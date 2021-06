Karlsruhe – Kühlmittel in Supermarkt ausgetreten

Karlsruhe (ots) – Ausgetretenes Kühlmittel sorgte am Montagmittag für eine

Evakuierung eines Einkaufsmarktes in der Ortenbergstraße im Karlsruher Stadtteil

Bulach.

Gegen 13 Uhr wurde bei Reinigungsarbeiten einer Kühlanlage ein Schlauch

beschädigt. In der Folge trat das Kühlmittel aus dem Schlauch. Schon vor dem

Eintreffen der Einsatzkräfte wurde durch Lautsprecherdurchsagen die Kunden dazu

aufgefordert, den Markt zu verlassen. Die noch im Laden verbliebene 30

Mitarbeiter mussten ebenfalls auf Anordnung der Berufsfeuerwehr die Örtlichkeit

verlassen. Aufgrund von leichten Reizen in den Atemwegen wurden drei Mitarbeiter

vorsorglich durch den Rettungsdienst versorgt. Weitere medizinische Versorgung

war nicht notwendig.

Durch die Feuerwehr wurden in der Filiale Messungen durchgeführt und alle

notwendigen Räumlichkeiten durchgelüftet. Ein Mitarbeiter der Kühlanlagenfirma

konnte das Leck wieder verschließen. Der Einkaufsmarkt wurde letztendlich gegen

16 Uhr durch einen Sachverständigen wieder frei gegeben.

Karlsruhe – 13-Jährige durch E-Scooter-Fahrer angefahren und leicht verletzt – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Leichte Verletzungen erlitt am Montagvormittag eine 13-Jährige

in Karlsruhe, als sie auf einem Gehweg von einem E-Scooter-Fahrer angefahren

wurde. Der Fahrer flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

Nach den bisherigen Erkenntnissen war die 13-Jährige gegen 08:45 Uhr auf dem

Gehweg in der Lameystraße unterwegs und lief zusammen mit einer Freundin vom

Entenfang kommend in Richtung Hardtstraße.

Auf Höhe eines dortigen Supermarkts wurde sie plötzlich von hinten von einem

E-Scooter-Fahrer angefahren, wodurch die 13-Jährige zu Boden stürzte und dabei

leichte Verletzungen erlitt. Trotz der Kollision setzte der Fahrer des

E-Scooters seine Fahrt unvermindert fort und flüchtete von der Unfallstelle,

ohne sich um die Verletzte zu kümmern.

Auf dem E-Scooter waren nach Angaben der 13-Jährigen zum Unfallzeitpunkt drei

Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren unterwegs. Einer von Ihnen hatte

auffallend schwarze Haare. Näher konnte sie die Jugendlichen nicht beschreiben.

Der E-Scooter selbst war vermutlich rot.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem verantwortlichen Fahrzeugführer und

bittet daher mögliche Zeugen des Vorfalls, sich mit dem Polizeirevier

Karlsruhe-West unter 0721/666-3611 in Verbindung zu setzen.

Dettenheim – Versuchter Raub in Liedolsheim – Kriminalpolizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – In Liedolsheim wurde am Freitagmittag ein 53-Jähriger Opfer

eines versuchten Raubes.

Laut ersten Ermittlungen wurde der Mann gegen 13:30 Uhr auf der Friedhofstraße

von einer bislang unbekannten Frau angesprochen und nach dem Weg gefragt. Als

der Geschädigte der Dame gegenüber angaben, dass es solch eine Straße in

Liedolsheim nicht gibt, bedankte sie sich mit einem Handschlag. Hierbei packte

die mutmaßliche Täterin den Mann am Arm und zog ihn an sich heran. In der Folge

gelang es ihr die hochwertige Armbanduhr vom Arm zu reißen und mit dieser zu

flüchten. Der 53-Jährige verfolgte die Frau, die daraufhin zu Boden stürzte und

die zuvor geraubte Armbanduhr verlor. Hinzukommende Passanten deuteten den

Vorfall jedoch falsch, wodurch die mutmaßliche Täterin ihre Chance ergriff und

sich kurzerhand aus dem Staub machte.

Die Frau war ca. 165 cm groß, hatte dunkle, glatte Haare, helle, glatte Haut,

war markant geschminkt, hatte ein rundes Gesicht und war bekleidet mit einem

weißen Kurzarmoberteil. Sie stieg vermutlich nach der Tatausführung in einen

grauen Audi A3 mit auswärtigem Kennzeichen ein. Das Fluchtfahrzeug war zu diesem

Zeitpunkt mit einer männlichen Person besetzt. Dieser trug ein rotes T-Shirt und

hatte ein indisches Erscheinungsbild.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

In diesem Zusammenhang sucht das Kriminalkommissariat Bruchsal nach weiteren

Zeugen. Hinweise werden vom Kriminaldauerdienst unter 0721 666 5555

entgegengenommen.

