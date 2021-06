Der Betrug geht hemmungslos weiter – Die Zahl der Impf-Opfer steigt

Dieser Artikel darf von anderen Webseiten, Blogs oder Plattformen ohne Rücksprache mit unserer Redaktion weder ganz, noch in Teilen kopiert oder übernommen werden. Teilen über Link ist guter Stil und selbstverständlich erwünscht.

Überall in der ganzen Welt werden immer deutlichere Meldungen veröffentlicht, dass die Impf-Kampagnen für steigende Todesraten verantwortlich sind.

Als das erste Mal die Rede vom Impfen war, glaubten viele Menschen, dass nun die Rettung kommt. Doch vor was will man uns retten?

Die bewiesenen Fakten im Rückblick – Alles gezielter Betrug?

Es gab nie eine nachgewiesene Pandemie

Es gab nie eine Intensivbetten-Überbelegung

Die Todesfallzahlen lagen vielfach niedriger als zur saisonalen Grippe

Bestattungsunternehmer mussten teilweise Insolvenz melden

Krankenhäuser wurden geschlossen

Der Betrug mit den Intensivbetten ist Freiheitsberaubung

https://www.stern.de/politik/deutschland/intensivbetten-betrug–das-ist-freiheitsberaubung-30567954.html?utm_campaign&utm_source=facebook&utm_medium=amp_sharing

BILD – Die Intensivbetten-Lüge

https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/intensivbetten-luege-milliarden-euro-versickerten-im-sumpf-76706404.bild.html

Auszug aus ntv – SPD-Gesundheits-Titan Lauterbach:

„Einfache Impfung schützt kaum vor Delta-Variante“

Immer mehr Menschen werden gegen das Coronavirus geimpft – gleichzeitig greift die aggressivere Delta-Variante um sich. Dies erklärt Gesundheitsexperte Karl Lauterbach im „ntv Frühstart“.

Wer glaubt diesen „niemals endenden Irrsinn noch?

Der gigantische Betrug ist offensichtlich. Und trotz allem wird weiter die Angst geschürt. Weil alle Viruswellen bisher nicht das erwünschte Ergebnis brachten, versucht man es aktuell mit einer „Delta-Variante“.

Es war abzusehen

Wie wir es immer wieder schrieben und in der Arminius Runde sagten: Diese Sache hört nicht von alleine auf. Das Einzige was immer aggressiver wird, sind die Absonderungen der Corona-Profiteure. Nun reicht nicht mal mehr die einfache Impfung.

Das Milliardengeschäft

Denn Corona ist längst zu einem Milliardengeschäft geworden. Über die Impfung und die Masken werden Summen generiert, wovon ein normaler Unternehmer nur träumen kann.

Die Notzulassung

Was bedeutet denn NZL? Nun das heisst, dass es keinen jahrelangen Forschungsprozess und ausgefeilte klinische Studien geben konnte. Was das für Folgen hat, kann sich jeder in aller Ruhe ausmalen.

Impfen bis der Arzt kommt

Es ist kaum zu glauben. Viele Geimpfte berichten von mittleren bis schweren Nebenwirkungen.

„Das ist normal, dass wir diese Nebenwirkungen bekommen“, so ein Impf-Opfer.

Tapfer durchhalten. Notfalls muss man eben solange impfen bis kein Arzt mehr helfen kann. Diese Haltung der Menschen ist völlig unverständlich. Die Meisten fragen nicht einmal nach den Inhaltsstoffen.

Die Gründe

Das Erschreckendste von allem ist die Tatsache, dass sich die Menschen nicht wegen dem Virus impfen lassen. Sie lassen sich impfen um wieder in ein Restaurant gehen zu dürfen oder an sonstigen Freizeitaktivitäten teilnehmen zu können.

Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen:

Zuerst bekommen die Menschen die Freiheit genommen. Dann gibt man ihnen diese wieder zurück unter der Bedingung, dass sie sich impfen lassen.

Und dann erklärt man den Impf-Opfern, dass sie sich regelmäßig impfen lassen müssen.

Die Inhaltsstoffe

Und Niemand fragt, was für ein gefährlicher Cocktail in Wirklichkeit in den Körper gespritzt wird. Das Vertrauen in die Impf-Ärzte ist immer noch da.

Denn auch hier geht es nur ums Geschäft. Die Ärzte sind schon lange der Vertriebszweig der Pharma-Multis geworden. Vernünftige Diagnosen gibt es kaum noch. Im normalen Praxisbetrieb hat längst die „Medikamentitis“ um sich gegriffen. Diagnosen sind inzwischen zu Vermutungen geschrumpft.

Die Gesundheit der Menschen spielt eine untergeordnete Rolle. Denn jeder Impfarzt sollte präzise wissen, was er für einen widernatürlichen Cocktail verabreicht.

Aus diesem Grund werden wir in den kommenden Wochen und Monaten eine deutlich ansteigende Zahl an Impf-Opfern zu erwarten haben.

Die Impfgeger sind nicht mehr still

Kassenärzte-Chef nennt breite Kinderimpfungen „rücksichtslos“

Der Orthopäde Gassen liegt mit seiner Einschätzung auf der Linie der Stiko. Doch Epidemiologen wie Karl Lauterbach sehen das anders

https://www.tagesspiegel.de/politik/wuerde-mein-gesundes-kind-nicht-impfen-lassen-kassenaerzte-chef-nennt-breite-kinderimpfungen-ruecksichtslos/27288108.html

Die Österreicher sprechen es aus worum es wirklich geht

ABWEICHLER WERDEN NICHT TOLERIERT

Der Weg zum neuen Menschen: Grün, bunt, geimpft und gehorsam

https://www.wochenblick.at/der-weg-zum-neuen-menschen-gruen-bunt-geimpft-und-gehorsam/?fbclid=IwAR0x3ilLnM56bGYuWaLS2OejAP9RjSi539LLcaNwRHeVK7POldOFisXOdfo