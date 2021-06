Haßloch: Kein Sicherheits- und Gesundheitstag im September 2021

Haßloch – Am 11. September 2021 wird es keinen „Sicherheits- und Gesundheitstag“ in und rund um die Haßlocher Pfalzhalle geben. Die Gemeindeverwaltung sowie der Haßlocher Seniorenbeirat und die Polizeiinspektion, die die Organisation und Durchführung des Aktionstages unterstützen, haben sich für die Absage entschieden.

Die Resonanz von Ausstellerseite war zuletzt eher zurückhaltend.

„Mit den jüngsten Lockerungen haben viele erst einmal andere Aufgaben als die Vorbereitung eines Messestandes“, so Beate Gebhard-Diehl vom Haßlocher Seniorenbüro, die sich federführend um den „Sicherheits- und Gesundheitstag“ kümmert. Hinzu kommt die weiterhin nicht vorhandene Planungssicherheit. Niemand weiß, wie sich die Delta-Variante in den nächsten Wochen und Monaten auf Deutschland auswirken werde und was das für die derzeitigen Lockerungen bedeutet. „Daher haben wir uns dazu entschieden, in diesem Jahr auf den Aktionstag zu verzichten“, so Bürgermeister Tobias Meyer und der Beigeordnete Claus Wolfer.

Der Sicherheits- und Gesundheitstag ist eine Veranstaltung der Gemeindeverwaltung Haßloch mit Unterstützung durch den Seniorenbeirat und die Haßlocher Polizeiinspektion. Der Aktionstag wird in einem zweijährigen Rhythmus veranstaltet und fand zuletzt im September 2019 statt. Neben Ausstellern aus unterschiedlichen Bereichen wird der Tag stets durch ein umfangreiches Vortragsprogramm und diversen Mitmachaktionen umrahmt.