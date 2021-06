Kreis Bergstraße

Unfallflucht auf Parkplatz des Obi-Marktes

Bensheim (ots) – Am Freitag, den 18.06.2021 parkte in der Zeit von 14.50 Uhr bis

15.00 Uhr ein grauer PKW KIA, Cee’d auf dem Parkplatz des OBI-Marktes in

Bensheim in erster Reihe gegengüber dem Gartencenter. Der links neben ihm

geparkte Kleinbus beschädigte beim Ausparken den KIA und flüchtete anschließend

in unbekannte Richtung. Auf diesem Firmenwagen befand sich Werbung in hellgrüner

Schrift mit Mosaiken oder Rauten, eventuell die eines Fliesenlegers. Hinweise

zum Fahrer oder Fahrzeug nimmt die Polizeistation Bensheim unter der

Telefonnummer 06251 – 84680 entgegen.

Kreis Bergstraße/Odenwaldkreis: Polizei weist bei „Biker Safety Tour“ auf Lärmvermeidung hin

Kreis Bergstraße/Odenwaldkreis (ots) – Schon zum vierten Mal hat am Freitag

(18.06.) eine ganz spezielle Präventionsveranstaltung des Polizeipräsidiums

Südhessen stattgefunden.

Für insgesamt acht Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer ging es bei der „Biker

Safety Tour“ durch die Bergstraße und den Odenwald. Schwerpunkt der Aktion waren

die Themen Lärmvermeidung, Geschwindigkeiten in geschlossenen Ortschaften,

Unfallschwerpunkte sowie enge Straßen ohne Leitlinien oder Begrenzungen und

landwirtschaftliche Fahrzeuge und die teils damit verbundenen

Fahrbahnverschmutzungen.

Begleitet wurden die Motorradpolizisten und die Teilnehmenden während der circa

57 Kilometer von Lindenfels, über die Wegscheide, Mossautal-Hilterklingen,

Güttersbach, Beerfelden, Sensbachtal bis zum Endpunkt in Erbach-Ebersberg von

einem Kamerateam des Hessischen Rundfunks. Der Beitrag wird in einer der

nächsten Folgen der Sendung „Die Ratgeber“ ausgestrahlt.

Ziel der Motorrad-Sicherheitsfahrt ist es, Präventionsthemen „auf Augenhöhe“ zu

vermitteln und Verständnis bei den Motorradfahrern zu erzeugen. Die Aktion, die

bereits seit letztem Jahr in Südhessen durchgeführt wird, wurde so positiv

aufgenommen, dass sie auch von der Polizei in Westhessen am Feldberg umgesetzt

wurde.

Lampertheim: Auseinandersetzung an Tankstelle/Polizei ermittelt

Lampertheim (ots) – Weil sie sich am Samstagabend (19.06.), gegen 22.30 Uhr, in

einer Tankstelle in der Römerstraße aggressiv und beleidigend verhalten haben

sollen und in diesem Zusammenhang offenbar auch eine Flasche herunterfiel und

zerbrach, wurden drei junge Männer im Alter zwischen 21 und 27 Jahren von

Mitarbeitern der Tankstelle zunächst des Geländes verwiesen.

Anschließend kam es nach derzeitigem Ermittlungsstand noch auf dem

Tankstellengelände zu einer Auseinandersetzung zwischen den drei Männern und

weiteren Personen, unter denen sich auch Angestellte der Tankstelle befunden

haben sollen. Einer der drei Männer, ein 24-Jähriger, erlitt hierbei eine

Kopfplatzwunde und musste ärztlich versorgt werden.

Die Beamten der Polizeistation Lampertheim-Viernheim ermitteln wegen

Körperverletzung. Wo die genauen Hintergründe für die Tat zu suchen sind und wie

sich das Geschehen exakt abspielte, ist nun Gegenstand der weiteren

polizeilichen Ermittlungen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten,

sich unter der Rufnummer 06206/9440-0 zu melden.

Einhausen: Wohnungseinbrecher erbeuten Schmuck

Einhausen (ots) – Ein Einfamilienhaus in der Sepp-Herberger-Straße geriet am

Freitag (18.06.), in der Zeit zwischen 9.45 Uhr und 15.00 Uhr, in den Fokus von

Wohnungseinbrechern.

Die Täter hebelten die Terrassentür auf und verschafften sich so Zugang in die

Räumlichkeiten. Sie ließen anschließend Schmuck und einen Safe mitgehen.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in

Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060.

Bürstadt: Waldschwimmbad-Kiosk im Visier Krimineller

Bürstadt (ots) – Über ein zuvor aufgehebeltes Fenster, verschafften sich

Unbekannte in der Nacht zum Freitag (18.06.) Zugang in das Kiosk im

Waldschwimmbad in der Wasserwerkstraße.

Auf ihrer anschließenden Suche nach Wertgegenständen fielen den ungebetenen

Besuchern zwei Tablets in die Hände. Zeugen werden gebeten, sich beim

Kriminalkommissariat K 42 in Lampertheim unter der Rufnummer 06206/9440-0 zu

melden.

