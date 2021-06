Gütermotorschiff verliert Heckanker – Suche wird morgen mit einem Sonarboot fortgesetzt

Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Wiesbaden Schierstein (ots) – Am frühen Dienstagmorgen hat ein 85 Meter langes

Gütermotorschiff in Talfahrt, beladen mit 1300 Kaliumsulfat, vermutlich durch

einen technischen Defekt einen Ruderausfall. In Folge dessen wurde der Heckanker

geworfen, welcher unkontrolliert ausrauschte und verloren ging. Im weiteren

Verlauf konnte das Schiff mittels Notruder und 2 Bugankern festgemacht werden,

so dass es am linken Fahrrinnenrand zum Liegen kam.

Durch das Wasserschifffahrtsamt (WSA) wurde bis zur technischen Überprüfung der

Ruderanlage durch einen Sachverständigen ein Weiterfahrverbot ausgesprochen. Die

Suche nach dem Heckanker durch das Arbeitsboot des WSA verlief negativ, deshalb

wurde das Sonarboot der Wasserschutzpolizei für den morgigen Tag angefordert.

Die Schifffahrt wurde nicht behindert.

Aggressiver 31-Jähriger greift Jungen an, Wiesbaden-Mitte,

Adolfsallee, 21.06.2021, 20.00 Uhr,

(pl)Ein 31-jähriger Mann hat am Montagabend in der Adolfsallee einen 8-jährigen

Jungen angegriffen. Der Mann soll das Kind gegen 20.00 Uhr beleidigt,

hochgehoben und schließlich angespuckt haben. Der nach dem Angriff vom Tatort

geflüchtete 31-Jährige konnte von den verständigten Polizeikräften im Rahmen der

eingeleiteten Fahndung festgenommen werden. Der Festgenommene, welcher

augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand und auch gegenüber

den Polizeikräften ein aggressives Verhalten an den Tag legte, wurde zur

Verhinderung weiterer Straftaten in Polizeigewahrsam genommen. Er muss sich nun

in entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten.

Einbrecher ertappt,

Wiesbaden-Klarenthal, Carl-von-Ossietzky-Straße, 21.06.2021, 13.15 Uhr,

(pl)Am Montagmittag wurde eine Einbrecherin in der Carl-von-Ossietzky-Straße von

einem Nachbarn dabei erwischt, wie sie versuchte, in die Erdgeschosswohnung

eines Mehrfamilienhauses einzubrechen. Die Täterin war gegen 13.15 Uhr auf den

Balkon der betroffenen Wohnung geklettert und hatte sich anschließend an den

heruntergezogenen Rollläden zu schaffen gemacht. Als sich der Nachbar dann

bemerkbar machte, suchte die Ertappte das Weite. Die Einbrecherin soll braune

Haare gehabt haben und mit einem grauen T-Shirt mit blauer Schrift, einer

dunkelblauen Jacke, einer blauen Jeans sowie schwarzen Crocs mit weißen Socken

bekleidet gewesen sein. Sie habe eine rosa Tasche, eine blaue sowie eine gelbe

Plastiktüte mit sich geführt und sei mit einem dunkelroten Mountainbike

unterwegs gewesen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

übernommen und bittet Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber, sich unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Auseinandersetzung zwischen Kontrolleur und Fahrgast, Wiesbaden, Dotzheimer

Straße, Montag, 21.06.2021, 16:40 Uhr

(he)Gestern Nachmittag kam es auf der Dotzheimer Straße in einem Linienbus zu

einem handfesten Streit zwischen einem Fahrgast und einem Kontrolleur, bei dem

beide Beteiligte verletzt wurden und die Oberbekleidung des Kontrolleurs Schaden

nahm. Den ersten Ermittlungen zufolge kam es gegen 16:40 Uhr in der Linie 4 zu

einer Kontrolle, in deren Verlauf der Kontrolleur mit mehreren Faustschlägen

angegriffen worden sein soll. Daraufhin habe auch der Angegriffene mit einem

Schlag in Richtung des aggressiven Fahrgasts reagiert und den Angreifer

weggestoßen. Während der Auseinandersetzung zerriss das T-Shirt des

Kontrolleurs. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

Zeuginnen oder Zeugen sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

Betrüger erlangen mit „Gewinnversprechen“ Gutscheincodes, Wiesbaden, Montag,

14.06.2021 – Montag 21.06.

(he) Im Verlauf der vergangenen Tage wurden bei der Wiesbadener Polizei zwei

Sachverhalte zur Anzeige gebracht, bei denen Telefonbetrüger den angerufenen

Opfern hohe Geldgewinne versprachen, für eine Auszahlung jedoch mehrere

Gutscheincodes genannt bekommen wollten. So entstand den Angerufenen ein

entsprechender Schaden. Einer 61-jährigen Wiesbadenerin wurde erklärt, dass sie

99.000 Euro gewonnen habe. Um den Gewinn einzulösen müsse man mehrere

Gutscheinkarten Kaufen und die entsprechenden Codes telefonisch übermitteln. Den

Gewinn vor Augen kam das Opfer dieser Aufforderung nach und „verlor“ über 4.000

Euro. Die neuen Medien machten sich die Betrüger in einem anderen Fall zu Nutze.

