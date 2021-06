Mannheim/ Heidelberg/ Rhein-Neckar-Kreis: Neues Konzept „Brennpunkte Sommer 2021“; polizeiliche Bilanz des Wochenendes vom 18./19./20. Juni 2021

MannheimHeidelberg/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Die hochsommerlichen Temperaturen

lockten auch dieses Wochenende wieder zahlreiche Menschen in Mannheim,

Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis ins Freie. Dabei waren insbesondere die

beliebten und bekannten Treffpunkte, wie die Heidelberger Altstadt, der

Mannheimer Jungbusch und die Neckarwiese in Heidelberg sowie in Mannheim, gut

besucht. Auch in den Außengastronomiebetrieben, vor allem im Bereich der

Altstadt in Heidelberg und dem Jungbusch in Mannheim, herrschte am Freitag- und

Samstagabend bis in die frühen Morgenstunden Hochbetrieb. Viele Gaststätten

übertrugen die Fußballspiele der derzeit stattfindenden

Fußball-Europameisterschaft und sorgten dadurch das ganze Wochenende hinweg für

großen Zulauf.

Die Polizei war an diesem Wochenende im Rahmen des eigens erarbeiteten

Polizeikonzept „Brennpunkte Sommer 2021“ mit zusätzlichen und flexibel

einsetzbaren Kräften im gesamten Zuständigkeitsbereich unterwegs. In den

Fußgängerzonen in Mannheim und Heidelberg wurde während der Geschäftszeiten

vermehrt auf polizeiliche Fußstreifen zurückgegriffen. Die eingesetzten Beamten

stießen dabei auf viel positive Resonanz seitens der Bürger. Zum Beispiel

konnten viele Rechtsfragen zur bestehenden CoronaVO im persönlichen Gespräch

schnell und unkompliziert geklärt werden.

Besondere Vorkommnisse im Zusammenhang mit der Fußball-Europameisterschaft waren

nicht zur verzeichnen.

Mannheim-Neckarstadt-West: Buntmetall aus Garage gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt-West (ots) – Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit

zwischen Donnerstagabend und Sonntagabend im Stadtteil Neckarstadt-West mehrere

hundert Kilogramm Buntmetall aus einer Garage. Die Unbekannten drangen auf noch

ungeklärte Weise in die Garage in der Humboldtstraße ein. Dort ließen sie rund

300 Kilogramm Kupfer, 400 Kilogramm Messing, 400 Kilogramm Armaturen aus

Edelstahl sowie einen Hubwagen mitgehen. Sie flüchteten in unbekannte Richtung.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

Mannheim-Innenstadt: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen – Zeugen und Geschädigte gesucht – Pressemeldung Nr. 2

Mannheim-Innenstadt (ots) – Wie bereits berichtet, war am Freitagabend,

18.06.2021 ein 23-jähriger Mann mit seinem Mercedes-AMG in der Mannheimer

Innenstadt an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen beteiligt. Die Beamten waren

dem Mercedes gefolgt und hatten dessen Fahrt gefilmt. Bei der Auswertung der

Aufnahmen wurde festgestellt, dass ein weiteres Fahrzeug, ein schwarzer BMW M4

aktuelles Modell, an dem Rennen beteiligt war.

Die weiteren Ermittlungen der Verkehrspolizei dauern an. Hierzu werden Zeugen

benötigt, die auf das Rennen aufmerksam geworden sind. Insbesondere wird der

Fahrer eines schwarzen Mercedes-Sprinter gesucht, der kurz vor der Auffahrt zur

Konrad-Adenauer-Brücke überholt wurde und kurzzeitig bremsen musste. Auf der

Hecktür des Fahrzeugs war ein auffallendes kreisrundes Logo mit roter Inschrift

angebracht. Diese sowie weitere Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise der

beiden Autofahrer gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei

Mannheim, Tel.: 0621/174-4222 zu melden.

Mannheim-Herzogenried: Einbruch in Kellerabteil – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Herzogenried (ots) – In ein Kellerabteil in einem Wohnhaus in der

Straße An der Rennbahn in Mannheim-Herzogenried ist zwischen Samstag, 21.30 Uhr,

und Sonntag, 10.30 Uhr, eingebrochen worden. Gestohlen wurde nach Angabe des

Geschädigten aber nichts. Hinweise nimmt das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt

unter Telefon 0621/3301-0 entgegen.

Mannheim-Seckenheim: Einbruch in Kellerräume eines Wohnhauses

Mannheim-Seckenheim (ots) – Einer oder mehrere unbekannte Täter haben sich am

Samstag um 16.30 Uhr Zutritt zu den Kellerräumen eines Wohnhauses in der

Ihringer Straße in Mannheim-Seckenheim verschafft. Sie brachen dort mehrere

Kellerparzellen auf. Was genau gestohlen wurde, ist noch unklar. Wie der oder

die Täter ins Haus kamen, wird noch ermittelt. Hinweise bitte an das

Polizeirevier Ladenburg unter Telefon 06203 9305-0.

Mannheim-Neckarau: 56-jähriger Mann verursacht unter Alkoholeinfluss Verkehrsunfall

Mannheim-Neckarau (ots) – Am Sonntagabend verursachte im Stadtteil Neckarau ein

56-jähriger Mofa-Fahrer unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall und zog sich

dabei Verletzungen zu. Der Mann war kurz nach 22 Uhr mit seinem Mofa (FmH-25)

auf der Schwingstraße unterwegs. Auf regennasser Fahrbahn kam der 56-Jährige,

der keinen Helm trug, zu Fall und prallte gegen einen am Fahrbahnrand geparkten

BMW. Dabei zog er sich Verletzungen an Arm und Bein zu und wurde zur Behandlung

in ein Krankenhaus eingeliefert. Bei der Erstversorgung des Mannes stellten die

Beamten Alkoholgeruch in dessen Atem fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert und

über 1,6 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein konnte

nicht einbehalten werden, da er nicht im Besitz eines solchen war. Auch eine

Mofa-Prüfbescheinigung konnte der 56-Jährige nicht vorweisen.

