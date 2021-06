Polizeistreife als Pannenhelfer im Einsatz!

Fulda – Einen „Plattfuß“ auf der Autobahn, und dann auch noch mitten in der Nacht: So erging es einer 29-Jährigen Fahrzeugführerin aus dem Raum Schwalm-Eder-Kreis am Samstag (19.06.) gegen 00:30 Uhr auf der A 7 in Richtung Kassel, kurz vor der Autobahnausfahrt Hünfeld-Schlitz.

Einer Streife der Polizeiautobahnstation Petersberg fiel das Pannenfahrzeug auf und sie sicherte den liegengebliebenen Toyota zunächst ab. Um die Fahrzeugführerin samt ihrem Fahrzeug schnellstmöglich aus dem Gefahrenbereich zu bringen, zögerten die Beamten nicht lange und es gelang, das Fahrzeug von der Autobahn auf eine nahe gelegene Tankstelle zu begleiten.

Die von dem Vorfall sichtlich geschockte Fahrerin stand jetzt zwar an einer Tankstelle, doch diese hatte bereits geschlossen und somit war keine große Hilfe zu erwarten. Um der Dame die Weiterfahrt zu ermöglichen, entschlossen sich die Beamten, abermals zu helfen. Ein Ersatzrad, ein Wagenheber, ein Schraubenschlüssel und Schaffenskraft ermöglichten einen Reifenwechsel in „Rekordzeit“.

Eine sichtbar erleichterte und dankbare Fahrzeugführerin konnte ihre Fahrt nun doch schneller fortsetzen, als zunächst erwartet. In diesem Fall traf die Aussage „Die Polizei dein Freund und Helfer“ im wahrsten Sinne des Wortes wieder mal zu!

Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und Vogelsbergkreis

FD

Verkehrsunfall auf der BAB 7 mit fünf Verletzten

Hünfeld – Am Montag (21.06.) ereignete sich um 08.10 Uhr auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Würzburg, in der Gemarkung Hünfeld ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger Fahrer eines Kleintransporters mit Pritschenaufbau aus Herford befuhr den mittleren der drei Fahrstreifen und stieß aus bisher ungeklärter Ursache mit seiner vorderen rechten Fahrzeugseite gegen das Heck eines auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Sattelzuges. Dieser wurde von einem 49-jährigen aus Görlitz gelenkt. Durch die Wucht des Aufpralles wurde das Führerhaus des Pritschenwagens schwer beschädigt. Der Beifahrer, ein 53-Jähriger aus Herford wurde hierbei eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Hünfeld aus dem Fahrzeug befreit werden. Die anderen Insassen, welche im Pritschenwagen hinten saßen, waren 19, 25 und 50 Jahre alt, alle männlich und aus Herford. Alle 5 Insassen des Pritschenwagens wurden in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Der Fahrer und der Beifahrer wurden stationär aufgenommen, die anderen 3 Insassen wurden nach ambulanter Behandlung entlassen. Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 45.000 Euro. Die Bundesautobahn war circa zwei Stunden voll gesperrt und der Verkehr staute sich bis auf eine Länge von fünf Kilometern. Vor Ort eingesetzt waren, die Feuerwehr Hünfeld, mehrere Rettungswagen, ein Notarztwagen, die Autobahnmeisterei Fulda und Streifen der Polizeiautobahnstation Petersberg sowie des Regionalen Verkehrsdienstes Fulda.

Polizeiautobahnstation Petersberg

Zusammenstoß mit Feuerwehrfahrzeug

Hünfeld – Am Montag (21.06.), gegen 8:30 Uhr, kam es am Kreisel des Haunecenters zu einem Unfall mit einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr Hünfeld. Ein 45-jähriger Mann aus Hünfeld fuhr mit seinem Audi vom Hallenbad kommend in Richtung Haunecenter vor dem Einsatzfahrzeug, dass mit Blaulicht und Martinshorn auf dem Weg zu einem Verkehrsunfall war. Am Kreisel wollte das Feuerwehrfahrzeug den Audi überholen. Dies bemerkte der Hünfelder nicht rechtzeitig und stieß mit dem Einsatzfahrzeug zusammen. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand. An den Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Die Einsatzfahrt konnte mit dem verunfallten Feuerwehrauto nicht fortgesetzt werden und wurde durch weitere Feuerwehrkräfte und -fahrzeuge übernommen.

