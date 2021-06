PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss

Rheinhessen/Gau-Bickelheim (ots) – Bei der Kontrolle eines 31-jährigen

PKW-Fahrers am 19.06.2021 gegen 20:26 Uhr auf dem Autohof Nahetal an der A 61

stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim Anzeichen auf

Drogeneinfluss fest. Der Mann räumte auch ein, Drogen zu konsumieren und

überreichte der Streife auch eine kleinere Menge Drogen in einem Tütchen. Für

den 31-Jährigen war die Weiterfahrt natürlich beendet und eine Durchsuchung des

Mannes und seinem PKW nach weiteren Drogen verlief negativ. Der Mann musste mit

zur Dienststellen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihm drohen nun eine

Bußgeldanzeige mit einem Fahrverbot und eine Strafanzeige wegen Verstoß gegen

das Betäubungsmittelgesetz.

Täter beschädigen 8 geparkte Pkw

Mainz-Weisenau (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden im Bereich des

Tanzplatzes und des Parkhauses in der Hohlstraße insgesamt 8 geparkte Pkw durch

vermutlich drei Jugendliche / junge Erwachsene mutwillig beschädigt. Durch eine

Zeugin können, gegen kurz vor 3 Uhr nachts, laute Geräusche aus dem Parkhaus in

der Hohlstraße, Ecke zur Wormser Straße festgestellt werden. Sie sieht drei

Jugendliche / junge Erwachsene sich von der Örtlichkeit entfernen und auf dem

Tanzplatz hinter einem geparkten Transporter verstecken. Auch von dort sind kurz

darauf laute Geräusche zu hören. Durch die informierten Polizeibeamten können

schließlich insgesamt sieben beschädigte Pkw in dem Parkhaus und ein

beschädigter Pkw auf dem Tanzplatz festgestellt werden. Durch die Täter wurden

teilweise Außenspiegel abgetreten und ein Pkw zerkratzt. Es dürfte sich um eine

männliche und zwei weibliche Personen handeln. Die männliche Person hatte blonde

Haare und war mit einem grünen Oberteil und einer grünen Hose bekleidet. Eine

der weiblichen Personen war recht groß, die zweite deutlich kleiner, trug die

Haare zu einem Dutt gebunden und ein weißes T-Shirt. Hinweise nimmt die

Polizeiinspektion Mainz 1, Tel.: 06131/65-4110 entgegen.

Polizeieinsatz nach Drohung mit Messer und Schlagstock

Mainz-Bleichenviertel (ots) – 19.06.2021; 00:44 Uhr

Am frühen Samstagmorgen kam es im Bereich der Hinteren Bleiche und der Zanggasse

zu einem größeren Polizeieinsatz. Gegen 00:44 Uhr wurde der Mainzer Polizei über

Notruf eine Massenschlägerei unter Verwendung eines Messers und Schlagstocks vor

einem Restaurant in der Hinteren Bleiche gemeldet. Dies hatte eine Alarmierung

von sieben Funkstreifen der Mainzer Polizeiinspektionen zur Folge. Vor Ort

konnten die Polizeikräfte allerdings keine Massenschlägerei feststellen.

Tatsächlich war es zwischen einem 37-Jährigen aus der Mainzer Altstadt und einem

34-Jährigen aus der Mainzer Neustadt, zu einem Streit vor der Gaststätte

gekommen. Im Verlauf dieses Streites drohte der 37-Jährige dem 34-Jährigen mit

einem Teleskopschlagstock und einem Messer. Der 34-Jährige flüchtete sich

hierauf zunächst in die Räumlichkeiten des Restaurants und konnte dann mit einem

Taxi die Örtlichkeit verlassen, wobei der 37-jährige Täter noch gegen das

wegfahrende Taxi trat. Beim Eintreffen der Funkstreifen flüchtete der Täter

zunächst in Richtung Gärtnergasse, konnte allerdings verfolgt und schließlich

vorläufig festgenommen werden. Ein Teleskopschlagstock, sowie ein Einhandmesser

konnten sichergestellt werden. Dem deutlich alkoholisierten Täter wurde in den

Räumlichkeiten des Altstadtreviers eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun

wegen Bedrohung, Sachbeschädigung und Verstoß gegen das Waffengesetz

strafrechtlich verantworten.

Raser fordert Polizei heraus.

A61 Rheinhessen (ots) – Der Umgang mit aggressiven Autofahrern gehört zu den

Alltagsaufgaben der Zivilfahnder auf den rheinhessischen Autobahnen. Doch was

sie am vergangenen Samstagnachmittag auf der A61 erlebten, verursachte selbst

bei den erfahrenen Beamten der Verkehrsdirektion Wörrstadt nur noch

Kopfschütteln.

