Schwalm-Eder: Die Polizei-News

Gudensberg: Versuchter Einbruch in Büroräume – Alarmanlage vertreibt Täter

Versuchter Einbruch in Büroräume Tatzeit: 20.06.2021, 03:39 Uhr In die Räume einer Kanzlei in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Kasseler Straße versuchten unbekannte Täter am Sonntagmorgen einzubrechen. Die Täter flüchteten nach Auslösung einer Alarmanlage. Die unbekannten Täter versuchten ein Fenster zu den Räumen der Kanzlei mit einem unbekannten Werkzeug aufzubrechen. Hierbei lösten sie die vorhandene Alarmanlage aus, woraufhin die Täter umgehend flüchteten. Die Täter gelangten nicht in die Räumlichkeiten. Der angerichtete Sachschaden beträgt 250,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660

Fritzlar: Jugendlicher Ladendieb beschädigt Eingangstür eines Lebensmittelmarktes

Ladendieb flüchtet und richtet Schaden an Tatzeit: 19.06.2021, 15:38 Uhr Ein 16-Jähriger aus dem Schwalm-Eder-Kreis flüchtete nach einem Ladendiebstahl in einem Lebensmittelmarkt „Am Hospital“ und richtete dabei einen Sachschaden in Höhe von 3.500,- Euro an. Der 16-Jährige war von einem Ladendetektiv dabei erwischt worden, wie er eine Flasche Wodka im Wert von 12,- Euro stehlen wollte. Dem Festhalten des Detektivs widersetzte sich der 16-Jährige und schlug dem Detektiv ins Gesicht, anschließend flüchtete er in Richtung der verschlossenen Ausgangstür. Diese wurde von ihm mit Gewalt ein Stück geöffnet und er konnte aus dem Markt flüchten. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Ladendiebstahls wurde gegen den 16-Jährigen eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660

Schwalmstadt-Ziegenhain: Räder und Rasenmäher aus Garage gestohlen

Einbruch in Garage Tatzeit: 12.06.2021, 10:00 Uhr bis 19.06.2021, 14:15 Uhr Einen Satz Winterrräder und deinen Rasenmäher erbeuteten unbekannte Täter bei einem Einbruch in eine Garage „Am Bunten Bock“. Die Täter begaben sich auf das Schrebergartengelände und brachen die dortige Blechgarage auf. Aus dem Innenraum stahlen sie einen Satz Winterräder auf Alu-Felgen und einen „Wolf“-Rasenmäher. Der Wert der Beute beträgt 1.200,- Euro. Der angerichtete Sachschaden 50,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430