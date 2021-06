Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter zerkratzt Fahrertür eines Wohnmobils – Polizei sucht Zeugen

Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zwischen Sonntag, 13. Juni 2021, 12 Uhr,

und Donnerstag, 17. Juni 2021, 16 Uhr, hat ein Unbekannter in Eberbach ein in

der Akazienstraße geparktes Wohnmobil beschädigt. Die Fahrertür wurde zerkratzt.

Es entstand ein Schaden von rund 800 Euro. Das Wohnmobil stand ordnungsgemäß auf

einem Stellplatz in Höhe eines Spielplatzes. Die Ermittlungen wegen

Sachbeschädigung laufen. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise dem

Polizeirevier Eberbach unter Telefon 06271/92100 zu geben.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei 18-Jährige von 3er-Gruppe angegriffen

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zwei 18-jährige Männer wurden am frühen

Samstagmorgen von drei 18 bis 21-Jährigen angegriffen und verletzt. Die Personen

trafen gegen 1.20 Uhr in der Carl-Theodor-Straße, kurz von der Unterführung am

Bahnhof aufeinander und gerieten in Streit. In dessen Verlauf erlitt ein

18-Jähriger schwere Verletzungen. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus

gebracht.

Die weiteren Ermittlungen durch das Kriminalkommissariat Mannheim bei der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Zeugen, die in der Zeit zwischen 1.15 Uhr und 1.45 Uhr auf eine

Auseinandersetzung auf dem Bahnhofsvorplatz aufmerksam geworden sind und

sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich beim

Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444

zu melden.

Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Tankstelle – Zeugen gesucht

Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein bislang unbekannter Mann hat sich am

Sonntag um 0.20 Uhr unbefugt Zugang in den Lagerraum einer Tankstelle in der

Friedrich-Ebert-Straße in Eberbach verschafft. Dort entwendete er Waren im Wert

von rund 800 Euro und entnahm aus der Kasse im Verkaufsraum rund 400 Euro.

Videoaufnahmen, die den Täter zeigen, wurden gesichert. Die Ermittlungen dauern

an. Der Täter soll zwischen 30 und 40 Jahre alt sein, schlank, kurze Haare,

Geheimratsecken, er trug schwarze Adidas-Schuhe, eine Sonnenbrille, eine

dreiviertellange Jeans, eine Camouflage-Jacke der Marke „Under Armour“ und hatte

einen schwarzen Rucksack der Marke „Converse“ bei sich. Hinweise bitte ans

Polizeirevier Eberbach unter Telefon 06271/92100.

Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter beschädigt mit Fahrzeug Außenspiegel eines Lkw und fährt weiter – Zeugen gesucht!

Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein Unbekannter hat mit seinem Fahrzeug in

Eberbach-Pleutersbach am Samstag im Zeitraum zwischen 7 und 10.15 Uhr beim

Vorbeifahren einen geparkten Lastwagen gestreift und ist weitergefahren. Der

Unfallverursacher befuhr die Allemühler Straße in Richtung Allemühl und hat

dabei den linken Außenspiegel des Lkw beschädigt. Es entstand ein Schaden von

rund 300 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom

Unfallort und bittet Zeugen um Hinweise ans Polizeirevier Eberbach unter Telefon

06271/92100.

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Schnellrestaurant – Polizei sucht Zeugen

Rauenberg (ots) – Am frühen Sonntagmorgen verständigten Angestellte eines

Schnellrestaurants in Rauenberg das Polizeirevier Wiesloch, nachdem diese einen

Einbruch in das Schnellrestaurants festgestellt hatten. Vor Ort stellten die

eingesetzten Beamten fest, dass die Unbekannten in der Nacht von Samstag auf

Sonntag, zunächst eine Hintertür zu den Räumlichkeiten aufgebrochen hatten. In

den Räumlichkeiten stemmten die Täter eine Wand auf, um an den dort befindlichen

Tresor zu gelangen. Nach dessen gewaltsamer Öffnung flüchteten die Täter mit den

Tageseinnahmen in noch unbekannter Höhe vom Tatort. Der entstandene Sachschaden

am Gebäude dürfte mehrere tausend Euro betragen. Zeugen, die sachdienliche

Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Wiesloch, Tel.: 06222 / 57090, in Verbindung zu setzten.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis – Städtische Hinweistafeln beschädigt – Zeugen gesucht

Eberbach (ots) – Am frühen Sonntagmorgen informierte ein Zeuge das Polizeirevier

Eberbach, nachdem er festgestellt hatte, dass mehrere Hinweistafeln des

Altstadtrundweges vor der Stadtmauer am Pulverturm beschädigt wurden. Nach

derzeitigem Ermittlungsstand hat ein bislang unbekannter Täter, in der Zeit von

Samstag, 19.00 Uhr bis Sonntagmorgen, 07.00 Uhr, die Hinweistafeln mit roher

Gewalt aus den Edelstahlhalterungen geschlagen. Die Höhe des Sachschadens

beläuft sich auf circa 200EUR. Zeugen des Vorfalles, die sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Eberbach, Tel.:

06271/92100, in Verbindung zu setzen.

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Nach Einkauf im Supermarkt mit über 3 Promille nach Hause gefahren

Nußloch (ots) – Am Samstagabend, gegen 22.30 Uhr, beobachtete in Nußloch ein

aufmerksamer Kunde eines Supermarktes, wie ein offensichtlich alkoholisierter

Mann den Supermarkt verließ und mit einem Pkw Audi vom Parkplatz davonfuhr.

