrrad seinem rechtmäßigen Eigentümer zugeordnet

werden, dem das Gravel Bike wenige Tage zuvor, am Donnerstag (17.6.), auf dem

Johannisplatz entwendet wurde. Neben dem Verstoß gegen das

Betäubungsmittelgesetz erwartet den gestoppten 59-Jährigen nun auch ein

Verfahren wegen des Verdachts des Diebstahls.

Darmstadt: Diebe nutzen Unaufmerksamkeit und entwenden Bargeld aus Auto

Darmstadt – Den kurzen Augenblick der Unaufmerksamkeit einer

Autobesitzerin haben zwei noch unbekannte Täter am frühen Mittwochmorgen (23.6.)

in der Wittmannstraße ausgenutzt. Gegen 5 Uhr trat das Duo an einen schwarzen

Kleinbus mit offener Fahrertür heran, schnappten sich aus dem Innenraum die

Geldbörse und traten über den Bruchwiesenweg in Richtung Herdweg die Flucht an.

Die Flüchtenden wurden als etwa 18 bis 25 Jahre alt beschrieben. Sie waren von

schlanker Statur und trugen beide eine blaue Hose. Einer der Täter war zudem mit

einer „royal-blauen“ Jacke bekleidet. Er führte einen roten Rucksack mit sich.

In seinem Gesicht wurde ein Bart wahrgenommen und sein Haarschnitt wurde als

auffallend dichtgelockt beschrieben. Sein Begleiter war mit einer

weißgestreiften, schwarzen Sweatjacke bekleidet. Er führte einen blauen Rucksack

mit sich und trug eine blaue Kappe auf dem Kopf.

Die Polizei in Darmstadt (K43) ist mit den weiterführenden Ermittlungen wegen

des Verdachts des Diebstahls betraut und nimmt alle in diesem Zusammenhang

stehenden Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt: An den Po gegriffen / 18-Jährige von Unbekannten sexuell belästigt / Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt – Nachdem eine 18 Jahre junge Frau am Dienstagabend (22.6.) von

einem noch unbekannten Täter unvermittelt unsittlich an dem Po berührt wurde,

hat die Kriminalpolizei in Darmstadt die weiteren Ermittlungen übernommen und

sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Gegen 20 Uhr hatte sich der circa 28 Jahre alte, etwa 1,80 Meter große Mann der

jungen Frau auf dem Luisenplatz und dort im Bereich der Straßenbahnhaltestelle

„Platz 1“ genähert und ihr unvermittelt an den Po gegriffen. Danach entfernte er

sich zu Fuß. Er wurde als „leicht“ muskulös beschrieben. Zum Zeitpunkt der Tat

trug der Unbekannte einen Langarmpulli in der Farbe Lila und eine dunkelblaue

Jeans. Zudem führte er eine schwarze Umhängetasche mit sich. Eine sofort nach

Verständigung der Polizei eingeleitete Fahndung nach dem Beschriebenen verlief

ohne Erfolg.

Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder Hinweise zur Identität des

Täters geben können, werden gebeten, sich mit den Ermittlern in Verbindung z

setzen (Rufnummer 06151/9690) .

Darmstadt-Eberstadt: Falscher Handwerker erbeutet Schmuck und Geld Polizei ermittelt wegen Trickdiebstahls / Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Darmstadt – Männlich, 22 bis 23 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, schlanke

Statur, dunkle kurze Haare, bekleidet mit einem weißen T-Shirt, einer grünen

kurzen Turnhose und dunklen Schuhen. Das ist die Beschreibung eines noch

unbekannten Täters, der sich am Dienstagvormittag (22.6.) als Handwerker ausgab

und sich mit dieser Geschichte Zugang zu einer Wohnung im Weidigweg verschaffte.

Zwischen 10.30 Uhr und 11 Uhr hatte der Kriminelle das Mehrfamilienhaus betreten

und dort bei einer 82-jährigen Anwohnerin geklingelt. Es habe einen Rohrbruch in

dem Haus gegeben und er sei nun beauftragt , ie Wasserleitungen in den Wohnungen

zu kontrollieren. Im guten Glauben, einen beauftragten Handwerker vor sich zu

haben, gewährte die Seniorin dem Unbekannten Einlass in ihre Wohnräume. Dort

entwendete er in einem unbeobachteten Augenblick Schmuck sowie die Geldbörse der

Dame und suchte damit umgehend das Weite.

Die Darmstädter Kriminalpolizei (K24) hat die weiteren Ermittlungen übernommen

und sucht Zeugen, denen der Beschriebene möglicherweise aufgefallen ist. Die

Ermittler schließen nicht aus, dass der Täter bei weiteren Wohnungsinhabern

vorstellig wurde. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht

hat, wird gebeten, sich bei den Beamten zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Darmstadt-Eberstadt: Diebe brechen in Kellerräume von Klinik ein / Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt – Auf den Kellerraum von Klinikräumen in der Heidelberger Straße

nahe Ecke Noackstraße hatten es Kriminelle in den vergangenen Tagen abgesehen.

