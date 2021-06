Hartnäckige Ex-Freundin

Kaiserslautern (ots) – Beim Versuch, ihren Ex-Freund zurückzugewinnen, hat sich

eine Frau aus dem Stadtgebiet am Sonntagabend eine Strafanzeige eingehandelt.

Wie der Mann am späten Abend der Polizei meldete, war seine ehemalige

Lebensgefährtin gegen 23 Uhr an der Wohnung aufgetaucht und wollte

hereingelassen werden. Die Frau schlug und trommelte gegen die Wohnungstür und

trat sie schließlich ein – wobei die Tür beschädigt wurde.

Um zu verhindern, dass die Ex auf die neue Freundin losgeht, packte der Mann die

Frau – nach eigenen Angaben – an den Schultern und drückte sie wieder aus der

Wohnung. Anschließend zog sie sich zurück.

Von der Polizei später mit den Vorwürfen konfrontiert, machte die 29-Jährige

Verletzungen geltend. Sie schilderte die Abläufe anders und stellte Strafantrag

gegen ihren Ex-Freund wegen Körperverletzung. Die weiteren Ermittlungen laufen.

|cri

Wer hat die Motorräder beobachtet?

Sembach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am

Sonntagabend in der Williams Road etwas beobachtet haben. Gegen 20.15 Uhr ging

der Hinweis ein, dass zwei Motorradfahrer die Straße als „Rennstrecke“ nutzen

würden. An den Maschinen seien keine Kennzeichen montiert.

Als ein Zeuge die Männer ansprechen wollte und dafür die Fahrbahn überquerte,

seien die beiden Motorräder gezielt auf ihn zugefahren, so dass er aus Angst vor

einer Kollision ruckartig umkehrte und zurücklief.

Die ausgerückte Streife traf vor Ort auf einen Mann und eine Frau, die in einem

Transporter saßen. Sie gaben an, nichts von den Motorrädern zu wissen.

Allerdings kehrte während der Kontrolle einer der Motorradfahrer zu Fuß zur

Örtlichkeit zurück. Er wurde von den Zeugen zweifelsfrei wiedererkannt.

Von den Polizeibeamten auf die Beobachtungen angesprochen, machte der 20-Jährige

keine weiteren Angaben mehr zur Sache. Die weiteren Ermittlungen – unter anderem

wegen Verkehrsgefährdung – laufen.

Ermittelt wird parallel auch gegen die beiden Insassen im Transporter wegen des

Verdachts der versuchten Strafvereitelung. Außerdem besteht der Verdacht, dass

der 24-jährige Mann mit dem Fahrzeug gefahren ist, ohne eine Fahrerlaubnis zu

besitzen.

Zeugen, die helfen können, die Abläufe zu klären, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 / 369 – 2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu

setzen. |cri

Erfolgreiche Fahndungen der Beamtinnen und Beamten der

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Kaiserslautern (ots) – Die Polizistinnen und Polizisten der

Bundespolizeiinpektion Kaiserslautern hatten letztes Wochenende viel zu tun.

Insgesamt wurden 34 Fahndungstreffer vermerkt, darunter drei vermisste Mädchen

und drei vermisste Jungen, die in Gewahrsam genommen wurden. Zwei Haftbefehle

konnten vollstreckt werden, ein 57-jähriger Algerier konnte durch seine

Verwandten vor der Justizvollzugsanstalt, durch Zahlung der Geldstrafe in Höhe

von 900 Euro, bewahrt werden. Weniger Glück hatte ein 40-jähriger Pole, der die

Strafe in Höhe von ca. 900 Euro nicht bezahlen konnte und damit die nächsten 58

Tage in der Justizvollzugsanstallt Rohrbach verbringen wird. Insgesamt wurden 32

Strafverfahren, aufgrund des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz,

