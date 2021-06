Laudenbach, Rhein-Neckar-Kreis: E-Bike gestohlen – Zeugen gesucht

Laudenbach, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein E-Mountainbike der Marke Corratec,

Modell E-Power X-Vert Expert LTD Gent, in den Farben Schwarz, Grau und Neongelb

ist am Sonntag in Laudenbach gestohlen worden. Der 63-jährige Eigentümer hatte

sein markantes Rad unbeaufsichtigt nur einen kurzen Moment um etwa 15.30 Uhr in

der Danziger Straße vor der Tür einer Elektrofirma abgestellt. Als er zurückkam,

war das Rad weg. Wer Hinweise zum Verbleib des Rads oder zum Täter geben kann,

meldet sich bitte beim Polizeiposten Hemsbach unter Telefon 06201/71207.

Lützelsachsen/Rhein-Neckar-Kreis: angebliche Schlange entpuppt sich als Blindschleiche

Lützelsachsen/Rhein-Neckar-Kreis – Am Montagnachmittag wurde der Polizei

eine Schlange in einer Wohnung in Lützelsachsen gemeldet. Eine Zeugin teilte

gegen 16.45 Uhr mit, dass sie in ihrer Wohnung in der Weinheimer Straße eine

fast 60 cm lange Schlange gefunden hätte.

Beim Eintreffen einer Polizeistreife konnten die Beamten die tatsächlich nur 30

cm lange Schlange als Blindschleiche, eine friedliche und ungefährliche

Echsenart ohne Beine, identifizieren. Das Reptil konnte von den Beamten von Hand

eingefangen und nach Rücksprache mit der Tierrettung in einem nahegelegenen

Waldstück wieder in ihren natürlichen Lebensraum gegeben werden.

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Bei Einbruch in Lagerraum hochwertige Elektrowerkzeuge entwendet – Polizei sucht Zeugen

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis – Bei einem Einbruch in ein Büro- und

Lagergebäude in der Nacht von Sonntag auf Montag in Ketsch erbeuteten unbekannte

Täter hochwertige Elektrowerkzeuge. Die Einbrecher überstiegen den Zaun des

Anwesens in der Anhalter Straße und begaben sich zum Gebäude und setzten

zunächst einen Bewegungsmelder sowie die Außenbeleuchtung außer Funktion.

Anschließend hebelten sie ein Fenster im Erdgeschoss auf, durch das sie

schließlich ins Gebäude einstiegen. Aus einem Lagerraum ließen sie schließlich

eine noch nicht bekannte Anzahl von Elektrowerkzeugen, überwiegend der Marke

Hilti, mitgehen. Anschließend verließen sie das Gelände wieder und flüchteten in

unbekannte Richtung.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwetzingen, Tel.:

06202/288-0 zu melden.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Schwerpunktkontrollen zur Bekämpfung der Hauptunfallursache Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis – Das Polizeirevier Eberbach führte am Montag,

21.06.2021, zwischen 14.00 Uhr und 21.00 Uhr auf der B 37 in Höhe der Abzweigung

in Fahrtrichtung Igelsbach im Rahmen einer landesweiten Schwerpunktwoche „Drogen

und Alkohol im Straßenverkehr“ eine Kontrollaktion mit der Zielrichtung

Bekämpfung der Hauptunfallursache Drogen und Alkohol im Straßenverkehr durch.

An der Kontrollstelle waren insgesamt 18 Beamte des Polizeireviers Eberbach, 2

Beamte der Autobahnpolizei Walldorf, 2 Beamte des Polizeireviers Heidelberg-Süd,

sowie 2 Beamte des Einsatzzuges Heidelberg eingesetzt.

Zur Bekämpfung des Fahrens unter Drogeneinfluss und zur Aufhellung des

offensichtlich bestehenden Dunkelfeldes wurden bei der Kontrolle insgesamt 80

Fahrzeuge und 130 Personen kontrolliert.

Insgesamt wurden 7 Fahrer, die unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr

teilnahmen, festgestellt. Ihnen wurden an der Kontrollstelle durch einen Arzt

Blutproben entnommen. Gegen diese Fahrer wird nun zudem wegen des Verdachts des

Drogenbesitzes ermittelt.

Im Rahmen der Kontrollen, die nach ganzheitlichen Gesichtspunkten durchgeführt

wurden, konnte nachfolgende weitere Feststellungen getroffen werden:

4 x Fahren ohne Fahrerlaubnis

1 x Urkundenfälschung

2 Strafanzeigen wegen ausländerrechtlicher Verstöße

1 Verstoß gegen die Abgabenordnung in Verbindung mit dem

Kraftfahrzeugsteuergesetz

Ein Führerschein wurde aufgrund einer Fahndungsausschreibung beschlagnahmt

beschlagnahmt

beschlagnahmt 1 Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen mangelnder Ladungssicherung

Durch die intensive Fortbildung aller Verkehrspolizisten und immer mehr

Beamten/-innen der Streifendienste der Polizeireviere, die Zentralisierung der

Qualitätskontrolle sowie die Übernahme der Fachaufsicht durch eine

Expertengruppe „Drogen im Straßenverkehr“ konnte in den letzten Jahren eine

deutliche Qualitätssteigerung und Intensivierung bei der Bekämpfung der

Hauptunfallursache Drogen im Straßenverkehr erreicht werden. Verkehrsteilnehmer,

die sich unter Alkohol- oder Drogeneinfluss ans Steuer setzen, müssen künftig zu

jeder Zeit an jeder beliebigen Stelle damit rechnen, in eine Alkohol- und

Drogenkontrolle zu geraten.

Schönbrunn, Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Unfall auf Kreisstraße – Zeugen dringend gesucht

Schönbrunn / Rhein-Neckar-Kreis – Ein schwer Verletzter, mehr als 7.000

Euro Sachschaden und ein Rettungshubschraubereinsatz – so lautet die Bilanz

eines Verkehrsunfalls am Montagmittag auf der K4108 zwischen Allemühl und

Schwanheim.

Ein 18-Jähriger fuhr gegen 11.45 Uhr mit seinem Opel auf der engen Kreisstraße

als dieser aufgrund eines entgegenkommenden Autos nach rechts ausweichen musste.

Dabei geriet er in die angrenzende Böschung und kollidierte frontal mit einem

Baum. Der entgegenkommende Pkw, nach ersten Ermittlungen ein roter Pkw, soll

weitergefahren sein. Zu einer Kollision der beiden Autos kam es nicht.

Der Opel-Fahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt, konnten sich aber noch

selbst aus seinem totalbeschädigten Auto befreien. Zwei hinzukommende Radfahrer

leisteten sofort Erste Hilfe und verständigten Rettungsdienst und Polizei.

Aufgrund der erlittenen Verletzungen wurde der 18-Jährige mit einem Hubschrauber

in eine Klinik geflogen. Das Fahrzeug musste abgeschleppt, der Baum gefällt

werden. Zudem musste ein Teil des Erdreichs aufgrund ausgelaufener Flüssigkeiten

aus dem Pkw abgetragen werden.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den

Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum gesuchten roten Pkw geben können,

werden gebeten, sich unter 0621 174-4111 an die Beamten zu wenden.