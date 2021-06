Wartungsarbeiten am 22.06.2021 an der Telefonanlage der Polizei in Gießen – Polizeinotruf nicht betroffen

Gießen: Die Telefonanlage der Gießener Polizei wird am 22.06.2021 (Dienstag) gewartet. Ab etwa 12.00 Uhr sind die Vermittlung sowie die Nebenstellen des Telefonanschlusses 0641 / 7006 für ca. 90 Minuten nicht erreichbar. Dies betrifft auch die Polizeistationen Gießen Süd und Gießen Nord sowie die Kriminalpolizei.

Der Polizeinotruf 110 ist nicht von den Wartungsarbeiten betroffen und bleibt auch in dieser Zeit erreichbar.

Wir bitten Anrufe zur Gießener Polizei am Dienstag auf die Zeit deutlich vor Beginn der Wartungsarbeiten oder im Anschluss zu führen.

Gießen: Einbruch in Fahrradgeschäft

In der Straße „Wingert“ in Wieseck brachen Unbekannte am Sonntag in ein Fachgeschäft ein. Sie stiegen über das Dach in das Gebäude ein. Dort hatte sie es auf fünf Fahrräder im Wert von 35.000 Euro abgesehen. Diese konnten sie allerdings nur noch bis auf das Dach mitnehmen. Ein aufmerksamer Zeuge hatte bereits die Polizei informiert und bei ihrem Erscheinen flüchteten sie. Ihre Beute ließen sie auf dem Dach zurück. Beschreibung eines Tatverdächtigen: Ein Mann ist zwischen 35 und 40 Jahren alt, hat eine sportliche Statur und hat lockige helle Haare. Er trug ein rotes Muskelshirt, eine graue weite Hose und eine graue Mütze. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Gießen unter 064177006-2555.

Gießen: Kennzeichen im Heyerweg gestohlen

Unbekannte Täter stahlen am Samstag (19.Juni) zwischen 10.30 Uhr und 12.30 Uhr beide Kennzeichen (DA-CA 112) eines im Heyerweg geparkten Toyota. Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet und kann Angaben zum Verbleib der Nummernschilder machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Lich: Einbruch gescheitert

Durch das Einschreiten eines aufmerksamen Zeugen konnte offenbar ein Einbruch in eine Tankstelle in der Kohlnäuser Straße verhindert werden. Gegen 01.00 Uhr versuchte ein Unbekannter die Eingangsscheibe der Tankstelle mit einem festen Gegenstand einzuschlagen. Nachdem der Zeuge das beobachtete, sprach er den Täter an. Der Unbekannte ließ von seinem Vorhaben ab und flüchtete zu Fuß über einen angrenzenden Weg in Richtung eines Altenwohnheims, welches am Schlosspark angrenzt. Beschreibung des Tatverdächtigen: Der Mann ist etwa 1,80 Meter groß und schlank. Er war dunkel gekleidet und trug einen dunklen Kapuzenpullover. Wer hat dort Samstagfrüh verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter 0641/7006-2555.

Gießen: Beim Vorbeifahren Suzuki beschädigt

Zwischen Mittwoch (16.Juni) 15.00 Uhr und Freitag (18.Juni) 06.30 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter offenbar beim Vorbeifahren einen in der Licher Straße (Höhe 61) geparkten Suzuki. Als die Besitzerin zu ihrem schwarzen Swift zurückkam, war dieser hinten links beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Pohlheim: VW in Garbenteich touchiert

Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte ein Unbekannter zwischen Mittwoch (02.Juni) 00.30 Uhr und Donnerstag (03.Juni) 17.00 Uhr einen in der Licher Straße (Höhe 10a) in Garbenteich geparkten blauen VW T-Cross an der linken Frontseite. Der Unbekannte entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 200 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Buseck: Berührung im Begegnungsverkehr

Am Freitag (18.Juni) gegen 14.00 Uhr befuhr eine 42-jährige Frau aus Fernwald in einem VW die Landstraße 3126 vom Kreisel in Großen-Buseck in Richtung Beuern. Im Bereich einer Kurve zwischen der Straße „Schneidmühle“ und der Brücke der Bundesautobahn 480 kam der VW-Fahrerin ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf einem Motorrad entgegen und es kam zur Berührung mit dem Außenspiegel des VWs. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Biebertal: Schwerverletzte Motorradfahrerin nach Unfall

Sonntagabend (20.Juni) gegen 20.15 Uhr befuhr eine 22-jährige Motorradfahrerin aus Biedenkopf die Landstraße 3047 von Fellingshausen nach Frankenbach. Aus bislang unbekannten Gründen verlor die Motorradfahrerin die Kontrolle über ihr Kraftrad, stürzte und rutschte gegen die Leitplanke. Die 22-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 5.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Am Freitag (18.Juni) gegen 23.10 Uhr befuhr ein zunächst Unbekannter in einem Citroen die Fellingshäuser Straße in Richtung „Am Mühlberg“. Dabei kam der Citroen-Fahrer zu weit von der Fahrbahn ab und stieß gegen zwei am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 25.000 Euro. Die Polizei sucht den Fahrer des Citroen. Wer kann Angaben zur Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

