Neustadt: Stadthaus IV in der Hindenburgstraße 9a öffnet mit Neuerungen

Neustadt an der Weinstraße – Das Stadthaus IV öffnet wieder für den Publikumsverkehr ohne vorherige Terminvereinbarung. Da die bereits vereinbarten Termine zunächst abgearbeitet werden müssen, ist eine Öffnung erst am 19. Juli 2021 möglich. An dem – während der Corona-Pandemie etablierten Terminvergabesystem (www.neustadt.eu/termin) soll allerdings festgehalten werden, da es von vielen Bürgerinnen und Bürgern gut angenommen und positiv bewertet wird. In einer Probephase wird es deshalb sowohl Zeitfenster für Terminbuchungen als auch „freie“ Öffnungszeiten geben.

Bis zur Umstellung können an einem Schalter neben dem Eingang weiterhin ohne Termin Personal- und Reisepässe abgeholt werden. Diesen Service gibt es seit Anfang Juni.

Für die publikumsintensiven Bereiche sind folgende „freie“ Zeiten geplant: Bürgerbüro und Zulassungsstelle Montag 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr, Dienstag 8 bis 12 Uhr, Donnerstag 13 bis 18 Uhr. Die Führerscheinstelle und die Ausländerbehörde sind dann ohne Termin Montag und Dienstag von 8.30 bis 12 Uhr und Donnerstag von 14 bis 18 Uhr erreichbar. Die sonstigen Öffnungszeiten lauten: Montag bis Mittwoch sowie Freitag von 8.30 bis 12 Uhr und Donnerstag von 14 bis 18 Uhr.

Mit Öffnung des Hauses wird ein Sicherheitsdienst mit Einlasskontrolle eingerichtet. Erlaubt sind 30 Kundinnen und Kunden im Gebäude.

Die Palette der Dienstleistungen im Stadthaus IV in der Hindenburgstraße 9a ist enorm, es ist der publikumsrelevanteste Bereich der Stadtverwaltung. Vor der Corona-Pandemie wurden an manchen Tagen bis zu 600 Vorgänge abgearbeitet. Mit dabei sind neben den klassischen Stellen wie Führerscheinstelle, Ausländerbehörde oder Bürgerbüro auch das Ordnungsamt, Fundbüro, die Gewerbeaufsicht, Anwohnerparken, Jagd- und Fischereiwesen, der kommunale Vollzug oder das Gaststättenwesen.

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass es derzeit vermehrt dazu kommt, dass Termine ohne vorherige Stornierung nicht wahrgenommen werden. Dies führt zu längeren Wartezeiten für andere Anliegen. Die Bürgerinnen und Bürger werden deshalb noch einmal dringend gebeten, vereinbarte Termine, die nicht eingehalten werden können, nach Möglichkeit frühzeitig abzusagen.