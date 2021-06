Germersheim – Unwetter sorgt für mehrere Einsätze

Gestern Abend sorgte das Unwetter und insbesondere der Sturm für mehrere Polizeieinsätze. Insgesamt vier Bäume stürzten auf Straßen, wodurch diese teilweise vollständig gesperrt waren. Betroffen waren neben der B35 bei Germersheim Nord und Mitte, die K6 bei Kuhardt, und die Josef-Probst-Straße in Germersheim. Dabei bekamen die dafür originär zuständigen Einsatzkräfte auch tatkräftige Unterstützung von einem Landwirt, der kurzerhand mit seinem Frontlader einen Baum von der Straße schob. Auch in den kommenden Tagen sind Unwetter gemeldet. Fahren Sie vorsichtig und vorausschauend.

Leimersheim – PKW beschädigt

Gestern Mittag, gegen 12.30 Uhr, parkte eine 64-jährige Autofahrerin ihren Kleinwagen auf dem Parkplatz des Yachthafens in Leimersheim. Als sie etwa eine Stunde später zurück an ihr Fahrzeug kam, war die linke Seitenscheibe von einem bislang unbekannten Täter offenbar mit einem Stein beschädigt worden. Wertgegenstände befanden sich nicht im Fahrzeug. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de melden.