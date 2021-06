Essen angebrannt

Kaiserslautern (ots) – Wegen eines angebrannten Essens sind am Montagabend

Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei in die Straße „Wasserlochstücke“

ausgerückt. Anwohner alarmierten die Einsatzkräfte, da sie einen Brandmelder und

Rauchgeruch aus einer Nachbarswohnung wahrnahmen. Weil die Bewohner der Wohnung

nicht anwesend waren, öffnete die Feuerwehr die Tür. Auf dem Herd stand Essen

was angebrannt und für den Rauchgeruch verantwortlich war. Die kurze Zeit später

eintreffenden Bewohner gaben an, dass sie vermutlich vergessen haben den Herd

auszuschalten. Es entstand kein Personen- oder Sachschaden. |elz

Mann interessiert sich für parkende Autos

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein Mann mit dunkler Lederjacke,

schwarzer Hose und sogenannter Franzosenkappe ist in der Nacht zum Dienstag

einer Anwohnerin in der Ziegelhütter Straße aufgefallen. Der Unbekannte

interessierte sich verdächtig für parkende Autos. Er schaute in die Wagen rein.

Weil zu befürchten stand, er könnte eines der Fahrzeuge aufbrechen, informierte

die Zeugin vorsorglich die Polizei. Einsatzkräfte rückten aus. Einen

Verdächtigen, auf den die Personenbeschreibung zutraf, konnten die Beamten nicht

ausfindig machen. Hinweise auf aufgebrochene Fahrzeuge lagen nicht vor.

Sollten auch Sie eine verdächtige Wahrnehmung machen, scheuen Sie sich nicht bei

der Polizei anzurufen. Im Notfall sind wird rund um die Uhr unter der

Notrufnummer 110 erreichbar. Die Telefonnummern der Polizeidienststellen in

Rheinland-Pfalz finden Sie unter

https://www.polizei.rlp.de/de/dienststellensuche/ im Internet. |erf

Bei Personenkontrolle Drogen gefunden

Kaiserslautern (ots) – In der Schönstraße hat die Polizei Montagnacht einen Mann

kontrolliert. Der 20-Jährige versuchte zu flüchten, wurde aber durch die Beamten

schnell eingeholt. Bei der Personendurchsuchung fanden die Beamten ein Päckchen

mit vermutlich Cannabis, sowie ein Grinder (Zerkleinerer) mit

Cannabisanhaftungen. Auf seiner kurzen Flucht hatte er ein Päckchen weggeworfen,

welches ebenfalls Cannabis beinhaltete. Der Mann wurde zur Dienststelle gebracht

und erkennungsdienstlich behandelt. Die Polizei ermittelt wegen des Verstoßes

gegen das Betäubungsmittelgesetz. |elz

Pflanzen aus Kleingartenanlage gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Zwei Birnbäume, zwei Apfelbäume, vier Tomatenpflanzen,

eine schwarze Johannisbeere und einen Feigenbaum haben Diebe aus einer

Kleingartenanlage im Baalborner Weg gestohlen. In der Nacht zum Montag drangen

die Täter in die Parzellen im Nordosten der Stadt ein. Sie zerschnitten einen

Maschendrahtzaun und stahlen die Pflanzen. Den Schaden schätzt die Polizei auf

mindestens 130 Euro. Die Beamten ermitteln wegen des Einbruchdiebstahls. Zeugen,

die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |erf

Randalierer in der Pariser Straße

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht zu Dienstag hat ein alkoholisierter Mann in

der Pariser Straße randaliert. Der 27-Jährige aus dem Stadtgebiet warf, an der

Straße abgestellte, gelbe Plastikmüllsäcke auf die Fahrbahn. Die Säcke waren

aufgerissen und der Inhalt quer über die Fahrbahn verteilt. Nach den Hinweisen

von Passanten konnte eine Polizeistreife den Randalierer in Tatortnähe

feststellen. Er war stark alkoholisiert und stritt alle Vorwürfe ab. Einen

Alkoholtest lehnte er ab. Auf ihn kommt eine Ordnungswidrigkeitsanzeige zu.