Die Zivilstreife beobachtete gegen 13.50 Uhr an der Anschlussstelle

Gau-Bickelheim den vorbeifließenden Verkehr in Fahrtrichtung Süden, als sich ein

schwarzes Mercedes Coupe näherte. Der Fahrer hupte und machte gestikulierend auf

sich aufmerksam. Als die Streife dem Mercedes daraufhin folgen wollte, gab der

plötzlich Gas und entfernte sich mit sehr hoher Geschwindigkeit. Die Beamten

nahmen die Verfolgung auf. Blaulicht und Anhaltezeichen des Polizeifahrzeuges

ignorierte der Fahrer. Ganz im Gegenteil überholte er höchst gefährlich im

Zickzack rechts, links und über die Standspur vorausfahrende Fahrzeuge. Dabei

fuhr er ca. 200 Stundenkilometer. Da der schwarze CLK dem deutlich schnelleren

Polizeifahrzeug jedoch unterlegen war, fuhr der Fahrer in Alzey von der Autobahn

ab und versuchte ins Stadtgebiet zu flüchten. Dort konnte er dann gestellt

werden.

Wie sich herausstellte, war der Mann gerade mal 18 Jahre alt und erst seit 3

Monaten im Besitz einer Fahrerlaubnis. Den Führerschein nahmen die Beamten dem

auch an der Kontrollstelle sehr aggressiven Sprendlinger sofort ab. Dazu kam,

dass gefährdete Verkehrsteilnehmer bereits am Wochenende zuvor Anzeige gegen den

bis dahin unbekannten Fahrer des schwarzen CLK gestellt hatten, weil der ähnlich

aggressiv über die A63 von Nieder-Olm nach Alzey gerast war. Neben Strafanzeigen

wegen Straßenverkehrsgefährdung, Nötigung und verbotenem Kraftfahrzeugrennen

prüft die Staatsanwaltschaft daher auch den Einzug des Mercedes.

Die Polizei bittet Zeugen, die diese erneute halsbrecherische Fahrt von

Gau-Bickelheim bis Alzey beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise nimmt jede

Polizeidienststelle entgegen.

Beleidigung und Körperverletzung – Zeugenaufruf

Mainz-Neustadt (ots)

Am Samstagmorgen gegen halb 9, kam es in der Moltkestraße zu einer Beleidigung und Körperverletzung zum Nachteil eines 75-jährigen Mannes. Der Mann lief zu Fuß durch die Moltkestraße, als er auf Höhe des LDI von einer ihm unbekannten männlichen Person beleidigt und unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde. Dieser Vorfall müsste von Zeugen beobachtet worden sein, da der Geschädigte eine Frauenstimme wahrnahm, die weitere Schläge verhindern wollte. Aufgrund einer stark eingeschränkten Sehfähigkeit kann der 75-Jährige jedoch keine Angaben zu möglichen Zeugen oder dem Täter machen. Bekleidet war der Geschädigte zum Tatzeitpunkt mit einem weißen Hemd, einer dunklen Stoffhose und führte einen braunen hölzernen Gehstock mit sich. Sollte sich jemand an die Situation erinnern, so wird gebeten mit der Polizeiinspektion Mainz 2, Tel.: 06131/65-4210 Kontakt aufzunehmen.

Brand einer Photovoltaikanlage in der Rheinallee

Am Sonntagnachmittag gegen 15:20 Uhr wurde der Leitstelle der Berufsfeuerwehr Mainz über Notruf 112 ein Dachstuhlbrand im Gewerbegebiet zwischen Industriestraße und Rheinallee gemeldet. Bereits auf der Anfahrt war von weitem eine starke Rauchentwicklung erkennbar.

Beim Eintreffen war ein schneller Zugang über eine Gerüsttreppe auf das Dach möglich. Auf dem Dach brannte eine Photovoltaikanlage auf einer Fläche von ca. 100 m². Durch die Vornahme eines Hohlstrahlrohres durch einen Trupp unter umluftunabhängigen Atemschutz konnte der Brand zügig unter Kontrolle gebracht und auch gelöscht werden. Eine Brandausbreitung in das Dach konnte verhindert und nach einer Öffnung des Daches auch ausgeschlossen werden.

Parallel zu den Löschmaßnahmen wurde auch der Verkaufsraum des Gebäudes kontrolliert. Eine leichte Verrauchung im Innenraum war auf die Lüftungsanlage zurückzuführen, ein weiterer Eintritt von Brandrauch und Löschwasser konnte verhindert werden.

Die beschädigten Module der Photovoltaikanlage stellten die Feuerwehr vor eine gewisse Herausforderung; die Mittagssonne führte zu einer sehr leistungsstraken Stromproduktion der Anlage. Hierauf musste wiederum bei der Kontrolle nach Glutnestern mit äußerster Vorsicht reagiert werden, denn ein Abschalten der einzelnen Module ist nicht möglich.

