Ladungsbrand eines mit Gefahrgut beladenen LKW mit Containeraufbau

Wiesbaden (ots) – Gegen Uhr bemerkte eine 41-jährige Fahrzeugführerin eines

deutschen Entsorgungsunternehmen aus Bayern einen Schwelbrand auf der Ladefläche

Ihres LKW mit Containeraufbau. Der Container war beladen mit alten

Fahrzeugbatterien von PKW, LKW und Motorrädern. Durch eine Streife der PAST

Wiesbaden wurde zunächst eine Vollsperrung der BAB 3 eingeleitet und der

Gefahrenbereich rund um den LKW weiträumig abgesperrt. Der Brand konnte durch

Kräfte der Feuerwehren aus den umliegenden Gemarkungen vor Ort gelöscht werden.

Es kamen keine Personen zu Schaden. Der betroffene LKW konnte selbstständig die

Unglücksstelle verlassen und wurde dabei durch die Feuerwehr Raunheim begleitet.

Die BAB 3 musste ca. 1,5 Stunden voll gesperrt werden. Es entstand Rückstau von

ca.10 km Länge. Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr waren wohl die Pluspole

von den Batterien, die als Schüttgut transportiert wurden gegeneinander

geschlagen und hatten so den Schwelbrand unter der Plane des Container

ausgelöst.

Einbruch in Wohnung,

Wiesbaden-Westend, Wellritzstraße, 22.06.2021, 16.10 Uhr bis 23.30 Uhr,

(pl)Am Dienstag sind unbekannte Täter in einem Mehrfamilienhaus in der

Wellritzstraße in eine Wohnung eingebrochen. Die Einbrecher hebelten zwischen

16.10 Uhr und 23.30 Uhr die Eingangstür der Wohnung auf, um dann die

Räumlichkeiten zu durchsuchen und aufgefundene Schmuckstücke und Bargeld zu

entwenden. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Einbrecher verursachen hohen Sachschaden, Wiesbaden, Rheinstraße, 21.06.2021,

22.30 Uhr bis 22.06.2021, 08.55 Uhr,

(pl)Beim Einbruch in ein Café in der Rheinstraße haben unbekannte Täter in der

Nacht zum Dienstag einen hohen Sachschaden verursacht. Die Täter drangen

zwischen 22.30 Uhr und 08.55 Uhr durch eine aufgehebelte Tür in die

Räumlichkeiten ein. Anschließend schnitten sie die fest installierte

Wasserleitung der Kaffeemaschine durch und entwendeten die hochwertige Maschine.

Durch das Durchtrennen der Leitung entstand ein erheblicher Wasserschaden.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611)

345-0 entgegen.

Appartementtür hält Einbrechern stand, Wiesbaden, Wilhelmstraße, 22.06.2021,

15.00 Uhr bis 17.00 Uhr,

(pl)Die Eingangstür eines Appartements in der Wilhelmstraße hat am

Dienstagnachmittag Einbrechern standgehalten. Die Täter versuchten zwischen

15.00 Uhr und 17.00 Uhr die Tür aufzuhebeln. Als dies jedoch nicht klappte,

brachen sie ihr Vorhaben ab und flüchteten unverrichteter Dinge. Sie

hinterließen einen Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise nimmt die Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Sporthalle mit darin befindlicher Gaststätte von Vandalen heimgesucht,

Wiesbaden-Erbenheim, Am Bürgerhaus, 10.06.2021, 10.00 Uhr bis 22.06.2021, 10.00

Uhr,

(pl)Innerhalb der vergangenen Tage wurde in der Straße „Am Bürgerhaus“ in

Erbenheim die Sporthalle mit der darin befindlichen Gaststätte von Vandalen

heimgesucht. Die Täter verschafften sich zwischen Donnerstag, dem 10.06.2021,

und Dienstag, dem 22.06.2021, auf bislang unbekannte Weise Zugang zu der Halle,

welche zurzeit renoviert wird, und beschädigten die neu verputzten Wände der

Gaststätte. Der verursachte Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611)

345-2140 entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

E-Bike von Campingplatz gestohlen

Rüdesheim, Kastanienallee, Montag, 21.06.2021, bis Dienstag, 22.06.2021

(fh)In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendeten unbekannte Täter ein

hochwertiges E-Bike von einem Campingplatz in der Kastanienallee in Rüdesheim.

Das Fahrrad wurde zuvor von dem 67 Jahre alten Geschädigten unmittelbar vor

seinem Wohnmobil in einem Vorzelt abgestellt und mit einem Schloss gesichert.

Auf bislang unbekannte Weise gelang es den Dieben, dass Fahrrad unbemerkt zu

stehlen. Bei dem Zweirad handelt es sich um ein E-Bike der Marke Hercules des

Typs Roberta 8 in der Farbe schwarz. Der Wert beläuft sich auf etwa 2.500 Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0

mit der Polizeistation Rüdesheim in Verbindung zu setzen.

Unfall verursacht und geflüchtet,

Taunusstein, Wehen, Platter Straße, Dienstag, 22.06.2021 08:00 Uhr bis 11:00 Uhr

(fh)Im Laufe des Dienstagmorgens ereignete sich in der Platter Straße in

Taunusstein-Wehen eine Verkehrsunfallflucht bei der ein Citroën stark beschädigt

wurde. Der weiße Citroën Dispatch des Geschädigten stand im Zeitraum von 08:00

Uhr bis 11:00 Uhr am Fahrbahnrand der Platter Straße geparkt. Ersten

Erkenntnissen zufolge stieß ein unbekanntes Fahrzeug beim Abbiegevorgang von der

Platter Straße in Richtung der Frankfurter Straße mit dem Citroën zusammen.

Dieser wurde im Bereich des linken Stoßfängers und des linken Radkastens

beschädigt. Der Schaden wird auf circa 3.000 Euro geschätzt. Der

Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin fuhr daraufhin davon.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0

mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.