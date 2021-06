Kaiserslautern – Das Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern (mpk), Museumsplatz 1, lädt Kinder zwischen sechs und 14 Jahren zu einem bunten Sommerferienprogramm ein.

Da die Gruppen maximal zehn bis 12 Kinder umfassen, sollte eine Anmeldung zügig erfolgen: per E-Mail an anmeldung@mpk.bv-pfalz.de oder Telefon unter 0631 3647-201. Dank der Unterstützung durch die Sparkasse Kaiserslautern können alle Kurse kostenfrei angeboten werden.

Einen dreitägigen Kurs gibt es vom 21. bis 23. Juli (Mittwoch bis Freitag), jeweils von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr. Unter dem Motto „Anthro Polis – hoch hinaus!“ regt Klaus Hack mit seinen Werken, die sich um den Menschen und die Stadt drehen, die Fantasie der Kinder ab acht Jahren an, die dann aus Draht und Pappmaché ein eigenes Werk erschaffen. Vier fortlaufende Kurse finden mittwochs bis freitags jeweils von 10 bis 12 Uhr statt. Vom 28. bis 30. Juli malen Kinder ab sieben Jahren an der Staffelei ihr Lieblingsbild. Im Museum betrachten sie zunächst ganz genau, wie bekannte Künstler Menschen, Tiere, Berge oder bestimmte Formen gemalt haben und legen dann selbst los. „Da vorne und dahinter“ heißt es vom 4. bis 6. August, wenn die ab Neunjährigen lernen, wie man mit Nähe und Distanz im Bild umgeht. Mithilfe einer Kamera und fantastischen Hintergründen produzieren sie Bilder und probieren unterschiedliche Perspektiven aus. Vom 18. bis 20. August gestalten die Kleinen ab sechs Jahren ihr persönliches Kunstmemory. bei dem sie die Rückseiten mit Marmoriertechnik verschönern. Um „Rätselhafte Amerikaner“ dreht sich der Kurs in der letzten August-Woche für Kinder ab zehn Jahren. Sie erstellen zu Werken amerikanischer Künstler wie Sam Francis und Frank Stella eigene Rätsel, die dann gemeinsam gelöst werden wollen.

Dienstags bis donnerstags nachmittags zwischen 14 und 16 Uhr finden ebenfalls Sommerferienkurse statt, wobei die Termine auch einzeln buchbar sind. Vom 27. bis 29. Juli lernen Kinder ab acht Jahren im Kurs „Um die Zeichnung gefalzt“ Hanns Schimansky kennen. Er zeichnet mit Pinsel, Tusche, Feder, Acrylfarbe oder Bleistift; außerdem hat er eine interessante Falttechnik, die er vor und nach dem Zeichnen anwendet. Um „Farb-Träumereien“ geht es in der ersten August-Woche, in dem die ab Sechsjährigen sich wie Ernst Wilhelm Nay mit Blau, Rot und Gelb in eine neue Welt träumen. Rund um „Sommer, Sonne, Sonnenschein“ dreht sich der Kurs für Kinder ab sieben Jahren in der letzten August-Woche. Erinnerungen ans Meer, die Berge, an den See und den Wald verwandeln sich mithilfe von Rund-, Flach- und Fächerpinseln in tolle Aquarellbilder. „Im Bann des Quiz-O-Zon“ ist die Smartphone-Rallye der Jugendkulturmeile durch Kaiserslautern vom 19. Juli bis 8. August betitelt: Das mpk und die anderen Planeten der Lutra-Galaxy müssen vom Bann des Quiz-O-Zon befreit werden, damit Freude, Liebe, Musik und Tanz zurückkehren. Für diejenigen, die alle Stationen hinter sich gebracht haben, warten tolle Preise. Infos dazu unter jugendkulturmeile-kaiserslautern.de. Das Sommerferienprogramm gestalten Museumspädagogin Andrea Löschnig sowie Bea Roth, Nadine Choim, Kerstin Engler, Yolanda Guastaferro, Anna Leidinger und Charlotte Kleiner. Da die Kinder mit eigenem Material und meist im Freien unter Zelten arbeiten, sollten sie Getränke und geeignete Kleidung (Regen- beziehungsweise Sonnenschutz und feste Schuhe) dabei haben; es werden die Hygiene- und Abstandsregeln beachtet (bitte Maske mitbringen).