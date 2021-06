Brennender Heuballen,

Limburg, Westerwaldstraße, 19.06.2021, 17.05 Uhr, (pl)Am Samstagnachmittag brannte auf einem Feld im Bereich der Westerwaldstraße in Limburg ein Heuballen. Der Brand wurde gegen 17.05 Uhr von einem Zeugen bemerkt und von der verständigten Feuerwehr gelöscht, bevor sich das Feuer weiter auf dem freiliegenden Feld ausbreiten konnte. Eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Dem Zeugen sind kurz vor der Feststellung des Brandes zwei Jugendliche mit einem schwarzen Hund aufgefallen, welche sich im Feld aufhielten und dann in Richtung Innenstadt weggingen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Bargeld aus Wohnung gestohlen,

Löhnberg, Seltersweg, 17.06.2021, 06.00 Uhr bis 19.06.2021, 18.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben zwischen Donnerstagmorgen und Samstagabend in Löhnberg aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Seltersweg Bargeld gestohlen. Die Täter verschafften sich Zutritt zur Wohnung, schnappten sich das aufgefundene Bargeld und ergriffen dann mit ihrer Beute unerkannt die Flucht. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Unfallflucht auf Einkaufsmarktparkplatz – Motorrollerfahrer leicht verletzt

Waldbrunn, Fussingen, In der Struth, 16.06.2021, 10.10 Uhr, (pl)Bereits am Mittwochvormittag kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße „In der Struth“ in Fussingen zu einer Unfallflucht, bei welcher ein 62-jähriger Motorrollerfahrer leicht verletzt wurde. Der 62-Jährige war gegen 10.10 Uhr mit seiner Aprilia von der Ellarer Straße kommend auf den Einkaufsmarktparkplatz gefahren, als ihm dort auf seiner Fahrspur ein heller Kleinwagen entgegengekommen sei. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, habe der Motorrollerfahrer stark abgebremst und sei dem entgegenkommenden Pkw ausgewichen. Hierdurch sei er mit seiner Aprilia zu Fall gekommen und habe sich leichte Verletzungen zugezogen. Die Fahrerin des hellen Kleinwagens mit Limburger Kennzeichen habe noch kurz angehalten und sich mit einer anderen Frau unterhalten, sei dann aber einfach weitergefahren, ohne sich um den Leichtverletzten und die Unfallfolgen zu kümmern. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Limburger Polizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

Meldungen vom Wochenende

Schlägerei im ICE – Gebiet

Zeit: Samstag, 19.06.2021, 01.01 Uhr

Ort: 65549 Limburg, Parkplatz Baumarkt

Auf dem Parkplatz eines Baumarktes im ICE – Gebiet kam es zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen. In dessen Verlauf soll ein Beteiligter auch ein Messer in der Hand gehalten haben. Der 18 – jährige Geschädigte aus Netzbach wurde von einem 17 – jährigen Beschuldigten aus Limburg während der Schlägerei mit einem Messer bedroht. Der männliche Täter trug eine rote Jogginghose mit weißen und schwarzen Streifen, schwarze Turnschuhe, ein schwarzes T – Shirt mit weißer Aufschrift sowie eine graue Baseballkappe. Zudem schwarze Handschuhe. Die Umstände der Schlägerei sind derzeit noch unklar. Verletzt wurde offenbar niemand. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg (Tel.: 06431-91400) in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Zeit: Freitag, 18.06.2021, 17.23 Uhr

Ort: 65549 Limburg, Westerwaldstraße 112

Ein 31 – jähriger aus Stockum / WW befuhr mit seinem Pkw die Westerwaldstraße aus Richtung Staffel in Richtung Weilburger Straße. Ein 20 – jähriger Kradfahrer fuhr direkt dahinter. In Höhe Westerwaldstraße 112 drehte der Pkw – Fahrer widerrechtlich (durchgezogene Linie)um die Westerwaldstraße wieder in entgegengesetzter Richtung zu befahren. Der dahinter befindliche Kradfahrer bemerkte zu spät, dass der Pkw drehte und stieß gegen das Fahrzeug. Er Verletzte sich bei dem Aufprall leicht.

Straßensperrung nach Unwetterschäden

Aufgrund mehrerer umgestürzter Bäume infolge eines Unwetters am 18.06.2021 gg. 16.00 Uhr ist die Fahrbahn im Bereich der Landesstraße 3281 zwischen Mengerskirchen und Löhnberg, im Bereich des sogenannten „Löhnberger Waldes“, derzeit nicht befahrbar. Durch die Straßenmeisterei ist eine zeitnahe Räumung der Strecke nicht möglich, entsprechendes Absperrmaterial wurde vor Ort errichtet. Eine Rundfunkwarnmeldung wurde veranlasst. Die Strecke bleibt daher bis einschließlich kommenden Montag, 21.06.2021, voll gesperrt. Wie lange die Räumung der Straße in Anspruch nehmen wird ist noch nicht bekannt.

Diebstahl von E-Bike

Ort: 65549 Limburg, Brückengasse

Zeit: Freitag, 18.06.2021, 20:00 Uhr – Samstag, 19.06.2021, 10:00 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein hochwertiges Herrenfahrrad / E-Bike der Marke Riese&Müller, Model: Charge, von einem Heckfahrradträger gestohlen. Das Herrenfahrrad hat einen tiefen Einstieg und weißen Rahmen. Der 65-jährige Eigentümer verbrachte die Nacht in einem Hotel, während sein Pkw im frei zugänglichen Hof des Hotels parkte. Am Pkw war der Heckfahrradträger montiert. Auf diesem war das E-Bike des 65-jährigen verschlossen befestigt. Durch unbekannte Täter wurde das Schloss beschädigt und das E-Bike gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer 06431 9140-0 entgegen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ort: 65549 Limburg, Werner-Senger-Straße Zeit: Samstag, 19.06.2021, 21:30 Uhr

Ein 53-jähriger Mann aus Waldbrunn befuhr mit seinem Pkw VW Passat die Ausfahrt eines Parkhauses. Dabei verlor er in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen eine Leuchtreklame. Da der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 3000EUR.