Straßenverkehrsgesetz (Fahren ohne Führersschein), Waffengesetz, wegen sexueller

Nötigung, Hausfriedensbruch, Körperverletzung, Beleidigung, Unterschlagung,

Erschleichen von Leistungen, Sachbeschädigung und Diebstahl, eingeleitet. Des

weiteren wurde ein Zippo Feuerzeug mit einem Hakenkreuz sichergestellt und ein

Strafverfahren gegen den Besitzer wegen des Verwendens von Kennzeichen

verfassungsfeindlicher Organisationen eingeleitet. Im Raum Schifferstadt wurden

Kinder festgestellt, die nach ersten Erkenntnissen Steine auf die Gleise legten

und sich damit in Lebensgefahr gebracht haben. Nach Feststellung wurden die

Kinder und Eltern auf die Gefahren an Bahnanlagen hingewiesen. Die Beamtinnen

und Beamten waren auch an diversen Rettungsmaßnahmen im Zuständigkeitsbereich

beteiligt.

Fahrrad und Feuerstelle gestohlen

Kreis Kaiserslautern (ots) – Eine böse Überraschung musste ein 35-jähriger Mann

in Reichenbach-Steegen bei seiner Rückkehr aus dem Urlaub erleben. Von seiner

Terrasse hatten sich Diebe bedient. Wie der Polizei gemeldet wurde, verschwanden

ein Fahrrad und eine Feuertonne. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 12. Juni 10

Uhr und Sonntag, 20. Juni 12:30 Uhr. Beide Gegenstände standen auf der Terrasse.

Bei der gestohlenen Feuertonne handelt es sich um eine schwere Metalltonne, die

blumenartige Einschnitte als Muster hat. Das Fahrrad ist ein Mountainbike mit

schwarzem Rahmen. Näheres ist nicht bekannt. Zeugen, denen in der fraglichen

Zeit verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern zu

melden. |elz

Taschendieb greift zu

Kaiserslautern (ots) – Eine 76-jährige Frau zeigte am Samstag auf der

Polizeiinspektion einen Taschendiebstahl an. Beim Einkaufen wurde ihr die

Geldbörse gestohlen. Die 76-Jährige hielt sich zwischen 11:15 und 11:30 Uhr in

einem Supermarkt in der in der Kurt-Schumacher-Straße auf. Ihre Geldbörse

steckte in ihrer Tasche, die im Einkaufswagen lag. Beim Bezahlen an der Kasse

ist ihr aufgefallen, dass der Geldbeutel nicht mehr da war. Vom Täter war weit

und breit nichts mehr zu sehen. Mit der Geldbörse erbeutete der Dieb einen

dreistelligen Bargeld-Betrag, EC-Karten, Führerschein sowie den Personalausweis

der 76-Jährigen. |elz

Nicht gefunden, sondern gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Einen Geldbeutel haben Polizeibeamte am Sonntagmittag vor

ihrer Dienststelle in der Gaustraße entdeckt. Offenbar hatte ein unbekannter

„Finder“ die Börse dort abgelegt.

In dem Portemonnaie befanden sich diverse Dokumente, darunter auch ein

Personalausweis und ein Führerschein. Mit dem mutmaßlichen Eigentümer wurde

daraufhin Kontakt aufgenommen.

Der 35-Jährige kam zur Dienststelle und berichtete, dass er den Geldbeutel an

diesem Tag im Warmfreibad verloren hatte. Bei der Überprüfung des Inhalts

stellte der Mann fest, dass kein Bargeld mehr enthalten ist – es fehlten mehrere

hundert Euro. Vermutlich hat der unehrliche Finder das Geld an sich genommen.

Nach ihm wird gesucht; die Ermittlungen laufen. |cri

Lokalverbot über Notruf gemeldet

Kaiserslautern (ots) – Weil er sich ungerecht behandelt fühlte, hat ein Mann am

Sonntagnachmittag über Notruf die Polizei verständigt. Wie der 45-Jährige

bereits am Telefon angab, würde man ihn „illegalerweise“ am Stiftsplatz davon

abhalten, eine Gaststätte zu betreten.

Die Streife stellte allerdings wenig später vor Ort fest, dass der amtsbekannte

Mann eher Täter als Opfer war. Demnach waren sowohl Gäste als auch das Personal

des Lokals Zeuge davon geworden, dass der 45-Jährige – wieder einmal – verbotene

Parolen grölte und auch antisemitische Äußerungen von sich gab. Daraufhin war

ihm der Zutritt zur Gaststätte verwehrt worden.