Der Einsatz der Feuerwehr konnte gegen 17:50 Uhr beendet werden. Durch den Eigentümer wurden weitere Sicherungsmaßnahmen veranlasst.

Vor Ort tätig waren die Berufsfeuerwehr Mainz, die Freiwillige Feuerwehr Mainz-Stadt, der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen sowie die Polizei. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte durch die Mainzer Netze.

Zur Schadensursache und –höhe können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.

Polizeipräsidium Mainz – Verkehrsbeeinträchtigungen in Rheinland-Pfalz durch Sperrung der A 66 – Salzbachtalbrücke

Mainz (ots) – Durch die seit Freitagabend bestehende Sperrung der

Salzbachtalbrücke auf der A 66, erwartet das Polizeipräsidium Mainz ab

Montagmorgen auch in Rheinland-Pfalz erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen.

Insbesondere die Ausweichrouten in Richtung Rhein-Main-Gebiet, über die

Weisenauer Brücke (A 60) und Theodor-Heuss-Brücke (B 40) werden einem deutlich

höheren Verkehrsaufkommen ausgesetzt sein. Gleichzeitig ist der Bahnverkehr in

Richtung Wiesbaden Hauptbahnhof betroffen, so dass Pendler auch hier mit

Einschränkungen rechnen müssen. Darüber hinaus werden nach derzeitigem Stand in

Rheinland-Pfalz, ab Montagmorgen 03:00 Uhr, private Busunternehmen in einen

unbefristeten Streik treten. Die Auswirkungen sind derzeit nicht absehbar,

dürften jedoch den ÖPNV beeinflussen. Das Polizeipräsidium Mainz wird mit

Einsatzkräften eine konsequente Verkehrsüberwachung gewährleisten.

Verkehrslenkende Maßnahmen werden jederzeit geprüft und bei gefahrenträchtigen

Situationen umgesetzt. Die Leichtigkeit des Verkehrs ist jedoch vornehmlich vom

vorausschauenden Verhalten der Verkehrsteilnehmer abhängig. Das Polizeipräsidium

Mainz appelliert daher an alle Verkehrsteilnehmer um ständige Vorsicht und

gegenseitige Rücksichtnahme (§ 1 StVO) und spricht darüber hinaus folgende

Empfehlungen aus: – Informieren Sie sich rechtzeitig über die aktuelle

Verkehrslage in Hörfunk oder Internet. – Planen sie mehr Reisezeit ein. –

Vermeiden Sie Hauptverkehrszeiten (Prüfen Sie Homeoffice) – Bilden Sie

Fahrgemeinschaften – Bleiben Sie auf den Hauptverkehrsachsen und vermeiden

Nebenstrecken (Rettungswege) – Bilden Sie rechtzeitig Rettungsgassen –

Informationen zum ÖPNV erhalten Sie von den jeweiligen Mobilitätsanbietern –

Bleiben Sie aufmerksam im Straßenverkehr und vermeiden dadurch Unfälle (und

weitere Behinderungen) Die vorliegenden Informationen basieren auf dem

Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Wir wünschen allen ein gutes

und sicheres Ankommen.

Kontrollmaßnahmen mit Schwerpunkt Alkohol und Drogen

Dienstgebiet Polizeiinpsektion Oppenheim (ots)

Am 19./20.06.21 wurden im Zeitraum zwischen 20 Uhr bis 02:30 Uhr Kontrollmaßnahmen im Hinblick auf Alkohol und Drogen durch Kräfte der Polizeiinspektion Oppenheim durchgeführt. Im Rahmen einer Kontrollstelle auf der B420 in Höhe der Dexheimer Kaserne, am Bahnhofsvorplatz in Nierstein sowie mittels mobilen Verkehrskontrollen wurden insgesamt 36 Fahrzeuge kontrolliert und die Fahrer hinsichtlich ihrer Fahrtüchtigkeit überprüft. Hierbei kam es zu keinen besonderen Vorkommnissen.

Verkehrsunfall durch unbeleuchteten und alkoholisierten Fahrradfahrer

Mommenheim, L425 (ots)

Am 19.06.2021 gegen 23:00 Uhr befuhr ein 56 jähriger Fahrradfahrer die L425 aus Richtung Mommenheim kommend in Fahrtrichtung Harxheim ohne Licht. Die nachfolgende 18 jährige Fahrerin eines 1er BMW musste in Höhe der Einmündung nach Zornheim dem Fahrradfahrer ausweichen, da dieser sich mittig auf der Fahrbahn befand und auf Grund der fehlenden Beleuchtung zu spät erkannt wurde. Sie überfuhr daraufhin die dortige Mittelinsel und kollidiert mit zwei beleuchteten Richtungsschildern. Durch den Aufprall wurde der Pkw derart beschädigt, dass Betriebsmittel ausliefen. Die 18 jährige erlitt ein Schleudertrauma und wurde mittels Rettungswagen in ein Mainzer Klinikum verbracht. Der Fahrradfahrer blieb unverletzt, stand jedoch unter Alkoholeinfluss. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 3500 Euro.