Zusätzlich wurde dem Mann eine sogenannte „Gefährderansprache“ gehalten, bei der

ihm die möglichen Konsequenzen seines Verhaltens erläutert wurden. |elz

Hat sich Autoknacker verletzt?

Kaiserslautern (ots) – Am helllichten Montagnachmittag ist am Guimaraes-Platz

ein Auto aufgebrochen worden. Unbekannte Täter schlugen zwischen 15.45 und 17

Uhr an dem Pkw eine Scheibe ein und stahlen aus dem Innenraum unter anderem ein

Handy, den Personalausweis sowie eine EC-Karte.

Möglicherweise hat sich der Dieb bei der Tat verletzt. Bei der Spurensicherung

wurde neben dem Wagen eine Glasscherbe gefunden, an der sich Blutspuren

befanden. Diese wurde für die weiteren Ermittlungen gesichert.

Zeugen, die gesehen haben, wer sich an dem Audi A4 zu schaffen gemacht hat,

werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 / 369 – 2620 bei der Kripo zu melden.

|cri

Vorsicht bei virtuellen Bekanntschaften!

Landkreis Kaiserslautern (ots) – Vermutlich auf einen Betrüger ist eine Frau aus

dem Landkreis hereingefallen. Die 62-Jährige erstattete jetzt Anzeige bei der

Polizei. Die Kripo ermittelt wegen des Verdachts des sogenannten Lovescammings.

Wie die Frau zu Protokoll gab, hatte sie den Mann im Mai über eine

Social-Media-Plattform kennengelernt. Er gab an, in England zu leben. Nach nur

wenigen Wochen, in denen die beiden lediglich online chatteten und Bilder

austauschten, beschlossen sie, gemeinsam ein Geschäft in einer Großstadt zu

eröffnen.

Um das ausgewählte Gebäude anmieten zu können, sollten mehrere zehntausend Euro

aufgebracht werden. Die Frau nahm dafür bei ihrer Bank ein Darlehen auf und

überwies dem „Geschäftspartner“ die Hälfte davon.

Allerdings stellte die 62-Jährige in den Tagen danach fest, dass etwas an der

Geschichte nicht stimmte. Deshalb entschloss sie sich, die Polizei

einzuschalten. Die Ermittlungen laufen.

Die Polizei empfiehlt: Vorsicht bei rein virtuellen Bekanntschaften! Wir wollen

nicht alle über einen Kamm scheren und nicht jedem von vorneherein unterstellen,

dass er lügt, aber wenn Sie jemanden noch nie persönlich getroffen haben,

ihn/sie nur aus Online-Chats und von Fotos kennen, sollten Sie spätestens dann

misstrauisch werden, wenn es plötzlich um Geld geht. Und egal, wie

herzergreifend die Geschichte ist, die Ihnen erzählt wird, oder wie traumhaft

sich die gemeinsamen Pläne und Versprechen anhören, die Ihnen aufgetischt werden

bitte überweisen Sie kein Geld an jemanden, den Sie erst seit kurzem kennen,

von dem Sie eigentlich nichts wissen, und der Ihnen noch nie gegenüberstand!

Weitere Informationen zum Thema „virtuelle Bekanntschaften“ finden Sie im

Internet auf den Seiten der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des

Bundes unter: https://s.rlp.de/TjPh0 |cri

Motorrad mit Farbe eingesprüht

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben in der Bienenstraße ein Motorrad mit

silbergrauer Farbe besprüht. Den Schaden entdeckte der Fahrzeughalter am

Samstagvormittag. Vandalen hatten die komplette Front des Motorrads mit Lack

eingesprüht. Der Schaden wird auf mindestens 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei

ermittelt und fragt: Wem ist zwischen Mittwoch (16. Juni 2021) und Samstag (19.

