Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 23.06.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Beinahe Zusammenstoß mit Streifenwagen

Bad Dürkheim (ots) – Am 22.06.2021 gegen 23:00 Uhr konnte in der Weinstraße Süd in Bad Dürkheim eine Radfahrerin einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, die Alkohol und Drogen konsumiert hatte. Eine Streifenbesatzung befuhr die Weinstraße Süd in Bad Dürkheim von der Ortsmitte kommend in Richtung Wachenheim. Kurz vor der Kreuzung zur Seebacher Straße kamen ihnen drei Radfahrer entgegen. An der Kreuzung fuhr eine 17-jährige Radfahrerin aus dieser Gruppe plötzlich und unvermittelt auf die Gegenfahrbahn vor den Streifenwagen. Nur durch eine schnelle Bremsung des Streifenwagens konnte ein Zusammenstoß vermieden werden. Im Anschluss beschleunigten die drei Radfahrer und fuhren trotz Aufforderung zum Stehenbleiben schnell weiter. Zwei der Radfahrer konnten schließlich in der Gaustraße auf Höhe des Seebacher Pfades gestellt und anschließend einer Kontrolle unterzogen werden. Während der Kontrolle der 17-Jährigen konnten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,82 Promille. Weiterhin konnten Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf Amphetamin und Metamphetamin. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Bei der Durchsuchung des 20-jährigen Radfahrers konnten ein Schlagring sowie geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen ihn wird nun wegen Verstoß gegen das Waffen- und gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Bad Dürkheim: Fahrerin bei Unfallflucht leicht verletzt

Bad Dürkheim (ots) – Am 22.06.2021, gegen 13:00 Uhr, kam es in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Die Fahrerin eines Citroen C4 befuhr die Mannheimer Straße aus Richtung Bahnhof kommend in Fahrtrichtung A 650 und wollte nach links auf den Parkplatz eines Fitness-Studios auffahren. Vermutlich aufgrund nicht ausreichenden Abstandes und nicht angepasster Geschwindigkeit fuhr eine bislang unbekannte Fahrerin eines weißen Dacia auf den Citroen auf und schob diesen über die Gleise der Straßenbahn auf den Parkplatz. Sie entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Fahrerin des Citroen wurde leicht verletzt und durch das DRK in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Auf dem Weg zum Einsatz beleidigt

Bad Dürkheim (ots) – Am 22.06.2021, gegen 12:30 Uhr, wurde ein Feuerwehrmann auf dem Weg zum Gerätehaus in Bad Dürkheim beleidigt. Auf der Anfahrt zum Gerätehaus im Rahmen einer Alarmierung aufgrund eines Brandmeldealarms wurde der Feuerwehrmann durch einen anderen Verkehrsteilnehmer behindert. Nachdem der Feuerwehrmann den bislang unbekannten Mann mit den Worten „Feuerwehr im Einsatz, bitte machen sie Platz“ aufgefordert hatte Platz zu machen, wurde er von diesem mit hier nicht zitierbaren Schimpfworten beleidigt. Der Mann war nicht sehr groß, zwischen 25 – 30 Jahre alt, hatte blonde Haare und trug eine Brille. Die Polizei Bad Dürkheim sucht Zeugen die den bislang unbekannten Mann kennen und bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Ruppertsberg: Verkehrsüberwachung; keine Verstöße

Ruppertsberg (ots) – Über Autofahrer, die in der Obergasse entgegen der Einbahnstraße fahren bzw. gegen das „Verbot der Einfahrt“ (Verkehrszeichen: 267) verstoßen, beschwerten sich Anwohner bei der der Polizei in Haßloch. Am Dienstagnachmittag (22. Juni; 16 Uhr) kontrollierten Beamte eine gute Stunde den Verkehr in der Obergasse. Verstöße stellten sie keine fest.

Haßloch: Fahrraddiebe verfolgt

Haßloch (ots) – Weil das Fahrrad seiner Stieftochter in der Nacht vom 21. auf den 22. Juni am Bahnhof gestohlen wurde, machte sich der 41-Jährige eigenständig auf die Suche. Am Hannah-Arendt-Gymnasium traf er auf zwei Jugendliche, von denen einer auf dem Fahrrad seiner Tochter saß. Die beiden flüchteten sogleich in Richtung Bahnhof und stiegen in einen Zug in Richtung Kaiserslautern. Das Fahrrad ließen sie am Gleis zurück. Die Fahrraddiebe wurden als 14-15 Jahre alt beschrieben. Neben Bildern, die der Stiefvater mit seinem Handy fertigte wertet die Polizei Haßloch auch noch Videoaufnahmen aus.

