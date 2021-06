Versuchter Einbruch am Jahnplatz

In der Nacht vom 20.06.2021 zum 21.06.2021 versuchten unbekannte Täter in eine Verkaufsstätte einer Bäckerei am Jahnplatz in Frankenthal einzudringen. Das Eindringen in das Objekt scheiterte augenscheinlich, sodass lediglich eine Glasscheibe beschädigt wurde. Die Schadenshöhe bewegt sich im niedrigen vierstelligen Bereich. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch am Jakobsplatz

In der Nacht vom 20.06.2021 zum 21.06.2021 kam es am Jakobsplatz in Frankenthal zu einem vollendeten Einbruchsdiebstahl in ein Ladengeschäft. Nach gewaltsamen Eindringen in das Objekt entwendeten unbekannte Täter Gegenstände. Die genaue Schadenshöhe ist Teil der Ermittlungen. Aufgrund dieser sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrskontrollen im Dienstgebiet

Am 20.06.2021 wurden im Bereich Frankenthal an zwei Kontrollstellen Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei wurden insgesamt 42 Fahrzeuge kontrolliert, wobei folgende Verstöße festgestellt werden konnten: 2x Fahrzeugführer unter Betäubungsmittel- bzw. Medikamenteneinfluss; 2x Betäubungsmittelfund; 1x Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz; 1x Außerbetriebsetzung Pkw; 5x Verstoß gegen die Gurtpflicht.

Mehrere Sachbeschädigungen durch unbekannte Täter

Im Zeitraum vom 18.06.2021 – 19.06.2021 kam es im Bereich der Deichstraße, Fohlenstraße sowie Dudelsackstraße in Frankenthal zu mehreren Sachbeschädigungen durch das Besprühen von Wänden und Fahrzeugen. Insgesamt entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfallflucht am Mina-Karcher-Platz

In der Nacht vom 19.06.2021 bis zum 20.06.2021 kam es zu einer Verkehrsunfallflucht am Mina-Karcher-Platz in Frankenthal. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten blauen Dacia an dessen hinteren Stoßfänger. Es entstand Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.