Mannheim-Waldhof: Radfahrer achtet nicht auf Verkehr und stößt mit Auto zusammen

Mannheim-Waldhof (ots) – Als eine 46-Jährige aus Mannheim am frühen Montagmorgen

kurz vor 5 Uhr mit ihrem Dacia im Mannheimer Stadtteil Waldhof von der Alten

Frankfurter Straße kommend über die Carl-Reuther-Straße in Richtung

Supermarkt-Parkplatz gefahren ist, ist sie mit einem Radfahrer zusammengestoßen.

Der 35-jährige Mannheimer radelte aus einer Firmenauffahrt auf die Straße, ohne

auf den Verkehr zu achten. Die Frau konnte den Zusammenprall trotz Bremsung

nicht verhindern. Der 35-Jährige verletzte sich am Rücken und wurde in ein

Krankenhaus gebracht.

Mannheim-Friedrichsfeld: Einbruch in Firmengelände – Täter gefasst

Mannheim – Ein verdächtig abgestellter Transporter führte am späten

Montagabend zur Festnahme eines Einbrechers – der hatte sich kurz zuvor bereits

auf einem Firmengelände zu schaffen gemacht.

Gegen 23 Uhr wurden die Beamten des Polizeireviers Ladenburg auf das Auto im

Langlachweg aufmerksam, dass mit eingeschaltetem Warnblinker unter einer Brücke

abgestellt war. Bei einer genauen Nachschau entdeckten die Uniformierten einen

Mann, der sich unter einem anderen Auto in der Nähe versteckte. Der 35-Jährige

war kurz zuvor in ein angrenzendes Firmengelände eingebrochen und hatte bereits

Metallteile im Wert von mehreren tausend Euro in seinen Transporter geladen als

die Polizeistreife ihn überraschte. Der 35-Jährige wurde umgehend festgenommen,

der Transporter und das darin befindliche Diebesgut sichergestellt.

Ob der Mann alleine handelte oder ein Komplize unerkannt flüchten konnte,

ermittelt nun das Polizeirevier Ladenburg. Ebenso, ob der Mann in der Nacht noch

in andere Firmen einbrach.

Mannheim: Nach Einbruch in Brillengeschäft Zeugen gesucht

Mannheim – Mehr als 5.000 Euro Sachschaden verursachte ein bislang

unbekannter Täter bei einem Einbruch in ein Brillengeschäft in Nacht von Sonntag

auf Montag. Offenbar gelang es dem Einbrecher zunächst nicht die Eingangstüre

des Ladens im Quadrat L 12 aufzuhebeln, weshalb dieser die Glasfront beschädigte

und sich so unbefugten Zutritt verschaffte. Der oder die Täter flüchteten

anschließend mit ihrer Beute von mehreren Sonnenbrillen und Elektrogeräten.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden

gebeten, sich unter 0621 174-3310 an die Ermittler des Polizeireviers

Mannheim-Oststadt zu wenden.