Nachdem der aufmerksame Zeuge seine Beobachtungen und das Kennzeichen der

Polizei mitteilte konnte eine Streife des Polizeireviers Wiesloch das Fahrzeug

und einen 47-Jährigen an der Halteranschrift feststellen. Beim dem 47-Jährigen

konnten deutliche alkoholbedingte Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Ein

vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest förderte eine Atemalkoholkonzentration

von 3,14 Promille zu Tage. Dem 47-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und

sein Führerschein wurde einbehalten. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im

Straßenverkehr verantworten.

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5: Fahrzeugbrand auf der BAB 5 im Baustellenbereich

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5 (ots) – Am Samstagnachmittag gegen 17.35

Uhr geriet ein gelber 3er BMW auf der BAB 5 in Fahrtrichtung Karlsruhe kurz nach

dem Autobahnkreuz Walldorf im Baustellenbereich vermutlich auf Grund eines

technischen Defekts in Brand. Der 54-jährige Fahrzeugführer konnte das Fahrzeug

kontrolliert zum Stehen bringen und das Fahrzeug mit drei weiteren

Fahrzeuginsassen verlassen. Es wurde niemand verletzt. An dem BMW entstand

infolge des Brandes Totalschaden. Außerdem wurde die Fahrbahn und die Leitplanke

durch die Hitzeentwicklung beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca.

17.500 Euro.

Die BAB 5 musste in Richtung Karlsruhe für die Dauer der Lösch- und

Bergungsarbeiten etwa 30 Minuten gesperrt werden. Es bildete sich ein Stau von

ca. drei Kilometern Länge. Auf der Gegenfahrbahn, in Richtung Heidelberg, kam es

zu zwei Kilometer Stau auf Grund von Gaffern. Vor Ort war die Autobahnpolizei

sowie die Freiwillige Feuerwehr aus Kirrlach und Walldorf. Die Autobahnmeisterei

war noch bis 21.20 Uhr am Ort des Brandes, um die beschädigte Fahrbahn

auszubessern. Für die Dauer blieb der rechte Fahrstreifen gesperrt.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Erheblicher Sachschaden entstand bei

einem Verkehrsunfall am Freitagabend in Schwetzingen. Ein 68-jähriger Mann war

kurz vor 18 Uhr mit seinem Mercedes auf der L 630 in Richtung

Carl-Theodor-Brücke unterwegs. Kurz vor der Brücke befuhr er zunächst die

Linksabbiegerspur in Richtung Bruchhäuser Straße. Als er bemerkte, dass er

eigentlich geradeaus in Richtung Nadlerstraße weiterfahren wollte, setzte er den

Blinker nach rechts zum Fahrstreifenwechsel. Dabei übersah er den rechts neben

ihm fahrenden Opel Corsa einer 34-jährigen Frau und stieß mit ihr zusammen. Im

weiteren Verlauf wurde der Corsa weiter nach rechts gedrückt und stieß gegen

eine auf der rechten Geradeausspur fahrende 48-jährige VW-Fahrerin. Alle

Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Der Mercedes

des 68-Jährigen war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die

beiden weiteren Fahrzeuge blieben fahrbereit. Der Sachschaden wird auf fast

25.000 Euro geschätzt.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter Mann stellt sich unsittlich zur Schau – Polizei sucht Zeugen

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Freitagmorgen stellte sich in

Hockenheim ein unbekannter Mann unsittlich zur Schau. Er fiel zwei Frauen im

Alter von 60 und 67 Jahren auf, als er auf den Stufen vor einem Geldinstitut in

der Rathausstraße saß und dabei sein Geschlechtsteil entblößt aus der Hose

hängen ließ. Sie sprachen den Mann darauf an, was das denn solle, woraufhin

dieser sein Geschlechtsteil wieder in der Hose verstaute und wortlos davonlief.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Ende 50 Jahre alt

Ca. 175 bis 180 cm groß

Weiße Haare

Bekleidet mit blau-weiß-kariertem Hemd und beigefarbenen Shorts,

er trug offenbar keine Unterhose

er trug offenbar keine Unterhose Trug eine Brille

Zeugen, denen der beschriebene Mann aufgefallen ist, bzw. sachdienliche Hinweise

zu dem Mann geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Sinsheim-Eschelbach: 24-jähriger Fahrradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Sinsheim-Eschelbach (ots) – Am frühen Samstagmorgen zog sich eine 24-jährige

Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall im Ortsteil Eschelbach schwere

Verletzungen zu. Die junge Frau war kurz vor 5 Uhr mit ihrem Fahrrad mit hoher

Geschwindigkeit auf der Hirschhornstraße bergab in Richtung B 39 unterwegs.

Dabei kam sie nach links von der Fahrbahn ab und fuhr gegen ein am Fahrbahnrand

geparktes Auto. Sie schlug mit dem Kopf auf der Frontscheibe auf und stürzte

schließlich auf die Fahrbahn. Nach Aussage von Ersthelfern habe die Frau auch

kurzzeitig das Bewusstsein verloren. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus

eingeliefert. Sie hatte sich Verletzungen an der Stirn sowie einen Kieferbruch

zugezogen.

Da Rettungskräfte Alkoholgeruch im Atem der Radfahrerin bemerkten, wurde ein

Alkoholtest durchgeführt, der einen Wert von rund 0,7 Promille ergab.

Gegen die Frau wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.