Die Einsatzkräfte erteilten dem Mann bis zum nächsten Morgen einen Platzverweis

für den gesamten Innenstadtbereich, dem er zögerlich nachkam.

Neben den Ermittlungen wegen der Parolen und Äußerungen wird gegen den

45-Jährigen auch wegen Missbrauchs des Notrufs strafrechtlich ermittelt. |cri

Ohrenzeuge eines Unfalls

Kaiserslautern (ots) – Weil er einen Knall hörte und sofort an einen

Verkehrsunfall dachte, hat ein Mann am Sonntagmittag im Stadtteil Morlautern

genauer hingeschaut – und wurde dadurch Zeuge einer Unfallflucht.

Wie der 46-Jährige der Polizei meldete, hatte er gegen 12.30 Uhr in der Oberen

Straße das Geräusch gehört. Als er nachschaute, sah er einen Mann, der sich Kopf

schüttelnd einen abgestellten Fahrzeuganhänger anschaute – anschließend in sein

Auto stieg und wegfuhr.

Weil er selbst an dem Anhänger einen Schaden erkennen konnte, verständigte er

den Halter und parallel die Polizei, der er auch das Kennzeichen des

mutmaßlichen Verursachers durchgeben konnte. Die Ermittlungen nach dem

verantwortlichen Fahrer laufen; auf ihn kommt ein Strafverfahren zu. |cri

Pkw kollidiert in Ortsmitte mit Motorrad

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Schwere Verletzungen hat sich

ein Motorradfahrer am Sonntagnachmittag bei einem Unfall in der Ortsmitte von

Enkenbach-Alsenborn zugezogen. Der 52-jährige Mann war an der Ecke

Hauptstraße/Marktstraße mit einem Pkw zusammengestoßen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen hatte die Autofahrerin die (vor zehn Tagen)

geänderte Verkehrsführung in der Ortsmitte missachtet und war entgegen der

jetzigen Einbahnstraßenregelung durch die Kirchenstraße gefahren. An der

Einmündung zur Hauptstraße stoppte sie, fuhr dann aber in den Kreuzungsbereich

ein, als der Motorradfahrer – aus ihrer Sicht von links kommend – von der

Hauptstraße in die Marktstraße einbiegen wollte.

Durch die Kollision stürzte der Biker und zog sich einen offenen Knochenbruch

zu. Der 52-Jährige wurde zunächst vor Ort medizinisch versorgt und dann per

Hubschrauber in die nächste Unfallklinik geflogen. Sowohl der Pkw als auch das

Motorrad wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Weil eine Gafferin die Versorgung des schwerverletzten Motorradfahrers mit ihrem

Handy filmte, wurde das Smartphone der 35-Jährigen sichergestellt. Die

entsprechenden Videosequenzen werden gesichert. Die Frau muss wegen des

Verdachts der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und von

Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen (Strafgesetzbuch, Paragraph 201a),

die geeignet gewesen wären, die Hilflosigkeit einer anderen Person zur Schau zu

stellen, mit einer Strafanzeige rechnen. |cri

Zwei Motorradunfälle auf der B37

Frankenstein (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Gleich zwei Motorradunfälle gab es

am Sonntag auf der B37 im Bereich Frankenstein. Am frühen Nachmittag verlor ein

Biker auf seinem Weg in Richtung Bad Dürkheim die Kontrolle über seine Maschine,

als ihm in einer Kurve das Hinterrad wegrutschte. Der 40-Jährige kam von der

Fahrbahn ab und landete in der angrenzenden Grünfläche. Dabei zog er sich

Verletzungen zu. Der Mann wurde zunächst vor Ort notärztlich versorgt und

anschließend mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Das Motorrad wurde

abgeschleppt.