Lampertheim: Einbruch in Küchencenter/Zeugen gesucht

Lampertheim (ots) – Ein Küchencenter in der Römerstraße geriet am Sonntag

(20.06.), in der Zeit zwischen 16 und 17 Uhr in das Visier von Kriminellen.

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in das Gebäude und ließen dort

anschließend mehrere hundert Euro Bargeld sowie Werkzeug mitgehen.

Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der

Rufnummer 06206/9440-0.

Darmstadt

Darmstadt: Ins Auto getorkelt und losgefahren – Polizei stoppt betrunkenen 44-Jährigen

Nach dem Hinweis eines aufmerksamen Zeugen haben Beamte des 3. Polizeireviers einen Darmstädter am Samstagabend (19.6.) mit 3,35 Promille am Steuer seines Autos gestoppt. Gegen 22.30 Uhr war der 44-Jährige von Zeugen in der Pallaswiesenstraße beobachtet worden, als er offenbar „torkelnd“ in sein Auto stieg und vom Parkplatz eines Supermarktes in Richtung Weiterstadt davonfuhr. Sofort alarmierten die aufmerksamen Passanten die Polizei. Dank seiner Beschreibung war das Auto samt Fahrer schnell ausfindig gemacht. Bei seiner anschließenden Kontrolle bestätigte sich das Beobachtete. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte den Wert von 3,35 Promille an. Damit endete der Abend des 44-Jährigen mit einer Strafanzeige und der Sicherstellung seines Führerscheins. Er wird sich nun zukünftig strafrechtlich verantworten müssen.

Darmstadt: Zwei 16-Jährige beraubt / Kriminelle entwenden Fahrrad, Spielekonsole und Geld/ Wer kann Hinweise zu den Tätern geben?

Darmstadt (ots) – Zwei 16- Jährige aus Darmstadt sind am Samstag (19.6.) von

zwei noch unbekannten Tätern in der Nussbaumallee angesprochen, in ein leer

stehendes Haus gedrängt und dort beraubt worden. Nach ersten Erkenntnissen

trafen die Jugendlichen gegen 13.15 Uhr auf den etwa 15 bis 16 Jahre alten und

etwa 1,75 bis 1,80 Meter großen Haupttäter, der als „kräftig“ und mit kurzen

schwarzen Haaren beschrieben wurde, sowie seinen mutmaßlich jüngeren Begleiter.

Nach der Aufforderung, Wertgegenstände herauszugeben, der durch das Vorzeigen

eines Knüppels Nachdruck verliehen wurde, gerieten die Rucksäcke der jungen

Darmstädter in das Visier des Kriminellen.

Auf der Suche nach Beute wurde der „kräftige“ Unbekannte in den Rucksäcken

fündig, schnappte sich unter anderem eine Spielekonsole und trat anschließend

zusammen mit seinem Begleiter, die Flucht an. Dazu ließ er zudem das Fahrrad der

16-Jährigen mitgehen. Zum Zeitpunkt der Flucht war der Haupttäter mit einem

grünen Camouflage-Shirt und einer kurzen dunklen Hose bekleidet. Zudem trug er

eine dunkle Bauchtasche quer über den Oberkörper. Bei dem geraubten Fahrrad

handelt es sich um ein weißes Mountainbike vom Hersteller „Cannondale“.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K35) ist mit den weiteren Ermittlungen betraut

und hat ein Verfahren wegen des Verdachts des Raubes eingeleitet. Die Beamten

fragen: Wer hat den Vorfall beobachten können und kann Hinweise zu den Tätern

oder dem Verbleib der Beute geben? Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die

Beamten für alle sachdienlichen Informationen zu erreichen.

Darmstadt- Eberstadt: Vandalen auf Kinderspielplatz / Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Noch unbekannte Vandalen haben am Sonntag (20.6.) gegen 19.15

Uhr ihr Unwesen auf einem Kinderspielplatz in der Pommernstraße getrieben und

mutwillig dort die Kette einer Kinderschaukel mit einem Bolzenschneider

durchtrennt. Der Polizeiposten in Eberstadt hat eine Anzeige wegen

Sachbeschädigung aufgenommen und Ermittlungen eingeleitet. Zeugen, die in diesem

Zusammenhang Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei den

Beamten zu melden (Rufnummer 06157/95090).

Darmstadt: Einbruch in Garage / Täter entwenden Bergamont Fahrrad im Wert von 3250 Euro

Darmstadt (ots) – Auf ein Herrenrad vom Hersteller „Bergamont“, Modell

„Contrail“ hatten es bislang noch unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag

(19.-20.6.) abgesehen. Auf noch nicht bekannte Weise verschafften sich die

Kriminellen Zugang zu der Garage in der Michaelisstraße, schnappten sich das Rad

und machten sich damit auf und davon. Das Kommissariat K43 in Darmstadt ist mit

den weiteren Ermittlungen betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690

sachdienliche Hinweise zu den Tätern entgegen.

