Worms – Falschparker schlägt Rentner

Worms – Wie gestern durch den Geschädigten mitgeteilt wurde, sei er

bereits am vergangenen Samstag durch einen Falschparker geschlagen worden. Der

67-jährige Wormser sei kurz vor 14 Uhr in der Paulusstraße auf einen PKW

gestoßen, der dort verkehrsbehindernd parkte. Im Fahrzeug saßen zwei Personen,

der Motor lief. Als er das Gespräch mit den Männern suchte, reagierten diese

sehr aggressiv. Einer der beiden -südländisches Aussehen, 150-200 kg- habe ihm

daraufhin aufs Ohr geschlagen und dadurch verletzt. Anschließend brausten die

Männer mit ihrem SUV davon. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall

geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der

Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail

unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Udenheim – Taschenlampenschein

Am späten Sonntagabend meldet eine Anwohnerin, dass in einem Nachbarhaus Taschenlampenschein zu sehen wäre, dies sei verdächtig. Die Polizeistreife vor Ort kann den Anwohner des Anwesens feststellen, der in seinem Haus mit Hilfe von Taschenlampen auf der Suche nach Mücken war. Dank der wachsamen Nachbarin konnte der Fall schnell geklärt werden.

Osthofen – Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Worms – Gestern, kurz vor 14 Uhr wurden in der Wonnegaustraße zwei

Fahrzeuginsassen bei einem Verkehrsunfall verletzt. Der 47-jährige Fahrer und

sein 33-jähriger Beifahrer fuhren mit ihrem Transporter in Richtung Herrnsheimer

Straße, als die 19-Jährige mit Ihrem PKW die entgegengesetzte Fahrtrichtung

befuhr. Auf Höhe eines Supermarktes wollte die junge Frau nach links über die

Gegenfahrspur auf den Parkplatz auffahren und missachtete den Vorrang des

entgegenkommenden Fahrzeugs. Die Männer zogen sich durch den Aufprall leichte

Verletzungen zu und wurden zur weiteren Untersuchung ins Klinikum gebracht. An

den Fahrzeugen entstand ca. 6000 Euro Sachschaden.

Alzey – Ausspähen der PIN

Am vergangenen Wochenende kam es in Alzey und in Wörrstadt zu zwei Fällen von sogenannten Shoulder Surfing. Dabei gelingt es unbekannten Tätern an die Geheimzahl (PIN) und Geldkarten argloser Bürger zu kommen und damit Geld abzuheben. In Alzey hob eine Dame am dortigen Geldautomaten Geld ab, plötzlich steht eine unbekannte männliche Person dicht hinter ihr. Nach Angaben der unbekannten Person, hätte die Geschädigte Geld im Ausgabeschacht des Automaten liegen lassen. Der Unbekannte schlägt vor, nochmals Geld abzuheben, um so an den hinterlassenen Geldbetrag zu gelangen. Die geschädigte Dame folgt dem Vorschlag, währenddessen steht der Unbekannte dicht hinter der Dame und kann so die Eingabe der PIN beobachten und später mit der Karte, welche vom Automaten nicht ausgegeben wurde, Geld abheben. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, 180 cm, ca. 40 Jahre alt, kurze dunkle Haare.

In Wörrstadt kam es zu einem ähnlichen Vorfall. Dort hat eine Person Geld am Bankautomaten eingezahlt. Kurz darauf betrat eine unbekannte, männliche Person den Raum und wies die später geschädigte Person darauf hin, dass im Ausgabefach noch Geld liegen würde. Der unbekannte Täter brachte die Geschädigte dazu, noch einmal ihre Karte in den Einzugsschacht und anschließend ihre PIN einzugeben. Hierbei konnte wahrscheinlich die PIN-Eingabe beobachtet werden. Während dieses Vorgangs griff der Unbekannte plötzlich mit der Hand über die Schulter der Geschädigten und drückte die „Abbruchtaste“. Die Karte wurde dann nicht mehr ausgeworfen. Am nächsten Tag stellte die Geschädigte, nach Rücksprache mit ihrer Bank, fest, dass zwischenzeitlich Geld von ihrem Konto abgehoben wurde.

Die Polizei weist darauf hin, grundsätzlich bei der Eingabe der PIN das Eingabegerät mit der anderen Hand abzudecken. Weiterhin hilft es auf schlecht befestigte oder verdächtige Anbauteile am Geldautomaten zu achten. So kann beispielsweise vor dem eigentlichen Kartenleser eine zweite Leseeinheit angebracht sein, die dazu dient, den Magnetstreifen auszulesen und damit Kartendaten abzugreifen.