Pöbelei endet im Gewahrsam

Bingen, Kapuzinerstraße (ots)

Am 19.06.2021 gegen 22:15 Uhr wurde die Polizei Bingen über sich vor dem Krankenhaus prügelnde und Passanten anpöbelnde Personen informiert. Die eintreffenden Beamten konnten die Störer antreffen. Bei der Sachverhaltsklärung stellte sich heraus, dass es nicht zu einer Schlägerei kam. Beiden deutlich alkoholisierten Personen wurde ein Platzverweis ausgesprochen, dem lediglich die weibliche Störerin nachkam. Der 58-jährige männliche Unruhestifter pöbelte und schrie auch im Beisein der Streife weiter lautstark umher, ohne dem Platzverweis nachzukommen, sodass er schließlich in Gewahrsam genommen werden musste und die Nacht bis zum Morgengrauen unter dauerhaft fortgesetztem Protest in der Zelle verbrachte. Der 40-jährige weibliche Störenfried sorgte in der Nacht noch für zwei weitere polizeiliche Einsätze und wurde schlussendlich entkleidet, sich auf allen vieren fortbewegend, angetroffen, sodass eine Vorstellung bei einem psychiatrischen Facharzt erfolgte um ihren Geisteszustand zu beurteilen.

Falschfahrer auf der B 9 bei Bodenheim

Bodenheim (ots)

Am 20.06.2021, gegen 02:34 Uhr, befuhr eine zivile Streife der Polizeiinspektion Oppenheim die B9 in Fahrtrichtung Mainz. In Höhe der Anschlussstelle Bodenheim kam der Streife ein Falschfahrer entgegen, welcher die Richtungsfahrbahn nach Mainz in Richtung Oppenheim befuhr. Es gelang den eingesetzten Beamten, das Fahrzeug, einen grauen Opel, anzuhalten und einer Kontrolle zu unterziehen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der 69-jährige Fahrer des Fahrzeuges unter Alkoholeinfluss stand.

Dem 69 Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Es wurde ein Strafverfahren gegen ihn wegen Trunkenheit im Verkehr/ Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Zudem erfolgt eine Mitteilung an die Führerscheinstelle, da begründete Zweifel daran bestehen, ob der 69 Jährige charakterlich geeignet zum Führen eines Kraftfahrzeuges ist.

Die Polizei in Oppenheim sucht unter der Tel.-Nr.: 06133-9330 Zeugen, die sachdienliche Angaben zu diesem Sachverhalt machen können oder möglicherweise selbst gefährdet wurden

Verkehrsunfall mit vier leicht verletzten Personen – PKW überschlägt sich

Mommenheim (ots)

Am Samstag, den 19.06.2021, fuhr am Vormittag ein PKW besetzt mit vier Personen aus Richtung Mommenheim in Richtung Nierstein-Schwabsburg. Der 21-jährige Fahrer geriet in einer Kurve ins Schlingern und überschlug sich anschließend. Die vier Insassen wurden mittels Rettungswagen in die umliegenden Krankhäuser verbracht. Augenscheinlich waren diese jedoch nur leicht verletzt. Zwei zufällig vorbeifahrende Feuerwehrmänner Freiwilligen Feuerwehr Guntersblum leisteten Erste-Hilfe. Die Ermittlungen zur Ursache des Verkehrsunfalls dauern an.

Bedrohung in der Herberge

Bingen (ots)

Bingen – Mainzer Straße 105; 18.06. 20:33 Uhr Am gestrigen Abend erschien der 40 jährige Täter in der Herberge in Bingen und verlangte die Aufnahme in der Unterkunft. Als der Herbergsvater die Aufnahme ablehnte, zog der Täter eine Machete und bedrohte diesen mit dem Tod. Durch die eingesetzte Streife konnte der Täter letztendlich entwaffnet und überwältigt werden. Im Anschluss an die Festnahme wurde der 40 Jährige in die Rheinhessenfachklinik nach Alzey verbracht. Sowohl der Herbergsvater als auch die eingesetzten Beamten bleiben unverletzt. Gegen den Täter wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Sachbeschädigung am PKW

Bingen (ots)

Bingen Büdesheim – Nuits-St.-Georges-Straße 10; 16.06. 18 Uhr – 18.06. 14:30 Uhr Durch den geschädigten Fahrzeughalter wird am Freitag Nachmittag gemeldet, dass in dem oben genannten Zeitraum sein PKW, welcher in unmittelbarer Nähe der Rochus-Realschule abgestellt war, durch Unbekannte im Bereich der Beifahrerseite stark verkratzt wurde. Hinweise an die Polizei in Bingen.