Polizeistation Hünfeld

HEF

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg – Im Zeitraum von Freitagmittag (18.06.) bis Sonntagnachmittag (20.06.) parkte ein Rotenburger seinen schwarzen Renault-Captur ordnungsgemäß in der „Turmgasse“. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde das Fahrzeug an der vorderen linken Stoßstangenecke vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der entstandene Schaden beträgt circa 300 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

VB

Zwei Verletzte durch Unfall

Schotten – Eichelsachsen – Am Freitag (18.06.) fuhr ein VW-Transporter-Fahrer, gegen 9:30 Uhr, die Zwiefaltener Straße aus Eichelsachsen kommend in Richtung Hirzbergweg. In einem Kreuzungsbereich übersah er eine vorfahrtsberechtigte Audi-Fahrerin, wodurch es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Fahrerin und Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.

Motorradfahrerin bei Unfall verletzt

Schotten – Am Freitag (18.06.) hielt gegen 18 Uhr ein Kia-Fahrer in der Einmündung der Karlstraße in die Laubacher Straße an. Als er anschließend über die dortige Busspur zurück auf die Fahrbahn einfuhr, kollidierte er mit einer Suzuki-Fahrerin. Die Kradfahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Fahrradfahrer gestürzt

Ulrichstein – Ein Fahrradfahrer war am Sonntag (20.06.), gegen 14 Uhr, auf der Landstraße 3162 von Meiches nach Helpershain unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Zweiradfahrer auf den Schotter der rechten Fahrbahnbankette, verlor die Kontrolle und stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei zog er sich so starke Verletzungen zu, dass er mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht werden musste. Am Fahrrad entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Polizeistation Lauterbach

Geparktes Fahrzeug beschädigt – Fahrer schwer verletzt

Gemünden – Am Samstag (19.06.), gegen 22:30 Uhr, befuhr ein 43-jähriger Audi-Fahrer aus Homberg die Landstraße 3146 aus Richtung Bernsfeld kommend in Richtung Rülfenrod. In der Ortsdurchfahrt Nieder-Gemünden fuhr er aus bislang ungeklärter Ursache auf einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Lkw auf. Der Homberger wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro

Festnahme nach Körperverletzung in Freibad

Schlitz – Drei männliche Jugendliche sorgten am Freitagnachmittag (18.06.) für Unruhe in einem Freibad im Damenweg. Nachdem der 33-jährige Bademeister die Störer bat das Schwimmbad zu verlassen, reagierte ein 17-Jähriger aus Neuhof aggressiv, beschimpfte und schubste den Mann. Der Bademeister schützte sich, indem er – nach vorheriger Androhung – Pfefferspray in Richtung des Neuhöfers sprühte. Zeitgleich sprang ein 17-jähriger aus Fulda dem 33-Jährigen von hinten mit dem Knie in den Oberkörper, sodass dieser zu Boden ging. Anschließend flüchteten die Jugendlichen. Zeugen informierten die Polizei, welche die Tatverdächtigen im Rahmen einer sofortigen Fahndung festnehmen konnte. Die jungen Männer wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen und bekamen einen Platzverweis für das Freibad erteilt. Der Bademeister wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt und ambulant durch einen Rettungswagen versorgt.

Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Hersfeld – Ein Einfamilienhaus in der Conrad-Mel-Straße wurde am Freitag (18.06.), in der Zeit zwischen 8 Uhr und 16:30 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebelen eines rückwärtig gelegenen Terrassenfensters gelangten die Einbrecher in das Haus, dass sie danach durchsuchten. Anschließend flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung. Der genaue Wert des Diebesguts ist aktuell noch nicht bekannt. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Gaststätte

Bad Hersfeld – Unbekannte entwendeten am Freitagabend (18.06.), kurz vor 21 Uhr, eine Kellnergeldbörse samt Inhalt aus dem Thekenbereich einer Gaststätte in der Straße „Kirchplatz“. Anschließend flüchteten die Langfinger. Das Diebesgut beläuft sich auf mehr als 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Wohnhaus – Zeugen gesucht

Heringen – Unbekannte versuchten am Samstagmittag (19.06.), gegen 13 Uhr, in ein Haus in der Straße „Lengerser Rain“, einzubrechen. Zunächst klingelte es an der Haustür, woraufhin die im Haus lebende und anwesende Familie nicht öffnete. Wenig später hörte die dort wohnhafte Frau Geräusche an der Terrassentür und stellte eine männliche Person, circa 1,60- 1,70 Meter groß, etwa 40- 50 Jahre alt, mit kräftiger Statur und sehr wenig Haaren fest, welche versuchte mithilfe eines Werkzeugs in das Haus einzubrechen. Der Täter trug eine dunkle Jogginghose, eine dunkle Jacke und eine weiße Mund-Nasen-Bedeckung. Erst als die Frau zu schreien begann, lies der Unbekannte von der weiteren Tatausführung ab und flüchtete. Der Sohn der Familie folgte dem Mann noch fußläufig, verlor diesen jedoch wenig später aus den Augen. Auch eine Fahndung führte nicht zur Feststellung des Einbrechers. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro an der Tür. Wer Hinweise zur Sache oder der Person geben kann, wendet sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung

Niederaula – Unbekannte entzündeten in der Zeit von Freitagabend (18.06.) bis Sonntagnachmittag (20.06.) einen Vorhang in dem Umkleideraum einer Sportstätte in der Hattenbacher Straße. Mutmaßlich löschten die Täter die Brandstelle anschließend, indem sie ein Fenster aufbrachen und den brennenden Stoff mit Wasser tränkten. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 350 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Sportstätte

Rotenburg – Eine Sportstätte im Hinteren Breitenbacher Weg wurde in der Nacht zu Sonntag (20.06.) Ziel unbekannter Einbrecher. Auf dem frei zugänglichen Gelände brachen die Täter die durch ein Vorhängeschloss gesicherte Verriegelung eines Imbisses auf und entwendeten eine Maschine zur Zerkleinerung von Würstchen sowie eine Kasse im Gesamtwert von etwa 250 Euro. Außerdem beschädigten die Unbekannten einen Terrassentisch sowie eine Toilettenkasse. Der entstandene Schaden beträgt circa 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Arztpraxis

Neuenstein – Unbekannte versuchten in der Zeit von Samstagnachmittag (19.06.) bis Sonntagnachmittag (20.06.) durch Aufhebeln eines Fensters in eine Arztpraxis im Erlenweg einzubrechen. Es blieb jedoch beim Versuch und die Täter gelangten nicht in die Räumlichkeiten. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zweimalige Festnahme nach Ladendiebstählen

Fulda – Ein 39-jähriger Mann aus Hünfeld stahl am Freitagvormittag (18.06.) mehrere Parfümflaschen im Wert von etwa 50 Euro aus einem Geschäft am Universitätsplatz. Ein aufmerksamer 39-jähriger Mann aus Fulda beobachtete den Diebstahl, folgte dem Dieb und informierte umgehend die Polizei. Die Beamten konnten den Langfinger, der im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen wurde, schließlich festnehmen. Am selben Abend konnte der Mann zum zweiten Mal in einem Geschäft in Fulda festgenommen werden, nachdem er versucht hatte mehrere Whiskey-Flaschen zu entwenden. Ein Angestellter hielt den Ladendieb bis zum Eintreffen der Polizei fest. Erneut wurde der mittlerweile deutlich alkoholisierte 39-Jährige festgenommen und musste die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Er wurde am nächsten Morgen wieder entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Die Polizei Fulda ermittelt nun wegen mehrfachen Diebstahls gegen den Hünfelder.