Karlsruhe- 21-Jähriger mit Messer schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es frühen

Sonntagmorgen auf einem Tankstellengelände in der Karlsruher Innenstadt, bei dem

ein 21-Jähriger mit einem Messer schwer verletzt wurde.

Nach bisherigem Kenntnisstand der Kriminalpolizei kam es gegen 01:20 Uhr auf dem

Tankstellengelände in der Amalienstraße zwischen mehreren Personen zu einer

heftigen Auseinandersetzung. Hierbei soll ein 53-jähriger türkischer Mann mit

einem Messer dem Opfer in den Bauchbereich gestochen haben. Der aus der Türkei

stammende 21-Jährige musste aufgrund der Verletzung in einer Karlsruher Klinik

notoperiert werden. Lebensgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt. Die polizeiliche

Sachverhaltsaufklärung gestaltete sich schwierig, da alle Beteiligten sich

unkooperativ verhielten. Bei der anschließenden körperlichen Durchsuchung der

Personengruppe konnte bei dem 53-Jährigen ein Messer mit Blutantragungen

sichergestellt werden.

In diesem Zusammenhang ist die Kriminalpolizei auf der Suche nach weiteren

Zeugen, die gebeten werden, sich beim Kriminaldauerdienst unter der

Telefonnummer 0721/ 666 5555 zu melden.

Ettlingen – 40.000 Euro Sachschaden bei Küchenbrand

Karlsruhe (ots) – Rund 40.000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Küchenbrands,

der sich am Sonntagabend in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Neuwiesenreben

ereignete.

Gegen 20:30 Uhr erhitzte die 24 Jahre alte Wohnungsinhaberin in ihrer Küche im

achten Obergeschoss Fett in einer Pfanne. Als dieses zu Rauchen begann,

aktivierte sie die Dunstabzugshaube und öffnete das Küchenfenster. Hiernach

zündete offensichtlich das Fett durch. Die Flammen griffen auf das

Kücheninventar über. Sofort eingeleitete Löschversuche durch die 24-Jährige mit

einem Feuerlöschspray blieben erfolglos.

Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehren standen große Teile der Küche in

Brand. Die Bewohner der Geschosse 7-10 mussten für die Dauer der Löscharbeiten

ihre Wohnungen verlassen. Durch das schnelle einschreiten der Wehren konnte ein

Übergreifen der Flammen auf andere Wohnungs- und Gebäudeteile verhindert werden.

Aufgrund der Gesundheitsgefahren (Brandschutt-Dämpfe) ist die Wohnung derzeit

nicht bewohnbar.

Die 24-Jährige wurde durch den Rettungsdienst medizinisch überprüft –

Verletzungen konnten glücklicherweise nicht festgestellt werden. Nach Abschluss

der Löscharbeiten konnten die zuvor evakuierten Anwohner in ihre Wohnungen

zurückkehren.

Bei dem Einsatz waren drei Besatzungen der Polizei, 50 Einsatzkräfte der

Freiwilligen Feuerwehr Ettlingen mit zehn Fahrzeugen, vier Einsatzkräfte der

Freiwilligen Feuerwehr Malsch mit einem Fahrzeug sowie drei Rettungswägen vor

Ort.

Karlsruhe – Brand in der Wilhelmstraße

Karlsruhe (ots) – Im Zuge der Ermittlungen nach einem Brand in der Karlsruher

Wilhelmstraße am Sonntagmorgen verdichten sich die Hinweise, dass möglicherweise

der Brand gelegt wurde.

Gegen 6 Uhr am Sonntagmorgen stellten Anwohner Feuer im Eingangsbereich des

Mehrfamilienhauses fest. Die daraufhin verständigte Feuerwehr konnte den Brand

rasch löschen, alle Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen. Wohnungen

wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen, nur der Eingangsbereich mit der Haustür

hatte gebrannt. Das im Erdgeschoss befindliche Restaurant musste geschlossen

bleiben. Der Sachschaden beträgt schätzungsweise mehrere zehntausend Euro.

Ersten kriminaltechnischen Erkenntnissen zufolge wurde offenbar ein

Brandbeschleuniger verwendet. Zeugen hatten angegeben, dass sie zwei Männer vom

Tatort hatten wegrennen sehen.

