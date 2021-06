Schwalm-Eder: Die Polizei-News

Morschen-Altmorschen: Bargeld aus Firma gestohlen – Täter brachen Tresor auf

Diebstahl von Bargeld aus Firma Tatzeit: 21.06.2021, 20:30 Uhr bis Dienstag, 22.06.2021, 07:15 Uhr Einen Tresor, eine Geldkassette und die Kasse brachen unbekannte Täter in der vergangenen in einer Werkstatt in der Nürnberger Straße auf. Die Täter stahlen das enthaltene Bargeld. Die Täter gelangten auf unbekanntem Weg in die nicht verschlossene Werkstatt und brachen dort gewaltsam die Kasse, eine Geldkassette sowie den Tresor auf. Das darin befindliche Münz- und Scheingeld sowie mehrere Briefmarken stahlen sie. Der angerichtete Sachschaden beträgt 500,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890