Diebstahl aus Ärztehaus

Fulda – Unbekannte entwendeten am Donnerstagnachmittag (17.06), in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 17 Uhr, ein I-Pad aus dem Anmeldebereich eines Ärztehauses in der Dalbergstraße. Der Wert des Diebesguts beträgt etwa 350 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Keller

Fulda – Aus einem unverschlossenen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Rhönstraße entwendeten Unbekannte von Mittwochabend (16.06.) bis Freitagabend (18.06.) zwei Werkzeugkoffer, zwei Akkuschrauber sowie eine Schlagbohrmaschine und ein Bohrerset im Wert von circa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung an Autoreifen

Fulda – Unbekannte beschädigten am Mittwochmorgen (16.06.), in der Zeit zwischen 6 Uhr und 12:30 Uhr, den vorderen linken Reifen eines schwarzen Mini Coopers. Das Auto war zur Tatzeit auf dem öffentlichen Parkplatz in der Severingstraße vor dem Polizeipräsidium abgestellt. Der genaue Schadenswert ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kradfahrer und Sozia bei Unfall schwer verletzt

Künzell

Am Sonntag, 20.06.2021 kam es gegen 19:30 Uhr in Künzell-Pilgerzell zu einem folgenschweren Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Krad. Der 21-jährige Fahrer eines Mini Cooper befuhr die Straße An der Hut und wollte nach links in die Wernaustr. einbiegen. Dabei missachtete der Fahrer die Vorfahrt eines Leichtkraftrades, welches die Wernaustraße in Richtung Dirlos befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, der 16-jährige Fahrer des Krades und die ebenfalls 16-jährige Mitfahrerin wurden auf die Fahrbahn geschleudert und schwer verletzt. Beide wurden ins Klinikum Fulda eingeliefert. Zur Versorgung der Verletzten war ein Rettungshubschrauber im Einsatz. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

Die Meldungen vom Wochenende

Verkehrsunfall mit Personenschaden in Gersfeld-Maiersbach

Gersfeld

Am Sonntag, 20.06.2021 gegen 11:45 Uhr, befuhr ein 16-jähriger Gersfelder mit seinem Leichtkraftrad die K43 von Maiersbach in Richtung Wachtküppel. In einer engen Linkskurve geriet der 16jährige über die Fahrbahnmitte hinaus und kollidierte mit dem Pkw eines 79-jährigen Mannes aus Ebersburg der die Straße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Der 16-jährige kam zu Fall und zog sich beim Sturz schwere Verletzungen zu (Schürfwunden und vermutlich Unterschenkelfraktur), die in einem Fuldaer Krankenhaus behandelt wurden. An den beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 5800EUR.

Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Sattelzug und Motorrad

BAB 7, AD Fuldaer Dreieck – AS Fulda-Mitte

Am 20.06.2021 kam es gegen 09:15 Uhr auf der Bundesautobahn 7 Fahrtrichtung Nord zwischen dem Fuldaer Dreieck und der Anschlussstelle Fulda Mitte zu einem Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person, wir berichteten. Aus bislang ungeklärter Ursache stieß ein Motorradfahrer gegen das Heck eines italienischen Sattelaufliegers und stürzte anschließend. Der 46jährige Motorradfahrer aus Baden-Württemberg, Landkreis Reutlingen, wurde dabei tödlich verletzt. Der rumänische Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Autobahn war für ca. vier Stunden vollgesperrt. Weiterhin war die Freiwillige Feuerwehr Eichenzell im Einsatz und versorgte die im Stau stehenden Personen mit Getränken. Der Sachschaden wird auf ungefähr 15.000 EUR geschätzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Petersberg unter 0661/969560 zu melden.

Verkehrsunfall mit Motorradfahrer in Flieden

Flieden

Am Sonntagmorgen, gegen 09:00 Uhr, ereignete sich in Flieden, Schlüchterner Straße Ecke Magdloser Straße, ein Unfall mit einem Motorradfahrer. Der verursachende Pkw Audi mit einem 24-jährigen Fahrer aus Petersberg am Steuer war beim Linksabbiegen von der Schlüchterner Straße in die Magdloser Straße auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem Motorradfahrer zusammengestoßen. Bei dem Zusammenstoß wurde der 41-jährige Kradfahrer aus Flieden verletzt und kam anschließend ins Klinikum Fulda. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000,- EUR.