Am Sonntagvormittag, gegen 10 Uhr, stellten Polizeibeamte auf Höhe des

Kongresszentrums Karlsruhe einen Mann fest, der starke Brandverletzungen

aufwies. Eine schlüssige Erklärung zur Herkunft der Verletzungen konnte der

40-Jährige nicht geben. Er wurde durch den Rettungsdienst zur Versorgung seiner

Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und zwischenzeitlich in eine

Spezialklinik verlegt. Inwiefern der Mann in Zusammenhang mit dem Brandgeschehen

steht, bedarf der weiteren Ermittlungen durch die Kriminalpolizei.

Die gesicherten Spuren werden derzeit ausgewertet, die Ermittlungen dauern an.

Karlsruhe – Unbekannte malträtieren 18-Jährigen

Karlsruhe (ots) – Zwei Unbekannte haben einen 18-Jährigen in der Nacht zu

Samstag auf der Kaiserstraße in Karlsruhe offenbar grundlos angegriffen und

malträtiert. Der junge Mann war gegen 00.30 Uhr auf der Kaiserstraße im Bereich

Waldstraße auf dem Weg zu einem Bekannten, als er plötzlich angegriffen wurde.

Nach dem die Angreifer mehrfach mit den Fäusten auf ihn eingeschlagen hatten,

rannten sie in Richtung Schloss davon. Hinzugerufene Rettungskräfte brachten den

Geschädigten mit Gesichtsverletzungen zur weiteren Behandlung in ein

Krankenhaus. Eine umgehend eingeleitete Fahndung blieb ergebnislos.

Karlsruhe – Nach Beleidigung und Körperverletzung Handy gestohlen

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Mann hat am Samstagabend in der

Mathystraße in Karlsruhe einen 51-Jährigen attackiert und dessen Mobiltelefon

gestohlen. Gegen 21.00 Uhr waren die beiden an einem Ladengeschäft

aneinandergeraten. Es kam zunächst zu Beleidigungen die in einem handfesten

Streit endeten. Nachdem der Täter mehrfach auf den Kopf des Geschädigten

geschlagen hatte, fiel ihm sein Handy aus der Hand. Der Dieb schnappte sich das

Telefon und flüchtete gemeinsam mit einer weiblichen Person in einem VW Touran.

Die Ermittlungen hierzu hat die Kriminalpolizei Karlsruhe übernommen.

Karlsruhe – Unfall mit Straßenbahn – ein Leichtverletzter

Karlsruhe (ots) – Ein 72-jähriger Autofahrer hat am Samstagmorgen beim Abbiegen

in den Mauerweg in Karlsruhe eine Straßenbahn übersehen wodurch es zum Unfall

kam und er sich leicht verletzte.

Der Fiat-Fahrer war gegen 10.30 Uhr zunächst auf der Daxlander Straße unterwegs,

als er Höhe Mauerweg offenbar das Rotlicht der Ampel nicht beachtete und abbog.

Die herannahende Straßenbahn erfasste den Wagen und klemmte diesen zwischen Bahn

und einem Mast ein. Der Fahrer musste von hinzugerufenen Feuerwehrleuten aus dem

eingeklemmten Fahrzeug befreit werden. Rettungskräfte kümmerten sich schließlich

um den Leichtverletzten. Am nicht mehr fahrbereiten und abgeschleppten Auto

sowie am Schienenfahrzeug entstand jeweils ein Schaden von rund 10.000 Euro. Die

Daxlander Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.

Karlsruhe – Mann verletzt und beleidigt Polizeibeamte

Karlsruhe (ots) – Im Rahmen der Präsenzmaßnahmen nach der Räumung des

Schlossgartens in der Nacht von Freitag auf Samstag leistete ein Mann bei der

Feststellung seiner Personalien heftigen Widerstand gegen die eingesetzten

Polizeibeamten. Er war zuvor sehr aggressiv gegenüber anderen Wartenden an der

Straßenbahnhaltestelle Marktplatz gewesen.

Passanten machten die Beamten gegen 01 Uhr auf den 23-Jährigen aufmerksam, weil

er sehr aggressiv war und unter anderem drohend auf Personen zuging und mit

einer Glasflasche um sich warf. Hierbei wurde er von den Beamten ergriffen und

sollte zu Boden gebracht und gefesselt werden. Er wehrte sich heftig gegen die

Maßnahme und beleidigte die Polizisten fortwährend auf das Übelste.