A485/Linden: Ins Schleudern geraten

Am Sonntag (20.Juni) gegen 20.20 Uhr befuhr ein 69-jähriger Mann in einem Peugeot das Autobahnkreuz Gießen Süd aus Hanau kommend in Richtung Marburg. In der Tangente verlor der Peugeot-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, schleuderte über den Grünstreifen und prallte gegen die Mittelleitplanke. Dabei verletzte sich der 69-Jährige leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 3.900 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 060333/7043-5010.

B49/Fernwald: Radfahrer missachtet Vorfahrt

Ein 82-jähriger Mann aus Fernwald befuhr mit einem Pedelec am Freitag (18.Juni) gegen 16.30 Uhr die Großen-Busecker-Straße in Annerod. An der Einmündung zur Bundesstraße 49 beabsichtigte der Pedelec-Fahrer diese zu überqueren und übersah offenbar einen 68-jährigen Mann in einem LKW mit Anhänger, der aus Richtung Reiskirchen kommend die B49 befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der 82-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Hungen: Bremsvorgang zu spät bemerkt

Sonntagmorgen (20.Juni) gegen 09.00 Uhr befuhr eine 55-jährige Frau aus Münzenberg mit einem Motorrad die Gießener Straße. Dabei erkannte die Motorradfahrerin den Bremsvorgang eines vorausfahrenden Fahrzeugs mit Anhänger zu spät. Die Münzenbergerin versuchte auszuweichen, fuhr über eine Verkehrsinsel und stürzte. Dabei verletzte sich die 55-Jährige leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 1.600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Zusammenstoß mit Leitplanke

Eine 25-jährige Frau aus Gießen befuhr in einem Mercedes am Samstagnacht (19.Juni) gegen 01.25 Uhr die Bundesstraße 3 von Marburg nach Gießen. Im Bereich einer Baustelle kam die Gießenerin mehrfach von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Leitplanke. Die alarmierten Ordnungshüter bemerkten Alkoholgeruch bei der 25-Jährigen und nahmen sie zwecks Blutentnahme mit zur Wache. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Auffahrunfall

Eine 50-jährige Frau aus Lich in einem Porsche und eine 48-jährige Frau aus Lollar in einem Mercedes befuhren hintereinander die Marburger Straße stadtauswärts. An der Einmündung zum Lichtenauer Weg bogen beide nach rechts ab. Dabei bemerkte die Mercedes-Fahrerin den Bremsvorgang der Licherin zu spät und fuhr auf den Porsche auf. Die 50-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 2.300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Beim Rückwärtsfahren Citroen beschädigt

Am Dienstag (15.Juni) gegen 08.30 Uhr standen ein zunächst unbekannter LKW-Fahrer und eine 42-jährige Frau in einem Citroen hintereinander an der Einmündung Ludwig-Richter-Straße/Gießener Straße/ Wiesecker Weg. Da ein Fußgänger die Straße überqueren wollte, fuhr der LKW-Fahrer rückwärts und stieß mit dem Citroen der 42-Jährigen zusammen. Anschließend setzte der LKW-Fahrer seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 600 Euro zu kümmern. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem 27-jährigen Mann aus dem Landkreis Gießen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Linden: Alkoholisiert und zu schnell unterwegs

Ein 42-jähriger Mann aus Linden befuhr in einem Opel am Sonntag (20.Juni) gegen 19.55 Uhr den Tannenweg. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam der Lindener von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Peugeot. Durch den Aufprall wurde der Peugeot gegen einen davor geparkten Toyota geschoben. Es entstand Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro. Die alarmierten Ordnungshüter bemerkten Alkoholgeruch bei dem Opel-Fahrer. Zwecks Blutprobenentnahme wurde der 42-Jährige mit zur Wache genommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Diebstahl aus PKW

Am Freitag (18.Juni) zwischen 20.20 Uhr und 21.00 Uhr stahlen Unbekannte aus einem offenbar unverschlossenen Kofferraum eines VW auf einem Parkplatz an der Lahnparkstraße ein Portemonnaie. Die Unbekannten entwendeten Bargeld im Wert von 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Landkreis Gießen: Drei Verdächtige nach exhibitionistischen Handlungen festgenommen

Gießen/Heuchelheim:

Die Polizei hat am vergangenen Wochenende nach vermehrten Fällen von exhibitionistischen Handlungen drei verdächtige Männer im Alter von 24, 26 und 37 Jahren festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder entlassen.