Alleinunfall mit alkoholisierter, leichtverletzter Person in Fulda

Fulda

Am 20.06.21, gegen 02:12 Uhr, befuhr eine 19-jährige mit ihrem Kleinwagen in Fulda die Straße „Am Rosengarten“ in Richtung Arbeitsgericht. An der Kreuzung zur „Robert-Kircher Straße“ kam sie aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Ampel. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus gebracht. Da die Fahrerin zum Unfallzeitpunkt leicht alkoholisiert war, wurde eine Blutentnahme bei ihr durchgeführt. Fahrzeug und Ampel wurden stark beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 3500,-EUR.

Mit KFZ gegen Schutzplanke und weggefahren

Rotenburg a.d.Fulda

In der Zeit vom 10.06.2021 bis zum 14.06.2021 befuhr eine unbekannte Person die Zufahrt zur B27 aus Richtung Bebra-Süd kommend in Richtung Bebra-Mitte. Im Bereich der Kurve zur Einfädelungsspur geriet der unbekannte Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Schutzplanke. Hieran entstand ein Sachschaden in Höhe von 700,- EUR. Im Anschluss daran entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne die Schadensregulierung zu gewährleisten. Zeugen, welche den Vorfall bemerkt haben, melden sich bitte bei der Polizei Rotenburg an der Fulda unter der Telefonnummer 06623 9370.

PKW gegen Radfahrerin in Bebra, Hersfelder Straße

Am Samstag, den 19.06.2021 um 12:54 Uhr kam es in Bebra in der Hersfelder Straße zu einem Unfall mit leichtem Personenschaden. Eine 56-jährige PKW-Fahrerin aus Ronshausen fuhr mit ihrem PKW vom Grundstück eines Fitnessstudios auf die Hersfelder Straße. Hierbei bemerkte sie eine auf dem Radweg befindliche 43-jährige Radfahrerin aus Weiterode nicht, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die Radfahrerin stürzte und wurde leicht im Gesicht verletzt. Sie wurde mit dem Rettungswagen vorsorglich in das Kreiskrankenhaus verbracht. Am PKW und am Fahrrad entstand jeweils leichter Sachschaden. Bei der Radfahrerin wurde ein nicht unerheblicher Blutalkoholwert festgestellt. Sie fuhr außerdem auf der falschen Radwegseite.

Unfall mit geringem Sachschaden in Baustelle auf B27 bei Blankenheim

Am Sonntag, den 20.06.2021 um 03:17 Uhr kam es auf der B27 auf Höhe Blankenheim zu einem Verkehrsunfall mit geringem Sachschaden. Zurzeit ist dort eine Baustelle eingerichtet, welche einspurig durch eine Lichtzeichenanlage geregelt wird. Eine 22-jährige Frau aus Bebra fuhr bei grün aus Richtung Bad Hersfeld kommend in die Baustelle ein. Da sie einem Rettungswagen mit eingeschaltetem Blaulicht, welcher ihr in der Baustelle entgegenkam, sofort freie Bahn verschaffen wollte, fuhr sie im Baustellenbereich rückwärts. Hierbei stieß sie mit ihrem PKW gegen eine Schutzplanke. An ihrem PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- EUR.

Tödlicher Verkehrsunfall

BAB 7, AD Fuldaer Dreieck – AS Fulda-Mitte

Am 20.06.2021, gegen 09:18 Uhr, kam es auf der BAB 7, zwischen den AD Fuldaer Dreieck und der AS Fulda- Mitte in Fahrtrichtung Nord zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist ein Motorradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache auf einen Lkw aufgefahren. Hiernach verstarb der Motorradfahrer aufgrund der erlittenen Verletzungen noch an der Unfallstelle. Über die betroffenen Personen liegen uns aktuell noch keine verlässlichen Informationen vor. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger vor Ort gerufen. Staatsanwaltschaft und Polizei haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Aktuell ist die Fahrbahn wegen Aufräum- und Bergungsarbeiten voll gesperrt.