Schließlich gelang es den fünf Beamtinnen und Beamten den Mann unter Kontrolle

zu bringen. Eine Beamtin wurde durch die Widerstandshandlungen leicht am Arm

verletzt.

Der 23-Jährige wurde, weil er sich nicht beruhigen konnte und stark

alkoholisiert war, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in Gewahrsam

genommen. Er wird angezeigt.

Karlsruhe – Konsequente Einsatzmaßnahmen der Polizei zeigen Wirkung

Karlsruhe (ots) – Auch am Samstagabend versammelten sich ab ungefähr 21 Uhr

wieder junge Menschen im Karlsruher Schlossgarten um zu feiern. Die Polizei

verzeichnete aufgrund konsequenter Ansprachen und Präsenz nur kleinere

Vorkommnisse.

Bei Einbruch der Dunkelheit stellte die Polizei um die 900 Personen im

Schlossgarten fest. Diese wurden gegen 22.20 Uhr durch die Einsatzkräfte

angesprochen und gebeten, den Schlossgarten zu verlassen. Es handelte sich

zumeist um junge Erwachsene, die zum Großteil erheblich dem Alkohol zugesprochen

hatten.

Als schwierig erwies es sich, den polizeilichen Platzverweisen Folge zu leisten

und nach Hause zu gehen. Ein Verlassen der Innenstadt mit dem öffentlichen

Personennahverkehr war wegen der bekannten Problematik mit den verunreinigten

Schienen und dem daraus resultierenden Schienenersatzverkehr nur schwer möglich.

Zwei kurzfristig durch den KVV bereit gestellte Gelenkbusse konnten hier Abhilfe

schaffen.

Ungefähr 150 Unentwegte versammelten sich aber wieder gegen Mitternacht auf dem

Schlossvorplatz, Flaschen wurden auf dem Boden zertrümmert, die Stimmung war

sehr aufgeladen. Nach mehreren Aufforderungen zerstreute sich die Menge.

Später mussten nochmals um die 70 Personen im Schlossgarten zum Gehen

aufgefordert werden, was sich aber problemlos gestaltete.

Allerdings trafen sich viele Personen gegen 0.45 Uhr wieder auf dem Platz der

Grundrechte, der auch in der Nacht von Freitag auf Samstag stark frequentiert

war. Hier befanden sich zum Zeitpunkt des Einschreitens der Polizei ungefähr 300

Personen. Die Einsatzkräfte sahen sich sofort mit heftiger Aggression

konfrontiert, Flaschen wurden in Richtung der Einsatzfahrzeuge geworfen. Verbale

Entgleisungen und Beleidigungen schlugen den Beamten entgegen. Der Platz wurde

anschließend geräumt, verletzt wurde niemand. Gegen 01.15 Uhr war der Platz der

Grundrechte geräumt.

Schließlich beruhigte sich die Lage weit nach Mitternacht im innerstädtischen

Bereich. Das konsequente Vorgehen der Polizeibeamten zeigte Wirkung,

Ausschreitungen wurden im Keim erstickt.

Karlsruhe – Polizei zieht überwiegend positive Bilanz der Freitagnacht

Karlsruhe (ots) – Selbst nach dem gegen 23 Uhr einsetzenden Starkregen am

Freitagabend machten Personenansammlungen im Innenstadtbereich, hier vor allem

am Platz der Grundrechte und wieder im Schlossgarten polizeiliche Maßnahmen

erforderlich.

Zunächst hatten sich bei Einbruch der Dunkelheit viele Menschen im Schlossgarten

versammelt, um bei entsprechendem Alkoholkonsum zu feiern. Die Grundstimmung war

angespannt aber weitaus friedlich. Die Polizei, die auch mit Präventionskräften

im Einsatz war, ging auf die einzelnen Gruppen zu und forderte die jungen

Menschen auf, den Schlossgarten zu verlassen. Der Schlossgarten ist um diese

Zeit bereits geschlossen. Diesen Ansagen wurde überwiegend auch Folge geleistet.

Nach derzeitigem Kenntnisstand waren im Gegensatz zum vergangenen Wochenende

keine Straftaten zu verzeichnen. Beinahe 800 Personen waren durch die

Einsatzkräfte aufgefordert worden, sich zu entfernen.

Mit dem Starkregen flüchtete sich ein Teil der jungen Erwachsenen auf den Platz

der Grundrechte beziehungsweise stellte sich unter den dortigen Arkaden unter.