Bereits am Vormittag hatte ein Motorradfahrer kurz vor dem Ortsausgang eine

Begegnung mit einem Wildschwein. 31-Jährige war mit seiner Kawasaki in

Fahrtrichtung Bad Dürkheim unterwegs, als das Tier plötzlich die Fahrbahn

querte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Biker leichte Verletzungen

zuzog. Sein Motorrad wurde so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit

war und abgeschleppt werden musste.

Nach der Aufnahme des Unfalls wurde die ausgerückte Streife in der Dürkheimer

Straße noch auf ein Motorrad aufmerksam, dessen Plakette für die

Hauptuntersuchung nicht mehr gültig war. Demnach wäre die Maschine bereits im

Juli 2020 „fällig gewesen“. Auf den Halter kommt deshalb nun eine

Ordnungswidrigkeitsanzeige zu. |cri

Auto stark beschädigt

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Sozusagen „ausgetobt“ haben

sich unbekannte Täter am Wochenende auf dem Mitfahrerparkplatz an der der B48

bei Enkenbach-Alsenborn. Sie ließen einen Pkw erheblich beschädigt zurück. Bei

der Tat handelt es sich offenbar um eine „Kombination“ aus Autoaufbruch,

Diebstahl aus Fahrzeug und mutwilliger Sachbeschädigung.

Einem Verkehrsteilnehmer, der den Parkplatz am Sonntagvormittag benutzte, fiel

der stark beschädigte Peugeot gegen halb 11 auf, weshalb er die Polizei

informierte. An dem Wagen waren alle Scheiben beschädigt, manche komplett

zerbrochen. Auch die Frontscheibe hatte einen Schlag mit einem Gegenstand

abbekommen.

Erste Ermittlungen ergaben, dass die Täter eine Werkzeugtasche (inklusive

Inhalt), die auf der Rückbank deponiert war, mitnahmen. Darüber hinaus fehlt aus

dem Innenraum nach den derzeitigen Erkenntnissen nichts.

Der Schaden wird auf 1.600 Euro geschätzt. Die Tatzeit liegt zwischen

Samstagabend, 22.30 Uhr, und Sonntagvormittag, 10.30 Uhr. Von den Tätern fehlt

jede Spur. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 /

369 – 2150 entgegen. |cri

Zu viel Alkohol intus

Kaiserslautern (ots) – Zu viel Alkohol „intus“ hatte ein E-Scooter-Fahrer, den

eine Polizeistreife in der Nacht zu Sonntag im östlichen Stadtgebiet

kontrollierte. Als der Fahrer das Polizeifahrzeug in der Mannheimer Straße

erblickte, bog er sofort in die Wormser Straße ab. Ob er sich vor der Kontrolle

drücken wollte, ist unklar. Der Roller wurde aber in der Hilgardstraße eingeholt

und gestoppt; ein Atemtest bescheinigte dem Mann einen Pegel von 0,96 Promille.

Der 29-Jährige durfte daraufhin seine Fahrt nicht fortsetzen, sondern musste die

Streife zur nächsten Dienststelle begleiten und weitere Tests absolvieren. Gegen

ihn wird wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss ermittelt. |cri

Brand in der Hauptstraße

Bann (Kreis Kaiserslautern) (ots) – In der Nacht zum Montag haben Zeugen ein

Feuer in der Hauptstraße bemerkt und um 1.45 Uhr den Notruf gewählt. Beim

Eintreffen der Rettungskräfte stand ein Pkw in Flammen, der vor einem Imbiss

geparkt war. Auch an dem Gebäude entstand Sachschaden. Mehrere Fensterscheiben

gingen zu Bruch.

Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. Die

Brandursache ist unklar. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus. Die

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die in der Nacht zum Montag verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder

sonst Hinweise geben könne, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631

369-2620 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |mhm

Jugendschutzkontrollen in der Innenstadt

Kaiserslautern (ots) – Das Jugendschutzgesetz stand im Mittelpunkt einer

Kontrolle, die Polizeibeamte aus dem Haus des Jugendrechts am Freitagabend in

der Innenstadt durchgeführt haben. Insbesondere der Bereich zwischen der Mall,

dem Rathaus und der Fachhochschule wurde von den Einsatzkräften ins Visier

genommen. Bedingt durch die hochsommerlichen Temperaturen bis in den späten

Abend, war der gesamte Bereich stark frequentiert. Insgesamt wurden 42 Personen

überprüft und davon 19 anlassbezogen durchsucht. Zu beanstanden gab es in dieser

Zeit einen Hausfriedensbruch, zwei Körperverletzungen, drei Verstöße gegen das

Betäubungsmittelgesetz, einen Wildpinkler sowie rauchende Jugendliche.

