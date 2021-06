Beginnt der weltweite Umbau? G7 Gipfel und die rätselhaften Billionen

Dieser Artikel darf von anderen Webseiten, Blogs oder Plattformen ohne Rücksprache mit unserer Redaktion weder ganz, noch in Teilen kopiert oder übernommen werden. Teilen über Link ist guter Stil und selbstverständlich erwünscht.

Einige Tage sind nun seit der Durchführung des G7 Gipfels in Cornwall, England vergangen. Wie wir in anderen Artikeln und in unserer Arminius Runde veröffentlicht haben, gab es für diesen G7 Gipfel kaum Vorberichterstattung. Eine Vorbereitung auf etwaige Beschlüsse war nicht zu erkennen.

Was ist nun mit dem Virus?

Neben der Fragestellung, woher denn das Corona Virus wirklich stammt und wann eine offizielle Untersuchung der G7 Länder durchgeführt wird, ist es, im Verhältnis zu vergangenen Gipfeln ergebnisleer geblieben.

Die Sache mit den Billionen

Der spannendste Gipfelbeschluss und die interessanteste Verkündung dieses G7 Gipfel 2021, ist die Ausrufung eines Programms als Gegenentwurf zum neuen Seidenstraßenprojekt der Chinesen, welches auch durch die Russen mitgetragen wird.

Die westlichen G7 Länder, Kanada, USA, England, Frankreich, Deutschland, Italien und Japan haben am Ende verkündet, dass sie Hunderte von Billionen Dollar für Infrastrukturmaßnahmen kurzfristig in den nächsten Jahren bereitstellen wollen. Diese sollen sowohl in ärmeren, aber auch den eigenen Ländern eingesetzt werden.

Die Veröffentlichung dieser Nachricht hat zwar stattgefunden, jedoch unterbleibt es im deutschsprachigen Raum und unseren Recherchen nach, auch im internationalen Bereich, diese Meldung in irgendeiner Art und Weise zu kommentieren und aufzunehmen.

Die Medienkommentierung bleibt aus

Kaum ein Journalist bzw. Nachrichtenportal hat diese Summe wahrgenommen. Sie alle befinden sich nach wie vor in einer Art von Virus-Lethargie. Dabei wirft diese Summe ein paar sehr ernsthafte Fragen auf. Denn wo diese ungeheuren Geldmengen hergenommen werden sollen, wurde von den Verkündern nicht erwähnt.

Wir wundern uns

Die Verwunderung ist bei uns sehr groß über diesen Umstand. Denn alleine die Größenordnung dieser genannten Gelder sprengt alles, was in den vergangenen Jahren aus dem Finanzbereich zu hören war.

Der US-amerikanische Präsident Donald Trump hat im vergangenen Jahr Monate gebraucht, um nur 2000 Milliarden Dollar an Coronaunterstützungszahlungen aufzubringen.

Dies hat zweimal stattgefunden. Zusammengerechnet sprechen wir von rund 4 Billionen oder 4000 Milliarden US-Dollar.

Woher stammt dieses Geld?

Und nun werden von den Gipfelteilnehmern Hunderte von Billionen für weltweite Investitionen ins Spiel gebracht. Weder die Politiker noch die Presse und auch nicht die vermeintliche Aufklärungsszene hat dies in irgendeiner Art und Weise zur Kenntnis genommen bzw. hinterfragt,

Jegliche normalen Finanzierungsmöglichkeiten über die Aufnahme von Anleihen in dieser Größenordnung scheint ausgeschlossen zu sein, da die Beträge die hier genannt werden von mehreren hundert Billionen Dollar ein Vielfaches der Welt-Jahresproduktionsleistung umfassen.

Keine konkreten Aussagen

Es sind weder Zeiträume für dieses Investitionsvorhaben, noch konkrete Investitionsmechanismen genannt worden. Die Finanzierung bleibt völlig im dunkeln.

Geht es etwa um … alte Verbindlichkeiten-Regelungen?

Dies befördert bei uns die Annahme und den Verdacht, dass es sich ausschließlich um Gelder handeln kann, die aufgrund der erfolgten alten Staatschuldverbindlichkeiten-Regelungen, welche über die Schweiz und einige wenige andere Finanzplätze in den vergangenen Jahren stattgefunden haben, generiert werden sollen.

Hierbei handelt es sich um alte Gold-Zertifikate unterschiedlicher Länder und Provenienzen unterschiedlicher Epochen, die in den vergangenen Jahren zusammengetragen, geprüft und aufgerechnet wurden. Die finanzielle Dimension würde zu den Summen, die beim Gipfel genannt wurden, durchaus passen.

Beginn des Umbaus, des Weltfinanz-Systems

Über die vergangenen Jahre, seit Abschluss dieser Regelung im Jahr 2014, wurde gerätselt, wie diese Gelder in Umlauf gebracht werden könnten.

So zumindest die Informationen, die dazu erlangbar waren.

Wir nehmen an, dass diese Ankündigung der G7 Staaten in Verbindung mit diesen sehr großen Geldbeträgen für Infrastrukturmaßnahmen steht und dass dies eine versteckte Ankündigung darstellt, die den Umbau des Weltfinanzsystems einleiten könnte.

Wenn die Geldmenge durch diese alten Beträge nochmals erweitert wird bzw. wenn es zu diesen Infrastrukturmaßnahmen für die Zukunft kommt, wird dies einen grundsätzlichen Wandel der Finanzebenen unserer Welt bedeuten.

Dass wir mit dieser Annahme richtig sind, können wir nicht nachweisen,

Dieser Artikel dient vielmehr der Eröffnung einer hoffentlich stattfindenden Diskussion, um diese Verlautbarung und die Wahrnehmung eben der Besonderheiten innerhalb dieses Finanzsektors. Denn es ist nicht erkennbar, wie aus normalen Quellen so etwas stattfinden sollte.

Beginnt der weltweite Umbau des Finanzsystems?

Und es würde im Zusammenhang mit den anfangs vorgetragenen Beschlüssen dieses G7 Gipfels auch das Coronavirus zu hinterfragen, vielleicht ein weiterer Aspekt sein, wo sich eine vermeintliche Verschwörungstheorie, welche sich über Jahre aufgebaut hat und für die es über Jahre vielfach Hinweise gab, bewahrheitet.

Unter Umständen wurde auf diesem G7 Gipfel die Ankündigung für den grundlegenden Umbau des Finanzsystems gelegt, so wie wir es an dieser Stelle im August vergangenen Jahres bereits beschrieben haben.

