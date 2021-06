Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 22.06.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Bad Dürkheim (ots) – Am Montag, 21.06.2021, stellte die 62-jährige Geschädigte ihren grauen Mercedes E220 mit Dürkheimer Kennzeichen gegen 11.15 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Einkaufsmarkt „Aldi“ in der Bruchstraße ab. Nach dem Einkauf musste sie zuhause feststellen, dass ihr Auto an der rechen Seite der Heckstoßstange beschädigt worden war. Aufgrund des Schadensbildes dürfte es sich bei dem Verursacher um einen Pkw handeln, der beim Ausparken gegen den Wagen der Mercedesfahrerin fuhr. Wer hat Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefonnummer 06322-9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Lambrecht: Kupferdiebstahl auf Schulgelände

Lambrecht (Pfalz) (ots) – Im Zeitraum vom 18.06.2021 ab 15:30 Uhr bis zum 21.06.2021 08:00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter auf das Gelände der Realschule plus in Lambrecht ein und entwendeten dort mehrere Kupferfallrohre. Die Rohre wurden durch die Täter aus der Halterung gebrochen. Der Schaden liegt bei ca. 2000 Euro. Personen, welche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Neustadt in Verbindung zu setzen.

Grünstadt: Unfall mit Kind

Grünstadt, Östlicher Graben – 21.06.2021, 14:10 Uhr (ots) – Bei einem Verkehrsunfall im Östlichen Graben fuhr eine 57-jährige PKW-Fahrerin vom Luitpoldplatz kommend Richtung Poststraße. In Höhe des Synagogenplatzes fuhr ein 4-Jähriger mit seinem Tretroller auf dem Gehweg. Der PKW touchierte nach Zeugenangaben den Lenker des Rollers, wodurch das Kind zu Fall kam. Der Junge klagte über Schmerzen im Rücken, weshalb ein Krankenwagen gerufen wurde. Bei einer Untersuchung wurden keine ernsthaften Verletzungen festgestellt.

Grünstadt: Zaubertrick aufgesessen – 25 Euro weg

Grünstadt, Friedrich-Ebert-Straße (Bahnhof) – 21.06.2021, 14:00 Uhr (ots) – Ein 26-jähriger Geschädigter informierte die Polizei, nachdem er am Bahnhof Grünstadt einem Zaubertrick aufgesessen war. Ein unbekannter „Zauberer“ erbat sich vom Geschädigten einen 5EUR-Schein und verbrannte diesen vor seinen Augen. Um den Geldschein wieder her zu zaubern verlangte der Täter einen 20EUR-Schein. Als der Geschädigte diesen aushändigte, rannte der Täter los und entkam in einem Zug nach Monsheim. Fahndungsmaßnahmen bleiben erfolglos. Die Ermittlungen dauern an.

Kindenheim: Einbruch in Gartenhaus

Kindenheim, Kleingarten an der L 450 – Nacht zum 21.06.2021 (ots) – Unbekannte Täter drangen in der Nacht, nach Überwinden eines Maschendrahtzauns, in ein Gartenhaus ein. Eine Sicherung (Vorhängeschloss) wurde geknackt und aus dem Objekt wurden Werkzeug und ein Gartenschlauch im Wert von insgesamt ca. 500 Euro gestohlen.

Ebertsheim: Verkehrsunfall mit überschlagenem PKW und hohem Sachschaden

Ebertsheim (ots) – Am heutigen Dienstag, 22.06.2021, gegen 13:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Eisenberger Straße in Ebertsheim. Ein 82-jähriger Mann aus dem Bereich Eisenberg fuhr aus Unachtsamkeit mit seinem PKW an einen am Straßenrand stehenden PKW. Durch den Zusammenprall wurde der geparkte PKW einige Meter nach vorne geschoben und der PKW des Unfallverursachers überschlug sich ein Mal, sodass das Fahrzeug auf dem Dach liegen blieb. Durch den Einsatz von weiteren Verkehrsteilnehmern konnte der 82-Jährige aus dem überschlagenen PKW herausgezogen werden und blieb lediglich leichtverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 22.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Erstversorgung durch den Rettungsdienst war die Eisenberger Straße für ca. 45 Minuten voll gesperrt. Der 82-Jährige kam für weitere Untersuchungen in ein nahegelegenes Krankenhaus.

