Südpfalz: Weiter Busstreiks

Landau – Gemäß eines Streikaufrufs der Gewerkschaft ver.di ist seit Montag, 21.06.2021, bis auf Weiteres mit einer Blockade unserer Linienbusse zu rechnen. Infolge dessen sind Verspätungen und Fahrtausfälle nicht auszuschließen.

Lage am 23.06.21: Derzeit kommt es aufgrund von Blockaden der Busdepots in Landau in der Südpfalz zu Verspätungen und Fahrtausfällen. Heute sind bisher keine Standorte in der Südwestpfalz betroffen.

Der gesamte Verkehr im Linienbündel Germersheim Nord, Stadtverkehr Landau sowie in Teilen auch im Queichtal und Bad Bergzabern entfällt bis auf Weiteres. Es ist nicht abzusehen, an welchen Stellen die Blockaden der Gewerkschaft noch auftreten werden.

Die Queichtal Nahverkehrsgesellschaft GmbH bittet betroffene Fahrgäste vielmals um Verständnis und wünschen ansonsten allzeit gute Fahrt mit den Verkehrsmitteln im Verkehrsverbund Rhein-Neckar.