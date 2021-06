Worms – Mit 3 Promille hinterm Steuer

Worms (ots) – Die auffällige Fahrweise eines vorausfahrenden PKW in

Worms-Herrnsheim veranlasste am gestrigen Sonntag einen aufmerksamen

Verkehrsteilnehmer dazu, die Polizei zu informieren. Der Wagen fahre in

Schlangenlinien und sei bereits mehrfach nach rechts von der Fahrbahn

abgekommen, berichtet der Zeuge gegen 13:00 Uhr. In der Von-Steuben-Straße

ignorierte der Fahrer zunächst die Anhaltesignale der hinzugezogenen

Polizeistreife und steuerte mehrfach in den Grünstreifen, bis er schließlich im

Bereich Slevogtstraße stoppte. Aus dem Fahrzeug war deutlicher Alkoholgeruch

festzustellen, weswegen dem 41-jährigem Fahrer ein Atemalkoholtest angeboten

wurde. Mit 3,17 Promille war der Mann absolut Fahruntüchtig, woraufhin der

Führerschein sichergestellt und eine Blutprobe entnommen wurde.

Verkehrsunfall B9

Worms / Alsheim (ots) – Durch eine Verkehrsunfallbeteiligte wird am Samstag um

14:30 Uhr ein Verkehrsunfall mit fünf beteiligten PKW auf der B9 in

Fahrtrichtung Osthofen auf Höhe der Gaststätte Rheinperle gemeldet. Bei

Eintreffen der Funkstreifenbesatzung ist bereits eine Rettungswagenbesatzung vor

Ort und erklärt, dass lediglich eine Verkehrsteilnehmerin leicht durch den

ausgelösten Airbag verletzt wurde und bereits medizinisch behandelt wird.

Insgesamt waren zehn Personen und fünf Fahrzeuge in den Unfall verwickelt.

Auf Höhe der Gaststätte Rheinperle kam es aufgrund der Rotphase an der

Lichtzeichenanlage B9/Hüttenstraße zu stockendem Verkehr. Eine 29-jährige

Golffahrerin aus Rheinhessen sowie der 19 Jahre alte Opelfahrer aus Karlsruhe

bremsten ordnungsgemäß ab. Eine 35-jährige Mannheimer fährt aufgrund bislang

ungeklärter Ursache mit ihrem BMW auf den PKW des Karlsruhers auf, welcher

wiederum auf den Golf der 29-jährigen geschoben wird. Ein folgender 29-jähriger

Mercedesfahrer aus Worms bremste aufgrund des Zusammenstoßes vor ihm ab. Ihm

fuhr dann jedoch die 39-jährige Wormserin in ihrem KIA vermutlich aufgrund zu

geringen Abstandes auf.

Im Zuge der Unfallaufnahme musste die B9 zwischen L 425 und Oberrheinstraße für

etwa eine Stunde gesperrt werden.

Ebenfalls auf der B9 jedoch Höhe der Ausfahrt Alsheim kam es zu einem weiteren

Verkehrsunfall. Hierbei hatte eine 20-jährige Opelfahrerin die Vorfahrt des

34-jährigen BMW Fahrers missachtet. Der BMW war dabei die B9 aus Richtung

Guntersblum kommend entlang gefahren. Der Opel bog noch vor dem BMW auf die B9

ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß, bei welchem lediglich Sachschaden

entstand. Die Fahrbahn musste hier nicht gesperrt werden.

Trickbetrug – ShoulderSurfing

Worms (ots) – Am Samstagmittag kam es in Worms zu einer Tat von sogenanntem

Shoulder-Surfing. Dabei versuchen Täter durch Ablenkungsmanöver an die Bankkarte

und die Geheimzahl potenzieller Opfer zu kommen. Oft wird dabei die Geheimzahl

bei der Eingabe durch einen Blick über die Schulter ausgespäht. So auch bei

einer 72-jährige Geschädigte aus Worms. Sie hatte gerade ihre Spardankfiliale

verlassen und wurde von einer männlichen Person freundlichst angesprochen und

darauf hingewiesen, dass sie soeben Geld im Ausgabeschacht des Geldautomaten

vergessen habe. Sie begab sich also zurück zum Automaten und führte ihre Karte

erneut ein und gab zur Überprüfung des Kontostandes ihre PIN ein, da der

„freundliche Herr“ ihr mitteilte, dass man dann sehen könne, wieviel Geld vom

Automaten wieder eingezogen wurde. Im Anschluss führte der vermeintliche Helfer

dann seine Karte ein und entwendete dabei die EC-Karte der 72-jährigen. Die PIN

hatte er zuvor über die Schulter der Geschädigten ausgespäht. Der Geschädigten

kam das kurz darauf jedoch sehr komisch vor, weshalb sie Passanten auf der

Straße ansprach und ihre Bankkarte über den Sperrnotruf 116 116 sperren ließ. Ob

der unbekannt Täter die Zeit bereits nutzten konnte an einer anderen Bank Geld

abzuheben ist bislang unklar.

Für näherer Informationen zu diesem Phänomen gibt es beim Polizeipräsidium Mainz

eine Zentrale Präventionsstelle:

Polizeipräsidium Mainz

Zentrale Prävention / SB. 15 Valenciaplatz 2 55118 Mainz Tel: 06131-65-3390 Fax:

06131-65-3389 Email: beratungszentrum.mainz(at)polizei.rlp.de