Gegen den 56-Jährigen wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Mannheim-Seckenheim: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fahrradfahrer

Mannheim-Seckenheim (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag im

Stadtteil Seckenheim erlitt ein 50-jähriger Fahrradfahrer schwere Verletzungen.

Der Mann war gegen 17.45 Uhr mit seinem Rennrad verbotswidrig auf dem Gehweg der

Seckenheimer Landstraße in Richtung Neuostheim unterwegs. An der Kreuzung zur

Rheinfelder Straße überquerte gerade ein 39-jähriger Audi-Fahrer die

Seckenheimer Straße und bremste sein Fahrzeug wegen des ungebremst auf dem

Gehweg herannahenden Radlers stark ab, wodurch es nicht zu einem Zusammenstoß

kam. Dennoch kam der Radler zu Fall und stürzte auf die Fahrbahn, wo er zunächst

bewusstlos liegen blieb. Der 39-Jährige überfuhr beim Ausweichen das Hinterrad

des auf dem Boden liegenden Fahrrades.

Der Radfahrer hatte sich offenbar Verletzungen am Kopf und im Gesicht zugezogen.

Nach notärztlicher Erstversorgung wurde er zur Behandlung in ein Krankenhaus

eingeliefert. Nachdem der 50-Jährige das Bewusstsein wiedererlangt hatte, gab er

an, zuvor Bier konsumiert zu haben. Ein Alkoholtest war aufgrund seiner

Verletzungen nicht möglich. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Gegen den Radfahrer wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung

ermittelt.

Mannheim/Käfertal: Betrunkener Pkw Lenker verliert Kontrolle über sein Fahrzeug und versucht nach Unfall zu Fuß zu flüchten

Mannheim (ots) – Am Samstagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, befuhr ein 32-jähriger

SAAB Fahrer die B 38 in Richtung der Mannheimer Innenstadt. In Höher der

Heppenheimer Straße verlor der 32-Jährige, am Ende der sogenannten SEL-Kurve,

die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte

mehrfach gegen Bordsteine und Leitplanken. Nachdem der SAAB zum Stehen kam

versuchte der 32-jährige Unfallverursacher seine Fahrt weiter fortzusetzten.

Dies gelang ihm jedoch nicht, da das Fahrzeug total beschädigt und nicht mehr

fahrbereit war. Nachdem der Unfallverursacher aus seinem Fahrzeug ausgestiegen

war, flüchtete er zu Fuß von der Unfallstelle und ließ seine leicht verletzten

30- und 36-jährigen Mitfahrer zurück. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten

Fahndung konnte der Flüchtige im Bereich der Trierer Straße festgestellt und

festgenommen werden. Schnell war der Grund seiner Flucht klar. Bei seiner

Festnahme konnten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei ihm feststellen. Ein

Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,96 Promille. Dem

Unfallfahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde

einbehalten. Der Schaden an seinem Pkw wird mit ca. 3000,- Euro beziffert. Er

muss sich nun u.a. wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht

verantworten. Über die Höhe des Schadens an den verkehrstechnischen

Einrichtungen liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.

Mannheim-Herzogenried: Ungewöhnlicher Verkehrsunfall

Mannheim-Herzogenried (ots) – Ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall ereignete sich

am Freitagnachmittag im Stadtteil Herzogenried. Ein 54-jähriger Mann war gegen

14.30 Uhr mit seinem Sattelzug in der Hafenbahnstraße unterwegs. Er hatte jedoch

offenbar vergessen, die Hecktür seines Sattelaufliegers sicher zu verschließen.

In Höhe der Einmündung zur Straße „Zum Herrenried“ schlug diese bei einem

Fahrstreifenwechsel nach rechts auf und beschädigte hierdurch eine elektrische

Werbeschautafel. Der dabei entstandene Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht

beziffern. Nach Abschluss der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn von umher

liegenden Glassplittern der Werbetafel gereinigt werden.

Mannheim-Innenstadt: verbotenes Kraftfahrzeugrennen – Fahrzeug und Führerschein des 23-jährigen Fahrers sichergestellt

Mannheim-Innenstadt (ots) – Ein 23-jähriger Mann veranstaltete am Freitagabend

in der Mannheimer Innenstadt ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen. Der junge Mann

fiel Spezialisten der Verkehrspolizei gegen 23.30 Uhr in der Bismarckstraße in

Höhe des Schlosses auf, als er in seinem Mercedes AMG mit hoher Geschwindigkeit

in Richtung Konrad-Adenauer-Brücke raste. Die Beamten folgten dem Mercedes und

filmten seine Fahrt. In der Kurve der Auffahrt zur Konrad-Adenauer-Brücke hatte

der Mercedes eine Geschwindigkeit von rund 130 km/h erreicht und brachte das

Fahrzeug an seine physikalische Leistungsgrenze. Er konnte schließlich auf der

Brücke gestoppt und kontrolliert werden.

Gegen ihn wird nun wegen Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen

ermittelt. Sein Führerschein wurde einbehalten, der Mercedes wurde zur

Vorbereitung der Einziehung sichergestellt.