Darmstadt: Polizei ermittelt gegen 57-Jährigen nach Zeigen des Hitlergrußes und Naziparolen

Darmstadt (ots) – Wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger

Organisationen hat die Polizei in Darmstadt ein Verfahren gegen einen 57 Jahre

alten Mann aus Darmstadt eingeleitet. Am Sonntag (20.6.) gegen 20.30 Uhr waren

die Beamten alarmiert und in die Straße „Am Hopfengarten“ gerufen worden. Dort

hatten Passanten den Streit zwischen dem Darmstädter und einer 52-jährigen Frau

aus Frankfurt beobachtet können und die Polizei verständigt. Im Rahmen der

Auseinandersetzung soll der Darmstädter gegenüber einer 52-jährigen Frau aus

Frankfurt den Hitlergruß gezeigt und die Naziparole „Sieg Heil“ gerufen haben.

Die alarmierten Beamten trafen den Mann noch vor Ort an und leiteten das

Ermittlungsverfahren nach der Feststellung seiner Personalien ein. Im Anschluss

wurde er entlassen. Er wird sich nun zukünftig strafrechtlich verantworten

müssen. Die genauen Hintergründe der Tat sind Gegenstand der andauernden

Ermittlungen, die das Kommissariat ZK 10 (Rufnummer 06151/9690) in Darmstadt

übernommen hat.

Darmstadt-Dieburg

Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Groß-Zimmern (ots) – Am Sonntag, den 20.06.2021, kam es an der Kreuzung

Bertha-von-Suttner-Straße / Heimstättenstraße in Groß-Zimmern zu einem

Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden.

Gegen 15:48 Uhr befuhr ein junges Ehepaar aus Groß-Zimmern mit ihrem VW die

Bertha-von-Suttner-Straße in Richtung Innenstadt, als ihnen von einem

74-jährigem Dacia-Fahrer aus Darmstadt die Vorfahrt genommen wurde.

Der VW-Fahrer konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch den Aufprall

überschlug sich der Dacia mehrfach und kam an einem nahegelegenen Eckhaus auf

dem Dach zum Erliegen. Der verletzte Darmstädter wurde durch herbeieilende

Anwohner aus seinem Fahrzeug befreit.

Alle Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser

verbracht. Beide Pkws waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch einen

Abschleppdienst abgeschleppt.

Die Bertha-von-Suttner-Straße musste zur Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt

werden. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr Groß-Zimmern

gebunden und entfernt. Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf ca. 17.000 EURO.

Groß-Gerau

PKW rollt in den Ginsheimer Altrhein

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – Am Sonntag, den 20.06.2021 gegen 16:00 Uhr,

gelangte ein PKW (VW Golf) von einem Besucherparkplatz in Ginsheim-Gustavsburg

über die Uferböschung in den Ginsheimer Altrhein. Ein Großteil des Fahrzeugs

befand sich im Wasser und wurde durch die Freiwillige Feuerwehr

Ginsheim-Gustavsburg vorerst mit Seilen gegen weiteres Abrutschen in das

Gewässer gesichert. Der Innenraum war mit Wasser vollgelaufen. Die Eigentümer

des PKW eilten inzwischen von der Nonnenaue zu ihrem PKW und verständigten

umgehend einen Abschleppdienst zur Bergung des Fahrzeugs. Die Ermittlungen zur

Ursache des Wegrollens des Fahrzeugs dauern an. Es wurde ein Strafverfahren

wegen Gewässerverunreinigung, durch die zuständige sachbearbeitende

Wasserschutzpolizeistation Wiesbaden eingeleitet.

Odenwaldkreis

Erbach – Von Unfallstelle geflüchtet / Polizei sucht Zeugen

Erbach (Odw.) (ots) – Am 21.06.2021 in der Zeit von 10:00 – 12:00 Uhr kam es in

der Straße „An der Zentlinde“ in Höhe der Hausnummer 10 in 64711 Erbach zu einem

Verkehrsunfall.

Beim Ein- oder Ausparkvorgang beschädigte ein unbekannter PKW einen grünen Fiat

an der Heckstoßstange linksseitig.

Im Anschluss fuhr der Verursacher davon, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise

geben können.

Möglicherweise ist der flüchtige PKW weiß lackiert.

Fränkisch-Crumbach: Von Unfallstelle geflüchtet / Polizei sucht Zeugen

Fränkisch-Crumbach (ots) – Am 21.06.2021 gg. 10:20 Uhr ereignete sich in

Fränkisch-Crumbach an der Kreuzung Darmstädter Straße Ecke Rodensteiner Straße

ein Verkehrsunfall mit minimalem Sachschaden.

Ein PKW wollte von der Rodensteiner Straße in die Darmstädter Straße einbiegen.

Hierbei missachtete sie die Vorfahrt des PKW auf der durchgehenden Darmstädter

Straße.

Zwischen beiden PKW kam es zu minimalem Kontakt, wobei zumindest an einem PKW

ein kleiner Streifschaden entstand.

Der PKW, der die Vorfahrt hatte, setzte seine Fahrt allerdings unvermittelt

fort, sodass die Verursacherin keinerlei Daten mit dem Fahrer austauschen

konnte.

Es soll sich um einen weißen PKW, möglicherweise ein Opel Astra, gehandelt

haben.

In diesem Kontext such die Polizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben

können.