Als der Regen nachließ, entwickelte sich das Ganze zu einer Art

Tanzveranstaltung unter freiem Himmel mit bis zu 300 Teilnehmern. Ungefähr 15

Personen verhielten sich verbal aggressiv, waren stark alkoholisiert und

pöbelten Polizeibeamte an.

Noch während der Ansprachen an diese Personen entfernten sie sich in Richtung

Marktplatz, um dort weiter zu feiern. Die Grundstimmung war aggressiv. Als man

der dort positionierten polizeilichen Einsatzkräfte ansichtig wurde, rannte man

in Richtung Kronenplatz, wo sich die Gruppe spaltete, und der Großteil seiner

Wege ging. Während der Personenkontrollen stellte sich heraus, dass die Personen

ungefähr hälftig aus Karlsruhe kamen, die andere Hälfte aber überregional

angereist war. Es wurden Platzverweise für die Innenstadt erteilt.

Am KIT mussten um die 30 zum Teil alkoholisierte Personen im Bereich des Alten

Stadions mittels Lautsprecherdurchsage durch die Polizei vom Dach eines

Hochhauses geholt werden. Auch sie erhielten zusammen mit ungefähr 50 anderen

dort versammelten alkoholisierten Studenten Platzverweise.

Auch im weiteren Verlauf der Nacht war immer wieder polizeiliches Einschreiten

notwendig, weil sich Eventklientel an verschiedenen Stellen in der Innenstadt

versammelte und die Stimmung alkoholbedingt immer aggressiver wurde. In diesem

Zusammenhang musste immer wieder festgestellt werden, dass an diesen

Örtlichkeiten mitgeführte Flaschen zu Bruch gingen. In einem Fall kam es im Zuge

einer Personalienfeststellung zu Widerstandshandlungen gegen Polizeibeamte, es

wurde niemand verletzt.

Insgesamt ging das polizeiliche Konzept, durch Präsenz und konsequente

Ansprachen auf die Menschen zuzugehen, auf. Größere Menschenansammlungen, die

auch immer wieder in der Vergangenheit in körperlich ausgetragenen

Gruppenrivalitäten gipfelten, konnten verhindert werden.

Stadt- u. Landkreis Karlsruhe – Zahlreiche Überschwemmungen durch heftigen Starkregen

Stadt und Landkreis Karslsruhe (ots) – Kurz vor 23.00 Uhr setzte im Stadtgebiet

und insbesondere im südlichen Landkreis heftiger Starkregen mit Gewitter ein. Im

südlichen Landkreis liefen zahlreiche Keller voll, Gullydeckel wurden ausgehoben

und Bäume blockierten mehrere Straßen. Im Bereich der BAB 8 und insbesondere in

den Karlsbader Ortsteilen kam es zu starken Behinderung wegen massiver

Fahrbahnüberflutungen und umgestürzter Bäume. Wegen einer Vollsperrung der BAB 8

musste der Verkehr in Richtung Stuttgart an der AS Karlsbad ausgeleitet werden.

Aufgrund von Fahrbahnverunreinigungen waren die Umleitungsstrecken in Richtung

Stuttgart nur eingeschränkt befahrbar. Ein entstandener Sachschaden kann bislang

nicht beziffert werden. Personen wurden nicht verletzt.

Rheinstetten – Motorradfahrer überholt mehrfach riskant – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Ein Motorradfahrer hat am Donnerstagnachmittag auf der

Bundesstraße B36 bei Rheinstetten mehrere Fahrzeuge mit überhöhter

Geschwindigkeit bei teils sehr geringem Seitenabstand überholt und dabei

wechselnd die linke oder rechte Fahrspur genutzt. Hierzu ist die Polizei noch

auf der Suche nach möglichen Geschädigten sowie weiterer Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der bislang unbekannte Motorradfahrer

gegen 14:40 Uhr die B36 in südlicher Richtung. Zwischen Karlsruhe und

Rheinstetten überholte er die dort auf beiden Fahrstreifen fahrenden Fahrzeuge

mit offensichtlich überhöhter Geschwindigkeit. Beim Überholen nutzte er laut

eines Zeugens nicht nur wechselnd die rechte oder die linke Fahrspur, sondern

überholte zum Teil auch zwischen den Fahrstreifen mit entsprechend sehr geringem

Seitenabstand.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach weiteren Zeugen sowie mögliche

Geschädigte, die durch das Verhalten des Motorradfahrers gefährdet wurden. Diese

werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ettlingen unter 07243/32000 in

Verbindung zu setzen.