Wegen Drogen-Verstößen ermittelt die Polizei gegen einen 19- und einen

20-Jährigen, die beide bei ihrer Kontrolle jeweils eine Tüte mit Marihuana

aushändigten; ebenso gegen einen 16-Jährigen, der dabei erwischt wurde, als er

sich gerade einen Joint „bastelte“. Beim Anblick der Polizisten versuchte der

Jugendliche zu flüchten und unterwegs den Joint sowie einen Beutel mit einer

grünen Substanz wegzuwerfen, er konnte jedoch festgehalten und die Sachen

sichergestellt werden.

Darüber hinaus wurden zwei 16-Jährige kontrolliert, die beide Zigaretten bei

sich hatten – was sie in ihrem Alter nicht haben dürften. Beide waren damit

einverstanden, dass die Kippen sichergestellt und vernichtet werden.

Zu einer Körperverletzung kam es gegen 22 Uhr in der Fruchthallstraße. Ein

Sicherheitsmitarbeiter eines Supermarktes sprach die Einsatzkräfte an, weil es

kurz zuvor im Vorraum des Marktes Streitigkeiten mit drei Personen gegeben

hatte. Eine dieser Personen habe ihm im Verlauf der Auseinandersetzung mit der

Faust ins Gesicht geschlagen. Anschließend sei das Trio geflüchtet. Anhand der

Täterbeschreibung konnte der Tatverdächtige wenig später in der Nähe gestellt

werden. Es handelte sich um einen 17-jährigen Jugendlichen. Die weiteren

Ermittlungen laufen.

Alkohol- und Drogenkontrollen im Stadtgebiet

Kaiserslautern (ots) – Im Rahmen der Kontrollwoche „Alkohol und Drogen“ der

ROADPOL Germany richteten Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion

Kaiserslautern 2 am frühen Freitagabend des 18.06.2021 bis gegen 23.00 Uhr

mehrere Kontrollstellen ein, eine Streife führte zudem mobile Kontrollen durch.

Neben der Fahrzeugkontrolle wurde intensiv geprüft, ob die Fahrer unter Alkohol-

oder Drogeneinfluss standen, was bei drei Fahrern der Fall war. Sie erwarten

entsprechende Anzeigen. Insgesamt hielten die Beamten mehrere hundert Fahrzeuge

an. Hierbei wurden 17 Verwarnungen erteilt und 24 festgestellte Mängel

beanstandet. Gegen einen Fahrer wurden Anzeigen wegen Kennzeichenmissbrauchs und

Folgeverstößen aufgenommen, die Weiterfahrt wurde untersagt. Die Kontrollstellen

wurden auch zur Ausbildung zukünftiger Polizisten genutzt, die derzeit ihr

Praktikum in der Polizeidirektion Kaiserslautern verrichten. |be

nn auf, der in

aggressiver Weise herumpöbelte. Bei der anschließenden Kontrolle verhielt sich

der 20-Jährige sehr unkooperativ. Nachdem er zunächst seine Personalien nicht

nennen wollte und auch seinen Ausweis erst nach mehrfacher Aufforderung

widerwillig herausrückte, gab der Mann an, von einem Unbekannten geschlagen

worden zu sein. Zu näheren Angaben war er aber nicht bereit.