Am Dienstagvormittag (22.6.) waren die Spuren der Täter bemerkt und Anzeige bei

der Polizei erstattet worden. Wie weit der Tatzeitraum zurückreicht, ist derzeit

Gegenstand der Ermittlungen. Nach ersten Erkenntnissen brachen die Unbekannten

gewaltsam die Kellertür auf und entwendeten medizinische Hilfsmittel in noch

nicht bekannten Umfang. Möglicherweise konnten in diesem Zusammenhang

verdächtige Personen von Zeugen beobachtete werden? Das K 41 in Pfungstadt

ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06157/95090 sachdienliche Hinweise

entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Ober-Ramstadt: Gestohlenes Rennrad in Annastraße abgestellt / Wer hat den Täter beobachten können?

Ober-Ramstadt – Nachdem ein noch unbekannter Täter am Dienstagmorgen

(22.6.) sein Unwesen in einem Fahrradladen in der Roßdörfer Straße getrieben

hatte und neues Rennrad aus dem Verkaufsraum mitgehen ließ (wir haben

berichtet), ist das Fahrrad am Dienstagabend in der Annastraße von aufmerksamen

Anwohnern gefunden und von der Polizei anschließend sichergestellt worden. Von

dem Täter fehlt bislang jede Spur. In diesem Zusammenhang nimmt das Kommissariat

41 sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06154/63300 entgegen.

Dieburg: Zeugen nach Einbruch in Supermarkt gesucht / Täter entwenden Geld

Dieburg – Am Dienstag (22.6) gegen 1 Uhr haben Einbrecher ihr Unwesen in

der Fabrikstraße getrieben, sich gewaltsam Zugang zu den Räumen eines

Supermarktes verschafft und dort Geld aus den Kassen entwendet. Der verursachte

Gesamtschaden wird derzeit auf rund 2000 Euro beziffert. Die Darmstädter

Kriminalpolizei (K21/22) ermittelt und nimmt alle in diesem Zusammenhangs

stehenden Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Groß-Gerau

Mörfelden-Walldorf: Ordnungshüter kontrollieren Straßenverkehr

Am Dienstag (22.06.), in der Zeit zwischen 9.00 und 14.00 Uhr, kontrollierten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen mit Unterstützung von Kräften der Hessischen Bereitschaftspolizei im Hessenring den Straßenverkehr.

Insgesamt wurden 26 Autos, 14 Lastwagen und 44 Personen genauer unter die Lupe genommen. In 12 Fällen stellten die Ordnungshüter hierbei technische Mängel, hauptsächlich abgefahrene Reifen, fest. Ein Auto- sowie ein Brummifahrer mussten sogar vorübergehend an der Kontrollstelle stehenbleiben, bis die Mängel behoben waren.

Zwei Lastwagenfahrern untersagte die Polizei wegen Überladung die Weiterfahrt. Sie mussten erst einmal ab- und umladen, bevor es anschließend wieder weitergehen konnte. In einem Transporter war zudem Gefahrgut nicht vorschriftsmäßig gesichert. Auch dieser Fahrer durfte seine Fahrt nicht fortsetzen.

Zwei Brummifahrern konnten keinerlei Nachweise über die Lenk- und Ruhezeiten vorlegen. In allen Fällen kommen nun Bußgelder auf die Verantwortlichen zu. Ein Lkw-Fahrer aus Osteuropa musste zur Sicherung des Verfahrens 750 Euro an Ort und Stelle hinterlegen.

Gerade als die Beamten die Kontrolle beenden wollten, geriet noch ein 59 Jahre alter Autofahrer in die polizeiliche Überprüfung. Rasch bemerkten die Polizisten, dass der Mann offenbar unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Ein Drogentest reagierte auf den vorherigen Konsum von Cannabis. Zudem hatte der 59-Jährige eine kleine Menge Haschisch und Marihuana bei sich. Er wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf – In der Kelsterbacher Straße in Walldorf wurde am 21.06. oder 22.06. ein geparkter schwarzer VW Amarok an der linken Seite beschädigt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

Gernsheim: Polizei und Ordnungsamt kontrollieren Gaststätten/Geldspielautomaten und Coronaverordnung im Fokus

Am Dienstag (22.06.), in der Zeit zwischen 11.00 und 13.30 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeistation Gernsheim und Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamts gemeinsam sechs Gaststätten im Stadtgebiet.

Die Ordnungshüter stellten hierbei fünf Verstöße im Rahmen der Nutzung von Geldspielautomaten fest. Unter anderem bemerkten die Kontrolleure Mängel beim Umgang mit Spielerkarten. Um der Spielsucht entgegenzuwirken, müssen Spielautomaten für eine Spielerkarte ausgerüstet sein. Mit dieser kann nur ein einziger Automat gleichzeitig gespielt werden und nicht mehrere Geräte gleichzeitig. Auf die Verantwortlichen kommen nun entsprechende Anzeigen zu.

Weiterhin wurden in drei Gaststätten Personen im Innenbereich bedient, ohne dass diese eine Bescheinigung über einen negativen Corona-Test oder eine Genesungsbescheinigung bzw. entsprechendes Impfzertifikat über vollen Impfschutz vorlegen konnten. Die Polizei erstattete auch in diesen Fällen Anzeigen.