Zu der ersten Festnahme kam es am Freitagnachnachmittag nach einem Vorfall auf einem Feldweg zwischen dem Heuchelheimer See und Kinzenbach. Drei Frauen im Alter von 23 und 24 Jahren waren gegen 17.00 Uhr auf dem Weg zum See, als ein zunächst Unbekannter auf einer Parkbank mit heruntergelassener Badehose an seinem Glied manipulierte. Als die Frauen ihn entdeckten, drehten sie sich um und liefen zurück. Der Mann folgte dem Trio und onanierte beim Laufen weiter. Im Zuge von Fahndungsmaßnahmen konnte eine Streife einen 26-jährigen Tatverdächtigen aus Wetzlar festnehmen.

Gegen 19.45 Uhr verhielt sich ein 37-jähriger Fahrgast in der Buslinie 5 in Fahrtrichtung des Gießener Bahnhofs auffällig. Während er drei Jugendliche im Alter von 17 Jahren anstarrte, hatte er offenbar sein Glied aus der Hose geholt. Ein Mädchen ließ über den Busfahrer die Polizei informieren, welche den Fahrgast an einer Bushaltestelle festnahm.

Nach einem Vorfall am späten Samstagnachmittag an der Badenburg im Inselweg sucht die Polizei nach weiteren Zeugen und zwei Jugendlichen. Ein unbekannter Mann entblößte sich gegen 17.30 Uhr und manipulierte an seinem Glied, als die zwei Jugendlichen in der Lahn badeten. Dabei schaute er auch eine weitere Besucherin an, welche die Polizei informierte. Der Verdächtige ist etwa 40 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und etwas fülliger. Er hat dunkle Haare, eine Halbglatze und die Seiten sehr kurz geschnitten. Er trug ein weißes T-Shirt. Nach Angaben der Zeugin hat der Mann einen dunkleren Hautteint.

Am Wasserspielplatz im Oswaldsgarten in Gießen ließ am Sonntag gegen 14.20 Uhr ein Mann vor einem Mädchen seine Hose runter. Nachdem der Vater des Kindes die Polizei informiert hatte, konnte diese einen 24-jährigen Mann festnehmen.

Die Polizei ermittelt in allen vier Fälllen wegen exhibitionistischer Handlungen eingeleitet. Die Polizei sucht nach Zeugen und Opfern. Wer hat einen dieser Vorfälle beobachtet? Wer kann Angaben zu der Identität des Täters an der Badenburg geben? Welche beiden Jugendlichen waren dort gegen 17.30 Uhr in der Lahn baden?

Einsatzkonzept von Polizei, Stadt Gießen und Uni zeigen Wirkung am Uni-Vorplatz

Gießen: Die Feiern und Treffen bei sommerlichen Temperaturen im Stadtgebiet von Gießen sind bis Sonntagmorgen durchweg friedlich verlaufen. Die gemeinsame Strategie von Polizei, Stadt und der Uni zeigen Wirkung.

Nachdem an den zurückliegenden Wochenenden zum Teil hunderte Menschen völlig sorglos und ohne Einhaltung der geltenden Hygiene- und Abstandsregeln feierten, hielten Polizei, Stadt Gießen sowie Univerwaltung den Uni-Vorplatz am Freitag und Sonntagabend besonders im Blick.

Durch eine starke Polizeipräsenz in den Nächten von Freitag bis Sonntag am Uni-Vorplatz kam es zu keinen größeren Gruppenansammlungen und besonderen Vorkommnissen. An den Lahnwiesen hielten sich in der Spitze mehrere Hundert Menschen auf. Anwohner beschwerten sich hier vereinzelt über ruhestörenden Lärm, der umgehend von den Einsatzkräften eingedämmt wurde. Nach Einbruch der Dunkelheit leuchteten die Ordnungshüter den Bereich teilweise aus. Im Großen und Ganzen verhielten sich die Besucher dort regelkonform und zeigten sich einsichtig, wenn die Einsatzkräfte sie auf Fehlverhalten ansprachen.

Die Ordnungskräfte appellieren weiterhin in den kommenden Wochen mit Vernunft und Einsicht zu agieren.

Unfall auf der B457 bei Hungen hat Vollsperrung zur Folge

Hungen – B457: Nach einem Verkehrsunfall ist die Bundesstraße 457 zwischen Nidda-Harb und Hungen-Rodheim voll gesperrt.

Gegen 07.00 Uhr kam der Fahrer eines Mercedes aus bisher unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und prallte in der Folge gegen einen Brückenpfeiler .

Die Feuerwehr rückte aus und befreite den eingeklemmten Mann aus seinem Fahrzeug.

Ein Notarzt und eine Rettungswagenbesatzung übernahmen die Erstversorgung – Ein Rettungshubschrauber flog den Schwerstverletzten in eine Klinik.

Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs hat die Staatsanwaltschaft einen Unfallsachverständigen beauftragt.