Karlsruhe – Bewaffneter Überfall auf Tankstelle – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Am Dienstagmittag gegen 12.20 Uhr betrat ein bislang

unbekannter Täter eine Tankstelle in der Linkenheimer Landstraße. Dort bedrohte

er den Angestellten mit einer schwarzen Pistole und erzwang die Herausgabe von

mehreren hundert Euro Bargeld. Anschließend flüchtete er in Richtung

Rosenhofweg. Der Angestellte wurde nicht verletzt. Eine sofort eingeleitete

Fahndung mit Beteiligung eines Polizeihubschraubers blieb erfolglos.

Der Täter wird als 20 – 25 Jahre alt und 175 – 180 cm groß und auffallend

schlank beschrieben. Er trug einen hellen Mund-Nasen-Schutz. Bekleidet war er

mit einer weißen Kapuzenjacke mit einer großen schwarzen 3 auf dem Rücken, einer

Jeanshose und dunklen Schuhen.

Zeugen, oder Personen die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten,

sich mit dem Kriminalpolizei Karlsruhe unter 0721/666-5555 in Verbindung zu

setzen.

Karlsruhe – Ehrlicher Finder gibt Bargeld ab – Polizei sucht Eigentümer

Karlsruhe-Grünwinkel (ots) – Ein 68-jähriger Mann hat am Samstagmorgen einen

größeren Geldbetrag auf dem Parkplatz eines Discounters an der Zeppelinstraße in

Karlsruhe-Grünwinkel gefunden und bei der Polizei abgegeben. Der ehrliche Finder

war in der Nähe des dortigen Blumengeschäfts, als er einen Umschlag mit mehreren

hundert Euro Bargeld auf dem Boden liegen sah. Er gab ihn schließlich bei den

Beamten des Polizeipostens Karlsruhe-Grünwinkel/Daxlanden ab, die nun nach dem

rechtmäßigen Eigentümer suchen.

Wer Angaben zum persönlich gekennzeichneten Umschlag und konkreten Inhalt machen

kann, wird gebeteten, sich unter der Telefonnummer 0721 / 576403 beim

Polizeiposten Karlsruhe Grünwinkel-Daxlanden zu melden.

Karlsruhe – Reifenplatzer auf der Autobahn – mehrere Fahrzeuge beschädigt

Karlsruhe (ots) – Insgesamt vier Beschädigte Fahrzeuge mit einem Sachschaden in

Höhe von mehreren tausend Euro sind die Folge eines Reifenplatzers, der sich am

späten Montagabend auf der Autobahn A8 bei Karlsruhe ereignete.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der 52-jährige Fahrer eines Sattelzugs

gegen 22:20 Uhr den rechten Fahrstreifen der A8 von der A5 aus Richtung

Frankfurt kommend in Richtung Stuttgart. Im Kurvenbereich platze plötzlich einer

der linken hinteren Reifen des Sattelaufliegers, woraufhin der 52-Jährige den

Sattelzug auf den Standstreifen lenkte.

Dennoch überfuhren mehrere der nachfolgenden Fahrzeuge die auf der Fahrbahn

liegenden Reifenteile, wobei vier Pkws beschädigt wurden. Der Sachschaden an den

vier Fahrzeugen beläuft sich insgesamt auf etwa 7.500 Euro.

Karlsruhe – Grünwettersbach – Garage in Brand geraten

Karlsruhe-Grünwetterbach (ots) – Womöglich wegen eines technischen Defekts ist

am Montagabend in der Straße „Am Wetterbach“ in Grünwettersbach eine Garage in

Brand geraten. Ein Zeuge hatte gegen 22.30 Uhr erste Flammen erkannt und die

Einsatzkräfte alarmiert. Die hinzugeeilten Feuerwehren aus Karlsruhe, Wetterbach

und Hohenwettersbach konnten den Brand kurze Zeit später unter Kontrolle

bringen. Trotzdem wurden ein Citroen Cactus sowie ein Mountainbike vollständig

zerstört. Außerdem hat sich in der Garage gelagertes Brennholz entzündet. Der

Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 12.000 Euro. Über die

Höhe des Fahrnisschadens kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden. Die

Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Am

Dienstagmorgen war die Feuerwehr nochmals zur Brandörtlichkeit ausgerückt, da

sich gegen 10.00 Uhr kleinere Teile des aufgestapelten Brennholzes wieder

entzündet hatten. Bis zur endgültigen Abkühlung des Holzes sorgten die Wehrleute

für eine Brandwache.