Juni 2021) Verdächtiges aufgefallen? Wer kann Hinweise geben? Zeugen werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Sichergestellt: Nazi-Symbol an Hauswand angebracht

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat am Montag im Stadtgebiet ein Nazi-Symbol

sichergestellt. Ein 34-Jähriger hatte einen aus Kunstharz gegossenen Adler mit

Hakenkreuz an seinem Wohnhaus angebracht. Zeugen informierten die Polizei.

Gegenüber den Einsatzkräften gab der Mann an, dass er den Gegenstand geschenkt

bekommen habe. Die Polizei stellte das Nazi-Symbol sicher. Die Beamten ermittelt

wegen des Verdachts der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger

Organisationen. |erf

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Ein Unbekannter hat am Montag zwischen 7:50 Uhr und 15

Uhr einen weißen Opel Zafira auf einem Parkplatz des Opelwerkes Nähe Tor 1

beschädigt. Der unbekannte Fahrer beschädigte, vermutlich beim Rangieren, die

Fahrerseite und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den

angerichteten Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet um Mithilfe: Zeugen, die

den Unfall gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion

Kaiserslautern unter der Nummer 0631 369-2250 zu melden. |elz

Eingangstür am Arbeitsamt beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Mit einer Glasflasche haben Unbekannte am Wochenende eine

Tür des Arbeitsamtes in der Augustastraße beschädigt. Das Glas der Tür riss. Der

Schaden wird auf mindestens 500 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen

Sachbeschädigung. Zeugen, die zwischen Freitagmittag und Montagvormittag an der

Agentur für Arbeit Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter

der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf

Ohne Führerschein mit Roller unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Dass er für die Polizei kein Unbekannter ist, ist einem

Mann aus dem Stadtgebiet am Montagnachmittag zum Verhängnis geworden. Beamte

entdeckten den 31-Jährigen gegen 14.45 Uhr mit einem Motorroller in der

Altenwoogstraße. Weil die Polizisten aus den bisherigen „Kontakten“ mit dem Mann

wussten, dass er keine Fahrerlaubnis besitzt, stoppten sie den Roller. Wie

erwartet, konnte der Fahrer keinen Führerschein vorlegen und räumte dann auch

ein, gar keine Fahrerlaubnis zu haben. Auf den 31-Jährigen kommt eine

entsprechende Strafanzeige zu… |cri

Betonteile unerlaubt abgeladen

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Unbekannte haben in der Nähe der

Kläranlage im Ortsteil Drehenthalerhof Betonteile und Fundamente von Zaunpfosten

illegal entsorgt. Die Ablagerung wurde am Sonntag entdeckt. Wer dafür

verantwortlich ist, steht aktuell nicht fest. Die Polizei sicherte Spuren.

Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

An Kiga und Schule zu schaffen gemacht

Katzweiler (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Wenig erfolgreich waren Einbrecher,

die am Wochenende in Katzweiler aktiv waren. Allerdings richteten die

Unbekannten Sachschaden an.

Am Montag wurde der Polizei ein unbefugtes Eindringen in einen Kindergarten

gemeldet. Unbekannte Täter hatten in der Zeit zwischen Freitagnachmittag, 15

Uhr, und Montagmorgen, 7 Uhr, ein Gartentor aufgehebelt, um sich Zutritt zum

Gelände in der Schulstraße zu verschaffen. Durch eine Hintertür drangen sie ins

Gebäude ein und hebelten dort mehrere Spindfächer auf.

Offenbar fanden die Eindringlinge aber nichts, was sie interessierte – ersten

Überprüfungen zufolge wurde nichts gestohlen. Somit blieb es beim Sachschaden an

den aufgehebelten Türen und Fächern.

Parallel versuchten Unbekannte ebenfalls am Wochenende in eine benachbarte

Schule einzubrechen. Am Montagmorgen wurden entsprechende Spuren an einer

Zugangstür gefunden. Ob es den Tätern gelang, die Tür zu öffnen und ins Gebäude

zu gelangen, ist noch nicht abschließend geklärt. Die Ermittlungen laufen.

Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum am Wochenende verdächtige Personen und/oder

Fahrzeuge in der Schulstraße aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 / 369 – 2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Motorradfahrer gestürzt

Kaiserslautern (ots) – Ein Motorradfahrer ist am Montagnachmittag auf der

Berliner Straße in Richtung Lauterstraße gestürzt. Mittig der Berliner Brücke

wechselte der 16-Jährige die Fahrspur nach links und touchierte mit seinem

Leichtkraftrad Bordstein. Dadurch verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und

prallte an die Brückenmauer. Der Fahrer erlitt Schürfwunden, Prellungen und ein

gebrochenes Bein. Er wurde zur weiteren Behandlung ins nächste Krankenhaus

gebracht. |elz

Wenn aus einer kostenlosen Probe ein teures Abo wird…

Kaiserslautern (ots) – Weil sie per Post unaufgefordert ein Medikamentenpäckchen

bekam, das sie selbst nicht bestellte, hat eine Frau aus dem Stadtgebiet am

Montag die Polizei verständigt. Den Beamten des Kriminaldauerdienstes, die der

Dame daraufhin einen Besuch abstatteten, zeigte die Seniorin das

„Überraschungspaket“: Es handelte sich um „Gelenktabletten“, eine Rechnung lag

der Sendung bei.

Erste Recherchen der Ermittler ergaben, dass die Firma, von der das Präparat

verschickt wurde, bei der Verbraucherschutzzentrale bereits bekannt ist – wegen

genau solcher dubiosen Machenschaften. Meist werden Senioren am Telefon

„bequatscht“, sich eine angeblich kostenlose Probepackung schicken zu lassen –

daran geknüpft ist aber die Bedingung, dass ein Widerruf innerhalb von 14 Tagen

erforderlich ist, andernfalls entsteht ein kostenpflichtiges Abo.

In diesem Fall hatte ein solches Telefonat aber nicht stattgefunden. Die

84-jährige Frau gab an, dass ihr das Paket völlig ungefragt und unaufgefordert

zugeschickt wurde. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Ermittlungen gegen Beamte der Diensthundestaffel Rheinland-Pfalz

Kaiserslautern – Enkenbach-Alsenborn (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der

Staatsanwaltschaft Kaiserslautern und des Polizeipräsidiums Westpfalz

Aufgrund eines anonymen Hinweises haben die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern

und das Polizeipräsidium Westpfalz Ermittlungen gegen zwei Beamte des

Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik (PP ELT) wegen Verdachts des

Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen.

Die beiden Polizisten sind Angehörige des Sachgebietes Diensthundewesen der

Abteilung Bereitschaftspolizei des PP ELT in Enkenbach-Alsenborn. Sie sind für

die Beschaffung und Ausbildung der Diensthunde der rheinland-pfälzischen Polizei

zuständig. In dem Schreiben wird den Ausbildern vorgeworfen, mehrfach unnötigen

Zwang gegen Hunde ausgeübt zu haben. Gegenstand der Ermittlungen ist, ob der

Anonymus auf einen realen Sachverhalt Bezug nimmt, gegebenenfalls was sich genau

abgespielt hat, ob sich dies im Rahmen der zulässigen Hundeausbildungsmethoden

gehalten hat und, wenn nicht, ob dadurch ein Straftatbestand erfüllt wurde.

Die Vernehmungen zahlreicher Zeugen haben bereits begonnen. Es wird

nachberichtet.

Zum Wortlaut des einschlägigen Straftatbestands: Nach Paragraph 17 des

Tierschutzgesetzes wird bestraft, „wer einem Wirbeltier aus Rohheit erhebliche

Schmerzen oder Leiden oder länger anhaltende oder sich wiederholende erhebliche

Schmerzen oder Leiden zufügt“. |mhm