Hier wurde eine 39-Jährige Frau über die Plattform eines digitalen

Mediendienstes angeschrieben und mitgeteilt, stolze 75.000 Euro gewonnen zu

haben. In diesem Fall wurde die Frau um 200 Euro geschädigt. Grundsätzlich gilt:

Wer bei keinem Gewinnspiel mitgemacht hat, kann auch nicht gewonnen haben.

Weiterhin werden seriöse Lotterien etc. sie niemals auffordern, eine

„Bearbeitungsgebühr“ oder ähnliches zu zahlen. Auch eine Zahlung mittels

Gutscheincodes sollte Sie zumindest sensibel und wachsam werden lassen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Steinwürfe auf Weingut

Eltville, Hattenheim, Waldbachstraße, Freitag, 18.06.2021 bis Samstag,

19.06.2021,

(fh)Zwischen Freitag und Samstag vergangener Woche warfen unbekannte Täter in

Eltville-Hattenheim Steine auf das Gelände eines Weinguts und verursachten

dadurch einen Schaden von circa 1.800 Euro. Den ersten Ermittlungen zur Folge

warfen die Unbekannten die Steine gegen die Scheibe eines Radladers und die

Glastür einer Vinothek. Beides wurde beschädigt. Bisher liegen keine

Täterhinweise vor.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06123) 9090-0

mit der Polizeistation Eltville in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Kindergarten

Idstein, Limburger Straße Samstag, 19.06.2021, bis Montag 21.06.2021

(fh)Mutmaßlich am vergangenen Wochenende stiegen Diebe in einen Kindergarten in

der Limburger Straße in Idstein ein. Die unbekannten Täter verschafften sich

über ein Gartentor Zutritt zum Grundstück und betraten daraufhin einen

Geräteschuppen. Ein daraus entwendeter Handkarren wurde in Tatortnähe

zurückgelassen. Darüber hinaus gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten

des Kindergartens und entwendeten nach aktuellem Kenntnisstand ein Buch. Im

Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0

mit der Polizeistation Idstein in Verbindung zu setzen.

Rollerfahrer flüchtet nach Zusammenstoß, Hünstetten, Kesselbach, Görsrother

Weg, Montag, 21.06.2021, 16:45 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag ereignete sich gegen 16:45 Uhr im Bereich des Görsrother

Wegs in Kesselbach ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Eine

Zeugin beobachtete einen Mann, welcher auf einem Tretroller oder E-Scooter den

Görsrother Weg in Richtung Limbacher Straße entlangfuhr und dabei mit einem

geparkten PKW zusammenstieß. Im Anschluss floh der Fahrer in unbekannte

Richtung. Am anthrazitfarbenen BMW entstand im Bereich der Stoßstange und des

Kofferraumdeckels ein Schaden in Höhe von schätzungsweise 2.000 Euro. Der Fahrer

wird auf etwa 16 bis 25 Jahre und circa 175 bis 180 cm groß geschätzt. Er sei

mit einer Basecap bekleidet gewesen.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0

mit der Polizeistation Idstein in Verbindung zu setzen

Mutmaßlicher Verkehrsunfall durch Bus ausgelöst, Hünstetten, Landesstraße

3277, Höhe Beuerbacher See, Montag, 21.06.2021, 14:30 Uhr

(fh)Am Montag kam es gegen 14:35 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der

Landesstraße 3277 in Höhe des Beuerbacher Sees, bei der ein Busfahrer als

Verursacher in Betracht kommt. Ein 63 Jahre alter Fahrer eines Volvos habe die

L3277 aus Richtung Beuerbach in Richtung Wallrabenstein befahren. Hierbei sei

ihm auf Höhe des Beuerbacher Sees in einer Linkskurve ein Bus entgegengekommen,

welcher teilweise die Gegenspur des 63-Jährigen genutzt habe. Um eine Kollision

zu vermeiden, sei der Fahrer des PKW nach rechts ausgewichen und dabei gegen

eine Leitplanke gestoßen. Der Busfahrer habe seine Fahrt unbeirrt fortgesetzt.

Zu dem Fahrer des Busses ist bislang lediglich bekannt, dass er dunkle Haare

haben soll. Der Bus sei in Teilen gelb lackiert gewesen.

Zeuginnen und Zeugen, insbesondere Fahrgäste des besagten Busses werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 mit der Polizeistation Idstein in

Verbindung zu setzen.