Kreis Bergstraße

Viernheim: Raser ohne Führerschein

Viernheim (ots) – Einen 25 Jahre alten Autofahrer stoppten zivile

Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen am Montagnachmittag (21.06.),

gegen 16.00 Uhr, auf der Landesstraße 631, in Höhe des Straßenheimer Wegs.

Der 25-Jährige durchfuhr zuvor einen Streckenabschnitt der Bundesstraße 38, auf

dem maximal 70 km/h zulässig sind, mit 115 Stundenkilometern. Wie sich im Rahmen

der anschließenden Überprüfung herausstellte, war der Wagenlenker nicht im

Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ihn erwartet nun neben 160 Euro Bußgeld,

zwei Punkten in Flensburg und einem einmonatigen Fahrverbot zudem ein

Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Er wurde weiterhin von

der Staatsanwaltschaft Mannheim wegen eines anhängigen Strafverfahrens wegen

Urkundenfälschung zur Aufenthaltsermittlung gesucht.

Seine 24-jährige Beifahrerin, die Halterin des Autos, wurde von den

Ordnungshütern ebenfalls angezeigt, weil sie die Fahrt des 25-Jährigen mit ihrem

Fahrzeug gestattete.

Bürstadt: Mit 3,3 Promille am Steuer/Polizei zieht Führerschein ein

Bürstadt (ots) – Einen 53 Jahre alten Autofahrer stoppten Beamte der

Polizeistation Lampertheim-Viernheim am Montagmittag (21.06.), gegen 13.00 Uhr,

in der St.-Wendelin-Straße.

Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der 53-Jährige deutlich unter

Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest zeigte 3,3 Promille an. Der Mann

wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste anschließend eine Blutentnahme

über sich ergehen lassen. Seinen Führerschein stellte die Polizei sicher. Den

Autofahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Lorsch: Motorroller gestohlen/Zeugen gesucht (935 GCD)

Lorsch (ots) – Einen auf einem Parkplatz in der Schulstraße abgestellten

weiß-orangefarbenen Motorrroller der Marke Kymco im Wert von rund 1600 Euro,

entwendeten Kriminelle am Montag (21.06.), in der Zeit zwischen 20.40 und 22.00

Uhr.

Der Roller mit dem Kennzeichen 935 GCD war mit einem Lenkerschloss gegen

Diebstahl gesichert. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen

gemacht hat oder Hinweise auf den Verbleib des motorisierten Zweirads geben

kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Heppenheim unter der

Telefonnummer 06252/7060 zu melden.

Darmstadt

Darmstadt: Pedelec aus Tiefgarage entwendet / Wer hat den Abtransport bemerkt?

Darmstadt (ots) – Auf ein Pedelec im Wert von mehr als 3000 Euro hatten es

bislang noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Samstag (19.6.) und Montag

(21.6.) abgesehen. Das Fahrrad stand mit einem Schloss gesichert in einer

Tiefgarage in der Einsteinstraße. Auf noch nicht bekannte Weise hatten sich die

Täter Zugang zu dem Gebäude verschafft und das schwarze Pedelec von der Marke

„Scott“ mitgehen lassen. Möglicherweise konnten sie bei dem Abtransport

beobachtet werden? Alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise

werden von den Ermittlern des K43 unter der Rufnummer 06151/9690

entgegengenommen.

Darmstadt-Dieburg

Ober-Ramstadt: Fahrrad aus Verkaufsraum gestohlen / Wer kann Hinweise zum Täter oder Verbleib der Beute geben? (FOTO)

Ober-Ramstadt (ots) – Ein noch unbekannter Täter hat am Dienstagmorgen (22.6.)

sein Unwesen in einem Fahrradladen in der Roßdörfer Straße getrieben. Gegen 8.50

Uhr nutzte der Dieb einen unbeobachteten Augenblick und entwendete aus dem

Verkaufsraum ein Rennrad „Scott“, Modell Speedster 10 Disc. Nach ersten

Erkenntnissen flüchtete der Täter mit dem neuen Rad in Richtung der

Eisenbahnunterführung. Das Kommissariat 41 hat ein Verfahren wegen Diebstahls

eingeleitet. Die Beamten suchen Zeugen, die Hinweise zu dem Täter oder dem

Verbleib des Rades geben können.

Groß-Gerau

Rüsselsheim: Beim Diebstahl ertappt/Jugendliche attackieren Marktmitarbeiter und Stadtpolizisten

Rüsselsheim (ots)

Weil ein 16 Jahre alter Jugendlicher am Dienstag (22.06.), gegen 10.00 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in der Marktstraße von einem Mitarbeiter dabei beobachtet wurde, als er Waren im Wert von rund 30 Euro in seinem Rucksack verstaute und anschließend ohne zu bezahlen die Kasse passierte, wurde er von dem 45-Jährigen anschließend darauf angesprochen.

Der 16-Jährige versuchte daraufhin den Marktangestellten mit einer Flasche zu attackieren und warf eine Packung gegen den Kopf des Mannes. Die gleichaltrige Begleiterin des 16-Jährigen schlug einen weiteren Angestellten des Marktes zudem ins Gesicht und kratzte ihn. Dieser Marktangestellte wurde hierbei leicht verletzt.

Zwei Stadtpolizisten, die den Angestellten zu Hilfe eilten, wurden von dem 16-Jährigen ebenfalls geschlagen und getreten. Sie konnten den renitenten Jugendlichen anschließend vorläufig festnehmen und wurden nicht verletzt.

Das Duo wird sich nun unter anderem in Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gleichstehende Personen zu verantworten haben.

Verkehrsunfallflucht im Helvetiaparc

Am 21.06.2021 zwischen 07:15 Uhr und 07:30 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des Helvetiaparc in 64521 Groß-Gerau ein Verkehrsunfall. Bei dem Verkehrsunfall fuhr eine bislang unbekannte Person mit Ihrem Fahrzeug beim Ausparken aus einer Parklücke gegen einen parkenden weißen Peugeot (SUV) mit Heidelberger Kennzeichen. Dabei wurde der weiße Peugeot an der rechten vorderen Beifahrertür beschädigt. Die Person entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit ohne Ihre Personalien zu hinterlassen. Der weiße Peugeot stand in einer Parkreihe rechtsseitig vor dem dortigen Toom Markt.

Wer Hinweise zu oben genanntem Sachverhalt geben kann, möge sich bitte bei der unten aufgeführten Polizeistation melden.

Polizeistation Groß-Gerau – Europaring 15 64521 Groß-Gerau Tel.: 06152 175-0 Fax.: 06152 175-16

Odenwaldkreis

Höchst i. Odw.: Zeugen nach Rollerdiebstahl gesucht

Bislang noch unbekannte Täter hatten es in der Nacht zum Montag (21.06.) in der Pestalozzistraße auf einen silberblauen Roller abgesehen. Zwischen Mitternacht und 6 Uhr am Morgen entwendeten die Kriminellen das 300 Euro teure Kleinkraftrad der Marke Yingying mit dem Versicherungskennzeichen BMI-490. Der Roller war vor dem dortigen Anwesen geparkt. Das Kommissariat 41 der Odenwälder Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und hofft unter der Rufnummer 06163/941-0 auf Zeugenhinweise.