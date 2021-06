Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Uniformiert und in zivil – Polizei kontrolliert Verkehrsteilnehmer

Büdingen: Regelmäßig führt die Polizei in Büdingen Kontrollen durch. Auch am Montag (21.6.) war es wieder soweit. Zwischen 15 Uhr und 22.30 Uhr nahmen die Polizistinnen und Polizisten diesmal die Regeltreue der Verkehrsteilnehmer unter die Lupe. Dabei waren sowohl uniformierte, als auch Zivilkräfte im Einsatz. Unterstützung erhielt die Polizeistation Büdingen dabei von Kollegen der Bereitschaftspolizei und auch das Ordnungsamt der Stadt beteiligte sich. Dabei fiel einem Zivilfahrzeug bei einer Fahrt über die Landstraße ein Wagen auf, der mit etwa 160 Stundenkilometern fuhr. Die Ermittler stoppten den PKW und stellten die Personalien des Fahrers fest. Der Mann erhält eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Überschreitens der vorgeschriebenen Geschwindigkeit. In der Stadt Büdingen kontrollierten die Gesetzeshüter mehrere getunte und PS-starke Fahrzeuge. Dabei überprüften sie nicht nur die Karossen, sondern auch deren Fahrer auf Verkehrstauglichkeit. Insgesamt 34 Fahrzeuge und 56 Personen hielten die Kontrollkräfte an und schauten genauer hin. Alkohol- und Drogen hatte keiner der Angehaltenen konsumiert. Jedoch nutzten zwei Fahrer das Handy während der Fahrt. In der Berliner Straße fuhr ein Mann in die Kontrollstelle, dem ein Gericht bereits im Januar das Führen von Kraftfahrzeugen untersagte. Seinen Führerschein hätte er nach einem Gerichtsbeschluss abgeben müssen, kam dem aber nicht nach. Die Kontrolleure aus dem Ostkreis beschlagnahmten das Dokument nun und legten eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen den Ukrainer vor. Für ihn bedeutet dies wohl eine noch längere Wartezeit, um den Führerschein wieder zu bekommen. Das Geschwindigkeitsmessgerät in der Düdelsheimer Straße registrierte das Tempo von 415 Fahrzeugen. Sechs davon fuhren zu schnell. Der schnellste Fahrer überschritt die Geschwindigkeit um gut 20 km/h. Auch in der Bahnhofstraße wurde geblitzt. Gut 30 Fahrzeuge boten keinen Grund zur Beanstandung. In der 30iger-Zone fuhren 3 PKW zu schnell. Der Spitzenreiter überschritt die vorgeschriebenen 30 km/h um 13 Stundenkilometer.

Zusammenstoß im Gegenverkehr

Limeshain: Eine Schwerverletzte und zwei leicht verletzte Personen, dazu Sachschaden in Höhe von ca. 17.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalles am Montag (21.6.) auf der L3191, zwischen Hainchen und Rommelshausen. An einem Opel Corsa platzte nach Angaben der 22-jährigen Fahrerin gegen 18.55 Uhr der Reifen. Die junge Frau verlor deshalb die Kontrolle über ihren Wagen und geriet in den Gegenverkehr. Sie stieß dort mit dem Peugeot einer 59-jährigen aus dem Main-Kinzig-Kreis zusammen. Das Auto blieb im STraßengraben auf der Seite liegen. Die Feuerwehr musste die beiden Insassen bergen. Die Opel Fahrerin erlitt leichte Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Frau aus dem Main-Kinzig-Kreis kam ebenfalls mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Ihre Beifahrerin, eine 52-Jährige ebenfalls aus dem Main-Kinzig-Kreis, erlitt bei der Kollision der Fahrzeuge schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie ebenfalls in ein Krankenhaus zur stationären Behandlung. Beide PKW wurden durch den Zusammenprall komplett zerstört. Ein Abschleppdienst verbrachte sie vom Unfallort. Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Landstraße zeitweise vollständig für den Verkehr gesperrt werden.

