Fahrer übersieht Loch am Fahrbahnrand – SIEHE EINGANGSFOTO

Am Dienstag, 22.06.21, gegen 11:30 Uhr, wollte der Fahrer eines Pkw Toyota am Ortsausgang Vorderweidenthal an den Straßenrand fahren. Hierbei übersieht der 67-Jährige ein Loch hinter der dortigen Regenrinne und hängt fest. Das Fahrzeug musste mit einem Kran geborgen werden. Der Schaden an dem Pkw wird auf 1000,-EUR geschätzt.

Edesheim – 14-jährige Radfahrerin verletzt

In der Staatsstraße kam es gegen 13.20 Uhr (22.06.2021) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 14 Jahre alte Radfahrerin stürzte, sich am linken Knie verletzte und in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Eine 77 Jahre alte Autofahrerin wollte vom Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters nach rechts in die Staatsstraße einbiegen und übersah hierbei die 14-Jährige.

Unwetter über Landauer Dienstgebiet

In der Nacht von Montag auf Dienstag beschäftigte ein Unwetter die Polizei Landau. Nach starken Regenfällen musste die Polizei zwischen 23:00 Uhr und 02:30 Uhr in Annweiler, Siebeldingen und Albersweiler wegen überschwemmter Fahrbahnen und dadurch bedingter Gefahrenstellen im Verkehr anrücken. In Albersweiler musste die Eußerthaler Straße aufgrund eines abgerutschten Hanges gesperrt werden. In Herxheim lagen zwei Bäume auf der Fahrbahn, die durch die hinzugezogene Feuerwehr beseitigt werden mussten. Zu Personenschäden kam es bei dem Unwetter nicht.

Widerstand geleistet und Beamte beleidigt

Bad Bergzabern (ots)

Am 21.06.2021, gegen 19:40 Uhr, sollte am Bahnhof in Bad Bergzabern ein Mann wegen einer Kopfplatzwunde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt werden. Der Mann zeigte sich sowohl gegen die Rettungskräfte, als auch die hinzugerufenen Polizeibeamten äußerst aggressiv, sodass der deutlich unter Alkoholeinfluss stehende 33-Jährige von den Polizeibeamten auf den Boden gebracht wurde, wo er sich noch gegen die Fesselung wehrte. Zudem wurden die eingesetzten Beamten massiv beleidigt. Zur medizinischen Versorgung wurde der Mann anschließend in ein Krankenhaus verbracht, wo er sich langsam beruhigte. Die eingesetzten Rettungskräfte und die Polizeibeamten wurden nicht verletzt. Gegen den Beschuldigten wird nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.