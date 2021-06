Kreis Bad Dürkheim: Kreiseigene Hallen in den Ferien geöffnet

Bad Dürkheim – Die Kreisverwaltung Bad Dürkheim wird die kreiseigenen Hallen (an den weiterführenden Schulen) in diesem Jahr zeitweise auch in den Ferien für den Vereinssport öffnen. Normalerweise sind die Hallen in den Ferien geschlossen, weil wichtige Revisions- und Reinigungsarbeiten anstehen. Da aufgrund der Coronapandemie aber lange auf den Hallensport verzichtet werden musste, möchte der Kreis mit diesem Angebot den Vereinen entgegenkommen.

Geplant ist, dass die Hallen in den letzten beiden Wochen der Sommerferien zur Verfügung stehen, sowie in der ersten Woche der Herbstferien. Auch im kommenden Jahr ist angedacht, die Halle in den Winterferien im Februar sowie in den letzten beiden Wochen der Sommerferien zu öffnen.

„Wegen Corona musste auf Vieles verzichtet werden, dazu zählte auch das reguläre Training in den Vereinen. Wir möchten hier die Möglichkeit geben, auch ein wenig die Ferienzeit zu nutzen, in der die Hallen normalerweise geschlossen sind“, sagt Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld. „In dieser Zeit stehen immer wichtige Reparatur- und Reinigungsarbeiten an. Daher ist in den Ferien normalerweise geschlossen. Wir sehen aber den Bedarf bei den Vereinen und werden diese Arbeiten daher anders koordinieren. Auch im kommenden Jahr möchten wir dies probeweise versuchen, um so zu sehen, ob wir die Hallen möglicherweise dauerhaft für je ein bis zwei Wochen in den Ferien öffnen können.“ Sollten jedoch Arbeiten anstehen, die nur in dieser „Offen-Phase“ durchgeführt werden können, würden Reparaturen immer vorgehen.

Bereits im vergangenen Jahr hatte der Kreis die Hallen in den Herbstferien geöffnet, um den Trainingsausfall durch Corona wenigstens ein bisschen kompensieren zu können. Das Angebot wurde durch die Vereine gern angenommen. „Immer wieder wird der Wunsch nach der Hallennutzung in den Ferien an uns herangetragen. Einer durchgehenden Nutzung stehen aber die Maßnahmen für Bauunterhalt, Wartung usw. entgegen. Mit der Testphase für die kommenden Ferien bis zum Sommer 2022 haben wir ein Angebot geschaffen, um beiden Interessen gerecht zu werden.“

Seit 7. Juni sind die Hallen im Landkreis Bad Dürkheim wieder für die Vereine geöffnet – Voraussetzung ist, dass das Training nach den Vorgaben der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung stattfindet. Dies gilt auch für die Nutzung in den Ferien. Die Belegungsplanung erfolgt auch in den Ferien über die jeweiligen Kommunen.