Heckscheibe eingeschlagen – Taschen geklaut

Bad Nauheim: Auf einen am Golfplatz am Nördlichen Park abgestellten BMW wurden am Samstag (19.6.) Diebe aufmerksam. Im Fahrzeug entdeckten die Langfinger gegen 14.25 Uhr zwei Taschen, schlugen kurzerhand die Heckscheibe des X5 ein und flüchteten mit der Beute im Wert eines niedrigen vierstelligen Betrages. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Trotz des Signals der Alarmanlage des PKW konnten die Einbrecher unerkannt entkommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

E-Bike Giant gestohlen

Bad Nauheim: Eine unschöne Überraschung machte die Besitzerin eines Pedelecs am Sonntag (20.6.) in der Frankfurter Straße. Um die Mittagszeit musste sie feststellen, dass ihr 2600 Euro-teures E-Bike aus dem Fahrradständer vor dem Haus gestohlen wurde. Sie hatte das schwarz-blaue Giant Explore dort am Dienstagabend (15.6.) abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Hinweise auf Tat und Täter, sowie den Verbleib des Rades nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Gartenhütte aufgebrochen I

Friedberg: Einer Gartenhütte im Kleingartenverein im Weideweg statteten Diebe zwischen Dienstagnachmittag (15.6.) und Freitagnachmittag (18.6.) einen Besuch ab. Sie stahlen aus der Hütte Maschinen, Grill, und Gartenzubehör im Wert von ca. 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Rot-weißer Motorroller gestohlen

Friedberg: Einen Motorroller entwendeten Diebe am Montagnachmittag (21.6.) aus der Wilhelm-Leuschner-Straße. Das rot-weiße Kleinkraftrad parkte im Vorgarten eines Mehrfamilienhauses. Die Diebe überwanden die Sicherung des Rollers und stahlen das etwa 500 Euro teure Fahrzeug. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Gartenhütte aufgebrochen II

Reichelsheim: Nachdem Diebe ein Vorhängeschloss zu einer Gartenhütte in der Gartenfeldstraße aufgebrochen hatten, stahlen sie daraus Gartengerät im Wert von ca. 300 Euro. Der Einbruch ereignete sich zwischen Samstagmittag (19.6.) und Montagmittag (21.6.). Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Baucontainer aufgebrochen

Bad Vilbel: Im Laufe des Wochenendes suchten Diebe offenbar Baustellen in Bad Vilbel heim. Von einem Baustellengelände in der Paul-Ehrlich-Straße entwendeten bislang unbekannte Diebe Baugeräte und Werkzeuge. Zwischen Freitag (18.6.) um die Mittagszeit und Montagfrüh (21.6.) brachen die Langfinger die Tür zu einem Baucontainer auf und entwendeten Diebesgut im Wert von etwa 1000 Euro. Die Baustelle befindet sich hinter einem Wohnhaus. Aus einem Rohbau in der Paul-Ehrlich-Straße entwendeten die Täter, ebenfalls im Laufe des Wochenendes, Baugerät im Wert von ca. 1500 Euro, nachdem sie eine Tür aufgehebelt hatten. Auch auf einer Baustelle in der Johannes-Gutenberg-Straße hebelten die Unbekannten das Schloss zu einem Baucontainer auf und stahlen Baugerät im Wert von ca. 7000 Euro. Der Abtransport der Beute erfolgte vermutlich mit einem Fahrzeug. Die Polizei Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 nimmt Hinweise von Zeugen zu Taten und Tätern entgegen.

Rad gestohlen

Bad Vilbel: Ein blaues Orbea Mountainbike entwendeten Diebe aus einem Carport in der Straße „Am Kollergang“ in Massenheim. Der Diebstahl des angeschlossenen Rades wurde am Sonntag (20.6.) in den Abendstunden festgestellt. Wann genau das Rad gestohlen wurde, kann nicht genau gesagt werden. Das Rad hat einen Wert von ca. 550 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 entgegen.