Verkehrsunfallflucht

Eichenzell-Lütter

Ein Gesamtsachschaden in Höhe von 300,- Euro ist die Bilanz einer Verkehrsunfallflucht am Samstag, dem 19.06.2021, gg. 17.55 Uhr in Eichenzell-Lütter, Rhönstraße Ecke Hundsgasse.

Eine 81-jährige Frau aus dem Main-Kinzig-Kreis wollte mit ihrem PKW, einem Dacia Logan, aus einem Parkplatz der Rhönstr. Ecke Hundsgasse rückwärts ausparken. Hierbei kollidierte sie mit einem Audi A4 einer 41-jährigen Frau aus Eichenzell die kurz zuvor ordnungsgemäß in eine Parklücke eingefahren war. Die 81-jährige blieb unbeeindruckt und fuhr einfach weiter. Sie entfernte sich somit unerlaubt von der Unfallstelle. Im weiteren Verlauf überfuhr sie auch noch eine Mittelinsel ohne hier einen Fremdschaden zu verursachen.

Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte die rüstige Rentnerin dann durch eine Funkstreife der Polizei festgestellt werden. Wegen einer zwischenzeitlichen Reifenpanne blieb ihr PKW auf der Autobahn A 66 liegen.

Da bei der Rentnerin starker Atemalkoholgeruch festgestellt wurde, wurde bei ihr eine Blutentnahme angeordnet und ihr Führerschein sichergestellt.

Weder die Unfallverursacherin noch die 41-Jährige Eichenzellerin wurden bei dem Verkehrsunfall verletzt.

Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Verkehrsunfall Sachschaden/Führerschein sichergestellt

Großenlüder

Ein Sachschaden in Höhe von 1000,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstag, dem 19.06.2021, gg. 21.05 Uhr in Großenlüder in der Bahnhofstraße Höhe Hausnr. 23.

Ein 65-jähriger Mann aus Großenlüder wollte mit seinem PKW, einem Chevrolet, in der Bahnhofstraße in Höhe Hausnr. 23 einparken. Hierbei stieß er jedoch gegen einen ordnungsgemäß geparkten PKW Maxda CX5.

Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden in einer Gesamthöhe von 1000,- Euro.

Da der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand, wurde bei ihm eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein sichergestellt. Die Ermittlungen dauern noch an.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Fulda

Eine leichtverletzte Person und ein Gesamtsachschaden in Höhe von 550,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitag, dem 18.06.2021, gg. 15.50 Uhr in Fulda im Zieherser Weg Ecke Magdeburger Straße.

Eine 20-jährige Frau aus Großenlüder befuhr mit ihrem PKW, einem Hyundai 120, den Zieherser Weg in Richtung Magdeburger Straße und wollte in den dortigen Kreisverkehr einfahren. Hierbei übersah die junge Frau einen bereits im Kreisverkehr fahrenden und vorfahrtsberechtigen Rollerfahrer. Es kam zu einem leichten Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Glücklicherweise wurde der Rollerfahrer, ein 43-jähriger Mann aus Fulda, nur leichtverletzt. Er wollte sich selbständig in medizinische Behandlung begeben. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 550,- Euro.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Hersfeld. Am Samstagnachmittag, gegen 14.33 Uhr, kam es im Bereich Meisebacher Str. 10 zu einem Verkehrsunfall. Ein 54-jähriger und ein 28-jähriger Pkw-Fahrer, jeweils aus Bad Hersfeld, kollidierten beim gleichzeitigen Rückwärtsfahren, vermutlich aus Unachtsamkeit, mit ihren Fahrzeugen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.500,- Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Auffahrunfall in Aua

Neuenstein – Am Samstag gegen 10:45 Uhr befuhr eine 38-Jährige Neuensteinerin mit ihrem Skoda Fabia die Geistalstraße hinter dem VW Transporter eines 51-jährigen Mannes aus dem Lahn-Dill-Kreis. Aus unbekannter Ursache fuhr der Skoda dann auf den VW auf. Hierbei wurde die Fahrerin des Skoda leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 4.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de