Neustadt: Wolfsburgverein wünscht sich „Wasser auf die Burg“

Neustadt an der Weinstraße – Inspiriert von der erfolgreichen Einweihung des Projekts „Wasser in die Stadt“ würde sich der Wolfsburgverein riesig über ein Projekt namens „Wasser auf die Burg“ freuen.

Aktuell müssen die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer für jeden Ausschanktag das benötigte Wasser in Kanistern hoch zur Wolfsburg transportieren. Ein „richtiger“ Wasseranschluss wäre eine sehr große Erleichterung und würde viel Schlepperei ersparen. Zudem könnten die Toiletten, die im Moment eher Plumpsklos sind, umgerüstet werden. Das wäre auch für die Nasen aller Benutzerinnen und Benutzer eine tolle Sache. Die neue Wasserleitung wäre, in Verbindung mit einer Zisterne, zudem für die Freiwillige Feuerwehr bei Bedarf eine willkommene Hilfe. Florian Hofmann hofft nun, dass sich die Stadtspitze der Thematik annimmt und „sich für dieses wunderschöne Ausflugsziel einsetzt, das nicht nur von den Neustadterinnen und Neustadtern, sondern auch vielen Touristen gerne angesteuert wird“, so der Vorsitzende des Vereins. Klar sei bereits jetzt, dass das Projekt technisch umsetzbar ist, die Stadtwerke hätten Vorarbeit geleistet und Berechnungen über Wegeführungen angestellt, so Hofmann. „Wir stehen jederzeit für Gespräche bereit.“