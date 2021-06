PKW-Brand in der Waldalgesheimer Str. – SIEHE EINGANGSFOTO

FFW Bad Kreuznach

Ein Passant machte einen PKW-Fahrer während der Fahrt darauf aufmerksam, dass es unter seinem Fahrzeug brennen würde. Der Fahrer hielt an, verließ unverletzt das Fahrzeug und setzte einen Notruf ab.



Bei Ankunft der ersten Kräfte stand der PKW bereits in Vollbrand.

Die angerückten Wehrleute der Löschbezirke Nord und Süd löschten den Brand unter Atemschutz mit einem C-Rohr und einem Löschmittelzusatz. Ein in der Nähe des Fahrzeugs befindlicher Kanaleinlauf wurde abgedichtet. Da bereits Betriebsmittel in dem unter dem Fahrzeug befindlichen Kanaleinlauf eingedrungen waren, wurden Mitarbeiter der Kläranlage und des Bauhofs an die Einsatzstelle beordert. Das Fahrzeug brannte völlig aus. Der Straßenbelag erlitt Hitzeschäden. Ein Abschleppunternehmen musste das Fahrzeug abtransportieren. Eine professionelle Reinigung der Fahrbahn wurde veranlasst. Der Einsatz war nach knapp 90 Minuten für die Feuerwehr beendet.

Kontrolle am Bahnhof Bad Kreuznach – Haftbefehl vollstreckt

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Bad Kreuznach – Am Abend des 21. Juni 2021 um ca. 21:00 Uhr wurde ein

26-jähriger rumänischer Staatsangehöriger im Bahnhof Bad Kreuznach befragt und

einer Kontrolle unterzogen. Bei der fahndungsmäßigen Abfrage stellten die

kontrollierenden Beamten fest, dass der Mann durch die Staatsanwaltschaft

Darmstadt mit einem Haftbefehl zur Festnahme ausgeschrieben war. Wegen

Diebstahls war er durch das Amtsgericht Groß-Gerau im April 2020 zu einer

Geldstrafe von 4000 Euro verurteilt worden. Da er den Geldbetrag nicht

aufbringen konnte, muss er nun die nächsten 100 Tage in der

Justizvollzugsanstalt Rohrbach seine Strafe absitzen.

Alleinbeteiligter Verkehrsunfall – Fahrt endet im Vorgarten

Bretzenheim

Am 21.06.2021 wurden gegen 18:30 Uhr Beamte der Polizeiinspektion Bad Kreuznach zu einem Unfall in der Naheweinstr. in Bretzenheim gerufen. Ein Fahrzeug soll von der Fahrbahn abgekommen und in einem Vorgarten an einem Baum zum Stehen gekommen sein. Daher wurde nach dieser Meldung auch der Rettungsdienst direkt mit alarmiert.

Aus bislang unbekannter Ursache kam ein 31-jähriger PKW-Fahrer alleinbeteiligt auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und kam, nachdem er einen Gartenzaun durchbrochen hatte, an einem Baum im Vorgarten zum Stehen. Durch den Unfall wurde der 31-jährige Fahrzeugführer leicht verletzt. Zur weiteren medizinischen Abklärung wurde der Fahrzeugführer jedoch ins Krankenhaus verbracht.

Konkrete Angaben zum Unfallhergang wurden vom Unfallverursacher nicht getätigt. Zeugen werden gebeten sich zu melden, wenn Angaben zum möglichen Unfallhergang gemacht werden können.

Verkehrsunfall B 41 zwischen Anschlussstelle Rüdesheim und Roxheim in der Fahrtrichtung Kirn.

Ein Kleinwagen fuhr links in die Leitplanke und dann rechts die Böschung hoch. Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach, rollte die Böschung bis zum Straßenrand hinunter und stand auf den Reifen. Rettungsdienst und Notarzt versorgten die verletzte Fahrerin, die alleine in ihrem Wagen war. Weitere Fahrzeuge waren an dem Unfall nicht beteiligt.

Die angerückten Kräfte des Löschbezirks Süd und Nord stellten den Brandschutz sicher und sperrten die komplette Fahrbahn Richtung Kirn. Sie wurden dabei von der Polizei unterstützt. Die Erkundung und Absprache mit dem Notarzt ergab, dass die Fahrerin nicht eingeklemmt und frei zugänglich war. Somit musste keine technische Rettung eingeleitet werden. Nach der Erstversorgung wurde sie vom Rettungsdienst vorsichtig aus dem Fahrzeug geholt und im Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein Abschleppunternehmen lud das völlig zerstörte Fahrzeug zum Abtransport auf. Die Einsatzstelle wurde den vor Ort befindlichen Polizeibeamten übergeben, die ihre Ermittlungen zum Unfallhergang aufnahmen. Der Einsatz war nach einer Stunde für die Feuerwehr beendet.