Dem 20-Jährigen wurde ein Platzverweis erteilt, dem er auch erst nach

mehrmaliger Aufforderung nachkam. Allerdings wurde er später in der Salzstraße

erneut angetroffen. Er trollte sich erst, nachdem ihm wiederholt die

Gewahrsamnahme angedroht wurde. Wegen des Verstoßes gegen die polizeiliche

Anordnung wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Eine Anzeige handelte sich auch ein 24-Jähriger ein, der beim „Wildpinkeln“

erwischt wurde. Die Einsatzkräfte beobachteten den Mann, als er in der

Spittelstraße an einer Kirche gegen eine Mauer, ein Metalltor und in den

Zugangsbereich zum Innenhof urinierte. Er wurde angesprochen, die Personalien

notiert und die weiteren Maßnahmen veranlasst. |cri

Mountainbike gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Ein Mountainbike haben Diebe aus einem Mehrfamilienhaus

in der Königstraße gestohlen. Am Sonntag stellte ein Bewohner fest, dass sein

Kellerabteil von unbekannten Tätern aufgebrochen wurde und sein Fahrrad

verschwunden ist. Es handelt sich um ein Mountainbike der Marke Sco Bike mit

orange-blauem Rahmen. Wann und wie die Täter ins Haus gelangten, ist noch

unklar. Ob weitere Kellerabteile von den Tätern geöffnet wurden, ist derzeit

nicht bekannt. Hinweise auf verdächtige Personen, die am Wochenende in der

Königstraße aufgefallen sind nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der

Telefonnummer 0631 369-2250 gern entgegen. |elz

Laut, aggressiv und beleidigend

Kaiserslautern (ots) – Wegen einer Ruhestörung ist die Polizei in der Nacht zu

Sonntag in die Bismarckstraße gerufen worden. Anwohner meldeten gegen 3.30 Uhr,

dass jemand auf seinem Balkon laute Musik höre und dazu auch noch lauthals

mitsinge.

Als die Streife wenig später vor Ort eintraf, wurden die Beamten von dem

„nächtlichen Musikanten“ alles andere als freundlich begrüßt. Er öffnete den

Polizisten zwar die Tür, schrie sie aber sofort an, ließ sich nicht beruhigen

und ignorierte auch die Aufforderung, die Lautstärke der Musik zu reduzieren.

Schließlich schlug und spuckte er auch noch in Richtung der Beamten und fing an,

sie mit Schimpfwörtern zu betiteln.

Als er sich in bedrohlicher Weise auf die Polizisten zu bewegte, wurde der Mann

zu Boden gebracht und gefesselt, wobei er massiv Widerstand leistete und auch

Drohungen ausstieß. Ein Polizeibeamter und der 30-Jährige selbst wurden dabei

leicht verletzt.

Der Randalierer wurde mit zur Dienststelle genommen, verhielt sich aber

weiterhin aggressiv und beleidigte unentwegt die Einsatzkräfte.

Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und der Mann aufgrund der

befürchteten Fremd- und Eigengefährdung in eine Fachklinik gebracht. Hier wurde

der 30-Jährige zu einem Atemtest gebeten – demnach hatte er 2,65 Promille intus.

Er blieb auf freiwilliger Basis im Krankenhaus. Der Mann muss mit einer

Strafanzeige wegen Widerstands, Körperverletzung und Beleidigung rechnen. |cri

Wer ist den Wagen gefahren (FOTO)

Kreis Kaiserslautern (ots) – Weil sie mit ihrem Pkw vermutlich überhöhter

Geschwindigkeit auf der nassen Fahrbahn unterwegs waren haben drei Männer am

Sonntagabend einen Unfall gebaut. Die Männer waren in einem Ford Focus von

Trippstadt nach Stelzenberg unterwegs. In einer Kurve kamen sie von der Straße

ab und überschlugen sich. Das Auto blieb im Straßengraben liegen. Vor Ort

konnten die Polizeibeamten nur noch zwei der drei Männer antreffen. Beide waren

alkoholisiert. Der Atemalkoholtest zeigte 1,34 und 1,99 Promille an. Die 44- und

41- Jahre alten Männer gaben an, ein Dritter wäre den Wagen gefahren. Er hätte

sich zu Fuß von der Unfallstelle entfernt. Im Rahmen der Umgebungsabsuche konnte

der Mann aufgefunden und an die Unfallstelle gebracht werden. Auch er gab an den

Wagen nicht gefahren zu sein. Sein Atemalkoholtest zeigt 0 Promille. Die beiden

alkoholisierten Männer wurden zwecks Blutabnahme in ein Krankenhaus gebracht.

Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Die Ermittlungen, wer gefahren ist,

laufen. |elz

Auto verrät Fahrer

Kreis Kaiserslautern (ots) – Dass das eigene Auto einen bei einer

Trunkenheitsfahrt verraten kann, musste ein Mann in der Nacht zu Sonntag lernen.

Über das Notrufsystem des VW ging gegen 1:30 Uhr ein automatischer Notruf bei

der Polizei ein, dass der Fahrer im Tiefenteich in Trippstadt die Polizei

benötige. Vor Ort fanden die Polizeibeamten eine beschädigte Mauer und

Fahrzeugteile, die auf einen Unfall schließen ließen. Im Tiefenteich wurde dann

der stark beschädigte Wagen gefunden, aus dem der Notruf hervorging. Der Fahrer

konnte in seiner Wohnung angetroffen werden. Er war offensichtlich stark

alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab 2,34 Promille. Der 65-Jährige gab zu

den Wagen gefahren zu sein und auf dem Weg die Sandsteinmauer touchiert hat. Der

Mann fragte, wer die Polizei verständigt hätte. Ihm wurde erläutert, dass sein

Fahrzeug selbst den Notruf abgesetzt hatte. Er wurde in ein Krankenhaus

gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurden. Der Mann musste seinen

Führerschein abgeben. Auf ihn kommt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im

Verkehr zu. |elz

Geldautomat gesprengt – Polizei sucht Zeugen

Pirmasens (ots) – In der Nacht zum Montag haben Unbekannte den Geldautomaten in

einem Einkaufsmarkt in der Zweibrücker Straße gesprengt. Sie lösten dabei um

2.21 Uhr Alarm aus. Die Täter flüchteten mit einem Pkw in Richtung Bundesstraße

10. Nähere Informationen über das Fluchtfahrzeug sind bislang nicht bekannt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Die Diebe konnten

unerkannt entkommen.

Die kriminalpolizeiliche Tatortarbeit dauert noch an. Informationen über die

Tathintergründe oder die Schadenshöhe liegen derzeit nicht vor. Die Polizei hat

die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die in der Nacht zum Montag etwas Verdächtiges beobachtet haben oder

Hinweise zu den Tätern oder dem benutzten Fluchtwagen geben können, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei

Kaiserslautern zu melden. Auch jede andere Polizeidienststelle nimmt Hinweise

entgegen. |mhm

…und wieder ein E-Scooter

Kaiserslautern (ots) – Am Samstag, dem 19.06.2021, wurde am späten Nachmittag in

der östlichen Innenstadt der 17-jährige Fahrer eines E-Scooters kontrolliert.

Bei ihm wurden die typischen Auffälligkeiten aktuellen Drogenkonsums

festgestellt. Darauf angesprochen räumte er auch ein, dass er Mitte der Woche

zuletzt Marihuana geraucht hatte. Aus diesem Grund musste er die Beamten zur

Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Bei seiner

Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte zudem noch Reste des Betäubungsmittels

nebst Zubehör. Den Beschuldigten erwarten nun mehrere Strafverfahren. |be

Versuchter Betrug am Telefon

Kaiserslautern (ots) – Den frühen Nachmittag des Donnerstages, 17.06.2021,

nutzten Unbekannte wieder für Versuche, ältere Bürger der Stadt telefonisch zu

betrügen. In einem Fall erbat sich die angebliche Tochter des Opfers Geld, um

die Anzahlung bei einem Wohnungskauf zu entrichten. In den anderen

bekanntgewordenen Fällen versuchten sie ihre Opfer zu schockieren, indem sie

vorgaben, an einem Unfall mit einer getöteten Person beteiligt gewesen zu sein.

Nun seien sie auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Erfolg hatten die Täter

in keinem der Fälle, auch weil die auserkorenen Opfer gut reagierten und den

Trick entlarvten. |be

