Schwalm-Eder: Die Polizei-News

Sicherstellung von Drogen bei Wohnungsdurchsuchungen – Borken und Kassel – Wohnungsdurchsuchungen in Kassel – Kripo stellte mehrere Kilogramm Drogen sicher

Am vergangenen Mittwoch haben Ermittler der Kriminalpolizei Homberg mit Unterstützung einer Spezialeinheit der Polizei, der Bereitschaftspolizei und einem Rauschgiftsuchhund die Wohnungen von zwei mutmaßlichen Drogenhändlern in Kassel durchsucht.

Die beiden Männer aus Kassel waren im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens gegen Drogenhändler aus dem Borkener Raum in den Focus der Ermittler geraten. Im Rahmen der durchgeführten Ermittlungen konnte der Verdacht des illegalen Drogenhandels erhärtet werden. Daraufhin erließ das Amtsgericht Kassel, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel, Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der beiden 26-jährigen Tatverdächtigen.

Bei den Durchsuchungen fanden die Beamten 3,8 Kilogramm Marihuana, 63 Gramm Haschisch, 14,3 Kilogramm Amphetamine, mehrere Kanister mit zurzeit nicht bekannten Chemikalien sowie 20 Kilogramm weißes Pulver. Die rauschgiftverdächtigen Substanzen und diverses Zubehör dienten vermutlich zur Herstellung von Amphetamin. Die beiden 26-Jährigen müssen sich nun wegen illegalen Handelns mit Betäubungsmitteln verantworten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Kassel, wieder entlassen.

Fritzlar: Taschendieb stiehlt Geldbörse – Tipps der Polizei

Diebstahl von Geldbörse Tatzeit: 19.06.2021, 08:15 Uhr Eine Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Dokumenten stahl ein unbekannter Taschendieb einem 63-jährigem Fritzlarer. Der 63-Jährige befand sich vor dem Eingang eines Lebensmittelmarktes in der Gießener Straße als er von einem unbekannten Mann angesprochen wurde. Der Unbekannte zeigte ihm etwas auf seinem Handy und fragte etwas in englischer Sprache. Während des folgenden Gesprächs stahl der Unbekannte die Geldbörse des 63-Jährigen unbemerkt aus dessen Hosentasche. Der 63-Jährige bemerkte den Diebstahl erst als er bei einem weiteren Einkauf bezahlen wollte. Von dem unbekannten Täter ist nur bekannt, dass es sich um einen Mann mit südländischem Aussehen handelt. Er trug zur Tatzeit ein weißes T-Shirt. Die Ermittler der Polizeistation Fritzlar suchen Zeugen, welche zur Tatzeit im Bereich des Marktes verdächtige Personen und Fahrzeuge bemerkt haben. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660

So schützen Sie sich vor Taschendieben