Karlsruhe – Grünwettersbach – Garage in Brand geraten

Karlsruhe – Wohnungseinbruch

Karlsruhe (ots) – Unbekannte haben sich in der Zeit zwischen Samstagabend und

Montagmorgen haben gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Ellmendinger Straße

in Karlsruhe-Durlach verschafft und nach ersten Erkenntnissen Bargeld gestohlen.

Wegen Abwesenheit der Bewohner wurde der Einbruch am Montagmorgen gegen 09.45

Uhr von einem Schlüsselberechtigten bemerkt. Die Einbrecher hatten sämtliche

Schränke und Schubladen durchwühlt und offenbar eine Geldkassette mit mehreren

tausend Euro sowie ein Portemonnaie gestohlen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0721 /

49070 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach in Verbindung zu setzen.

Rheinstetten – Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe – Schwere Verletzungen zog sich ein 59-jähriger Motorradfahrer

bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der Bundesstraße 36 bei Mörsch

zu.

Der 59-Jährige war gegen 18.25 Uhr auf der B 36 in Richtung Rastatt unterwegs.

Ein 25-jähriger Pkw-Fahrer hielt bei Rotlicht an der Linksabbiegespur an der

Einmündung zur Römerstraße. Bei Grünlich fuhr er los und bog links ab. Der

Motorradfahrer missachtete das Rotlicht, fuhr in den Einmündungsbereich und

stieß mit dem Pkw zusammen. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde der

59-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Das

Motorrad musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro

geschätzt. Die B 36 war in Richtung Rastatt für die Dauer der Unfallaufnahme bis

gegen 20.00 Uhr gesperrt. Der Fahrzeugverkehr wurde durch Polizeibeamte örtlich

umgeleitet.

Ettlingen – Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt

Karlsruhe – Offenbar schwerere Kopfverletzungen zog sich eine Fußgängerin

bei einem Verkehrsunfall in der Schlossgartenstraße in Ettlingen am Montagmorgen

zu.

Eine 81-jährige Autofahrerin befuhr mit ihrem Fahrzeug gegen 90.30 Uhr die

Schlossgartenstraße in westliche Richtung. Sie wollte nach links in die

Baptist-Göring-Straße einbiegen. Hier überquerte nach ersten Erkenntnissen eine

56-Jährige die Fahrbahn und wurde von dem Fahrzeug erfasst. Sie fiel zu Boden

und zog sich Kopfverletzungen zu. Die Dame wurde durch den Rettungsdienst in ein

Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen.

Der genaue Unfallhergang wird noch ermittelt.

Karlsruhe – Gartenhaus aufgebrochen – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe – Unbekannte stahlen in der Zeit von Sonntag bis Montag

verschiedene Gegenstände aus einem Gartenhaus in der der Kleingartenanlage ‚Am

Kastanienbaum‘ in der Wikingerstraße. Das Gartenhaus und ein Nebengebäude wurden

zuvor aufgebrochen.

Die Geschädigte konnte den Tatzeitraum auf Sonntag, 19.30 Uhr, bis Montag, 13.30

Uhr eingrenzen. Die Unbekannten entwendeten diverse Gegenstände im Wert von

insgesamt ungefähr 1500 Euro. Außerdem wurden Türen mit brachialer Gewalt

aufgebrochen.

Zum Abtransport der teils sperrigen und größeren Gegenstände muss ein

Transporter oder ein ähnliches Fahrzeug verwendet worden sein. Wenn jemand

verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht hat, kann er sich gerne

mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter der Telefonnummer 0721/666-3611 in

Verbindung setzen.