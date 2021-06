Frankfurt-Ostend: Sexuelle Belästigung

Frankfurt (ots) – (fue) Am Montag, den 21. Juni 2021, gegen 21.00 Uhr, befand

sich eine 28-jährige Frau zu Fuß auf dem Weg durch die Grünanlage

Philipp-Holzmann-Weg. Dort kamen ihr fünf Jugendliche entgegen, die sich ihr in

aufdringlicher Weise näherten. Einer dieser Jugendlichen begann nun die Frau zu

begrapschen und ließ auch dann nicht ab, nachdem diese bereits begonnen hatte,

laut um Hilfe zu rufen. Erst als ein Zeuge hinzueilte und den Täter kurzzeitig

festhielt, wandte sich die Gruppe Jugendlicher ab in Richtung der

Straßenbahnhaltestelle Ostbahnhof auf der Hanauer Landstraße,

Der Täter wird beschrieben als etwa 175 cm groß und von südeuropäischem

Erscheinungsbild. Lange, schwarze Haare, trug ein weißes T-Shirt der Marke Dior,

eine schwarze Sonnenbrille, weiße Sneaker und eine kurze, schwarz/rot karierte

Hose.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an das 5. Polizeirevier unter der

Telefonnummer 069/755-10500.

Frankfurt-Berkersheim: Alkohol am Steuer

Frankfurt (ots) – (dr) Ein stark alkoholisierter Mann verletzte sich am

Montagabend (21. Juni 2021) bei einem Sturz aus seinem Fahrzeug. Er kam später

in ein Krankenhaus.

Gegen 21.45 Uhr meldeten Zeugen, dass auf der Straße Berkersheimer Hohl ein 51

Jahre alter Mann gestürzt sei. Vor Ort stellte eine Polizeistreife fest, dass

dieser zuvor offenbar noch mit seinem Auto unterwegs gewesen war. Beim Verlassen

des Fahrzeuges stürzte der Mann dann zu Boden. Der Grund für den Sturz konnte

von den Beamten schnell ermittelt werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem

51-Jährigen einen Wert von 3,7 Promille. Aufgrund der starken Alkoholisierung

war dieser nicht mehr in der Lage, sich auf den Beinen zu halten. Umso

verwunderlicher ist es, dass er seine Fahrt nach jetzigem Stand ohne Unfall

beendete.

Bei dem Sturz zog sich der Mann leichte Verletzungen an den Armen und Händen zu.

Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich jedoch im weiteren Verlauf, sodass

er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht wurde.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im

Verkehr eingeleitet.