Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 21.06.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Motorradfahrer bei Sturz verletzt

Bad Dürkheim (ots) – Am 21.06.2021, gegen 13:00 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 37, zwischen Frankenstein und Bad Dürkheim zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Krad-Fahrer. Ein 32-Jähriger befuhr mit seiner roten BMW XR die B37 von Frankenstein kommend in Richtung Bad Dürkheim. In einer Linkskurve verlor er, wahrscheinlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Motorrad, stieß rechts gegen die Leitplanke und schlitterte mit seinem Krad noch etwa 100 Meter an der Leitplanke entlang, bis er zum Stillstand kam. Dabei zog sich der Motorradfahrer mehrere Schürfwunden und Prellungen am ganzen Körper zu. Lebensgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt. Er wurde durch das DRK behandelt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Am seinem Motorrad entstand ein Sachschaden von 9000 Euro. Die B37 musste für die Dauer der Unfallaufnahme 50 Minuten für beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Die Polizei Bad Dürkheim sucht Zeugen die den Verkehrsunfall möglicherweise beobachtet haben und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Freinsheim: Unter Drogeneinwirkung randaliert

Freinsheim (ots) – Am 21.06.2021, gegen 09:00 Uhr, kam es auf einem Tankstellengelände in der Erpolzheimer Straße in Freinsheim zu einem Verkehrsunfall. Ein 45-jähriger Mann fuhr mit seinem Ford auf einen geparkten Suzuki ACross auf und beschädigte diesem am Kotflügel und an den Felgen. Es entstand ein Sachschaden von 5000 Euro. Er stieg anschließend aus seinem Fahrzeug aus, schrie laut und sprang vor vorbeifahrende Fahrzeuge. Beim Eintreffen der Streifenbesatzung verhielt sich der 45-Jährige immer noch aggressiv und riss sich sogar sein Hemd vom Körper. Unter Vorhalt eines polizeilichen Elektroimpulsgerätes, das nicht aktiviert werden musste, konnte er schließlich in Gewahrsam genommen werden. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes wurde er durch das DRK in eine Klinik verbracht. Da er laut eigenen Angaben Amphetamin konsumiert hatte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Verursachen eines Verkehrsunfalls unter Drogeneinwirkung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Erpolzheim: Fallschirm an einem Baum gefunden

Erpolzheim (ots) – Am 20.06.2021, gegen 16:30 Uhr, meldete sich ein Mann bei der Rettungsleitstelle, der einen geöffneten Fallschirm in einem Baum neben der K5 in Erpolzheim festgestellt hatte. Einen dazugehörigen Fallschirmspringer konnte er jedoch nicht feststellen. Über den Flugplatz Bad Dürkheim konnte schließlich ein Springer des Fallschirmsportclub Bad Dürkheim ermittelt werden. Dessen Hauptschirm war ins Trudeln geraten und musste daher abgeworfen werden. Der Springer konnte aber wohlbehalten mit seinem Ersatzschirm landen. Durch den abgeworfenen Fallschirm wurden keine Personen gefährdet oder verletzt. Auf Anfrage des Fallschirmsportclub übernahm schließlich die Feuerwehr Bad Dürkheim die Bergung des Fallschirms aus dem Baum.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):