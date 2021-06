Streit unter Hundebesitzern eskaliert

Nieder-Olm – Am späten Montagabend geraten zunächst die Hunde zweier

Nieder-Olmer beim Gassigehen aneinander und anschließend deren Besitzer. Der

46-Jährige Hundehalter geht mit seinem Hund „Am Woog“ in Nieder-Olm spazieren,

als ihm die 32-Jährige Hundehalterin mit ihrem Hund entgegenkommt. Der Hund der

Frau rennt, offensichtlich in der Absicht den anderen Hund zu beißen, auf diesen

zu. Der 46-Jährige nimmt daraufhin sein Haustier auf den Arm und wird hierbei

durch den anderen Hund gebissen. Die 32-Jährige kann die Tiere schließlich

trennen und entfernt sich ein Stück. Durch den 46-Jährigen wird das

fälschlicherweise als Versuch ganz zu gehen gewertet. Er ruft seine Ehefrau zu

der Situation hinzu, die die Hundehalterin am Arm festhält, ihr hierbei leichte

Kratzwunden zufügt und sie zudem an den Haaren zieht. Erst durch das Eintreffen

der Polizei kann die Gesamtsituation schließlich beruhigt werden. Der 46-Jährige

erleidet eine leichte Bisswunde am rechten Daumen, die durch den Rettungsdienst

vor Ort versorgt werden kann. Auch die Hunde haben sich gegenseitig leicht

verletzt. Sowohl gegen die 32-jährige Hundehalterin, als auch gegen die

25-jährige Ehefrau werden nun Strafanzeigen wegen Körperverletzung gefertigt.

Müllcontainer angezündet – Zeugen gesucht

Mainz-Neustadt – Am frühen Dienstagmorgen brannte ein Müllcontainer an

einem Mehrfamilienhaus fast vollständig nieder. Obwohl das Feuer bereits auf die

Hausfassade übergesprungen war, konnte durch den Notruf eines zufällig

vorbeikommenden Zeugen Schlimmeres verhindert werden. Gegen 03:25 Uhr stellte

ein 50-jähriger Passant das Feuer fest und setzt einen Notruf ab. Von der

Rauchentwicklung, die bereits in eine Wohnung im ersten Obergeschoss gezogen

war, wurde zudem eine 23-jährige Bewohnerin des Anwesens auf das Feuer

aufmerksam. Unmittelbar unter dem Balkon der 23-Jährigen, im Bereich eines

Carports und Fahrradabstellplätzen brannte die Mülltonne schon vollständig. Die

Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen, das Feuer war

allerdings bereits auf die Fassade des Mehrfamilienhauses übergesprungen. Das

Haus ist von 25 Personen bewohnt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand besteht der

Verdacht einer Brandstiftung. Die Mainzer Kriminalpolizei hat noch in der Nacht

die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise

zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei

Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Leitplanke gestreift und weitergefahren

A61/ – Quasi auf frischer Tat ermitteln konnte eine Streife der

Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim einen 21-jährigen Fahrer eines PKW, der im

Verdacht steht, sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt zu haben. Zeugen

meldeten der Polizeiautobahnstation am 21.06.2021 gegen 18:12 Uhr, dass auf der

A 61 in Höhe Bingen gerade ein PKW in die Mittelleitplanke gefahren und dann

einfach weitergefahren sei. Die mitteilende Person sei dem Unfallfahrzeug noch

ein Stück gefolgt und konnte der Polizei die Abfahrt benennen, an der es die

Autobahn verlassen hatte. Im Rahmen der Fahndung mit Unterstützung einer Streife

der Polizeiinspektion Bad Kreuznach konnte der 21-Jährige an der Halteranschrift

neben seinem PKW angetroffen werden. Am PKW fanden sich der Unfallmeldung

entsprechende Unfallschäden. Die Leitplanke an der Unfallstelle ist ebenfalls

beschädigt. Den 21-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen unerlaubten

Entfernens vom Unfallort sowie des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs.

Feuerwehr befreit Reh im Gonsenheimer Wildpark

Am späten Montagabend meldeten sich Spaziergänger über Notruf bei der Berufsfeuerwehr. Sie hörten aus dem Wildpark in Mainz-Gonsenheim ungewöhnliche Laute eines Tieres. Bei näherer Betrachtung sahen sie in der Mitte eines Geheges ein Reh, welches mit dem Kopf augenscheinlich eingeklemmt war.

Die Feuerwehrleitstelle alarmierte unverzüglich zwei Feuerwehrbeamte der Feuerwache 2 mit dem Kleinalarmfahrzeuges zu dem bei den Bürgern sehr beliebten Park.

Dort angekommen bestätigte sich die Lage. Das Reh hatte seinen Kopf zwischen zwei Bretter gesteckt und kam nicht mehr heraus. Die Beamten verschafften sich Zugang zu dem Gehege, lösten mit Hilfe eines Akkuschraubers ein Brett, so dass das sichtlich nervöse Tier befreit werden konnte.

Durch die aufmerksamen Passanten blieb dem Reh eine sicherlich unangenehme Nacht erspart.

Einbruchdiebstahl

Bingen, 22.06., Im Bangert, 04:14-04:49 Uhr. Unbekannte versuchten in der Nacht die rückwärtige Terrassentür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Als dies misslang, wurde das linke Fenster aufgehebelt und sich so Zutritt zum Wintergarten verschafft. Aufgrund der Geräusche wurde das schlafende Ehepaar wach. Die Täter verschwanden spurlos. Die Polizei bittet um Hinweise auf die Täter.

Tiergeräusche aus Motorraum

Bingen, 21.06., Rheinkai, 21:14 Uhr. Ein Fußgänger meldete Katzenlaute aus dem Motorraum eines geparkten Renault. Der Halter konnte erreicht werden und das Tier wurde befreit. Anschließend wurde es an den „MuT“ Verein vermittelt.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Bingen, 21.06., Saarlandstraße, 17:30 Uhr. Bei einer Streifenfahrt fiel den Beamten der nicht angeschnallte Fahrer eines silberfarbenen Audis auf. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle fiel der Fahrer durch deutliche Anzeichen eines Betäubungsmittelkonsums auf; was er jedoch vehement bestritt. Der Fahrzeugschlüssel wurde präventiv sichergestellt. Auf der Dienststelle wurde dem 34-Jährigen eine Blutprobe entnommen.

Diebstahl aus Kfz

Bingen, 21.06., 16:20-16:50 Uhr, Pennrichstraße. Ein 66-Jähriger beanzeigte einen Diebstahl aus seinem in der Hofeinfahrt geparkten, abgeschlossenen Mercedes Benz. Die unbekannten Täter entwendeten einen 5-Euro-Schein, einen Schlüsselbund, mehrere Brillen, ein Taschenmesser sowie einen Imbusschlüsselkasten. Bei der Tat wurde außerdem die Abdeckung der Mittelkonsole beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Täter.

Sachbeschädigung an Cabriolet

Grolsheim, 18.06., 19:00 Uhr – 19.06., 01:00 Uhr, Wiesenweg. Ein unbekannter Täter hat während der Abwesenheit des Fahrers Milch in ein graues, offenstehendes BMW-Cabriolet geschüttet. Dadurch kam es zu einem erheblichen Sachschaden bei Türverkleidung, Ledersitz, Fußmatte und Teppichboden. Um Hinweise auf den Täter wird gebeten.