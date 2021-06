14-jähriger Junge aus Wiesbaden wohlbehalten zurückgekehrt – Rücknahme der Vermisstenmeldung,

Wiesbaden – 14-jähriger Junge wohlbehalten zurückgekehrt – Rücknahme der

Vermisstenmeldung, Wiesbaden-Kloppenheim, Heßlocher Straße, 21.06.2021

(he) Der am Freitag, den 18.06.2021 als vermisst gemeldete 14-Jährige aus

Wiesbaden-Kloppenheim ist im Verlauf des vergangenen Wochenendes wieder an seine

Wohnanschrift in die Heßlocher Straße zurückgekehrt. Dem Jungen geht es gut. Die

Fahndung kann zurückgenommen werden.

Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 77-Jährigem aus Bad Soden

Hofheim

(pl)Die am Dienstag, dem 15.06.2021, veröffentlichte Vermisstenfahndung nach einem 77-jährigen Mann aus Bad Soden wird zurückgenommen. Der Vermisste wurde am Freitagabend in einer Feldgemarkung bei Sulzbach tot aufgefunden. Ein möglicher suizidaler Hintergrund kann nicht ausgeschlossen werden. Es liegen bislang keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen, Wiesbaden,

Michelsberg, Fußgängerzone, Samstag, 19.06.2021, 02:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Samstag griff im Bereich des Michelsbergs in Wiesbaden eine

Personengruppe eine andere Dreiergruppe an, woraufhin alle drei Angegriffenen

verletzt wurden und ambulant behandelt werden mussten. Die drei Geschädigten

waren fußläufig im Bereich des Michelsbergs unterwegs, als sie zufällig auf die

weitere Gruppierung trafen. Kurz darauf wurden die Drei aus der fremden

Personengruppe heraus geschlagen und getreten. Die drei Geschädigten wurden

verletzt und mussten durch eine Rettungswagenbesatzung erstversorgt werden. Ein

Täter aus der angreifenden Gruppe wird wie folgt beschrieben: männlich, blond,

etwa 175 cm groß. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter

der Telefonnummer (0611) 345-2140 mit dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden in

Verbindung zu setzen.

Radelnder Dieb scheitert an Taxifahrer,

Wiesbaden, Rheinstraße, Sonntag, 20.06.2021, 00:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Sonntag wäre in Wiesbaden ein Taxifahrer um Haaresbreite

Opfer eines Diebstahls geworden. Der 58 Jahre alte Mann stand mit seiner Taxe

gegen Mitternacht in Höhe der Rheinstraße und unterhielt sich über das geöffnete

Beifahrerfenster mit einem Passanten. Zeitgleich näherte sich der unbekannte

Täter auf einem Fahrrad und griff durch das ebenfalls geöffnete Fahrerfenster.

Ziel des Radfahrers war das Handy des Taxifahrers, welches sich in einer

Handyhalterung befand. Der 58-Jährige bemerkte den versuchten Diebstahl und

konnte den Mann zunächst festhalten. Hierbei fiel das Handy, welches sich

bereits in der Hand des Täters befand, zu Boden, wodurch es beschädigt wurde.

Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro. Der Radfahrer floh zu

Fuß in Richtung der Kirchgasse und ließ sein Fahrrad an Ort und Stelle zurück.

Er wird als etwa 35 Jahre alter Mann mit dünner Statur beschrieben. Er sei 180

cm groß gewesen und habe Deutsch gesprochen. Er habe schwarze Haare, einen

Vollbart und ein schmales Gesicht gehabt. Getragen habe er ein helles T-Shirt

und eine lange schwarze Hose. Hinweise auf den Täter nimmt das 1. Polizeirevier

unter der Rufnummer (0611) 34 -2140 entgegen.

Einbruchsversuch scheitert,

Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Donnerstag, 17.06.2021, 20:50 Uhr – Freitag,

18.06.2021, 05:40 Uhr

(he)Am Freitagmorgen wurde der Polizei gemeldet, dass unbekannte Täter

anscheinend versucht hatten, in der Dotzheimer Straße in einen Supermarkt

einzubrechen. Marktverantwortliche stellten beim Öffnen des Einkaufsmarktes

fest, dass an der Eingangstür manipuliert und diese leicht beschädigt worden

war. Ein Eindringen in die Verkaufsräume gelang jedoch nicht. Es entstand ein

Sachschaden von circa 100 Euro. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der

Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

15-Jähriger ohne Führerschein unterwegs, Wiesbaden, Ohmstraße, Samstag, 19.06.2021, 22:40 Uhr

(he)Am Samstagabend kontrollierte die Wiesbadener Polizei einen Jugendlichen,

welcher ohne Helm auf einem Motorroller unterwegs war. Hierbei stellten die

Einsatzkräfte fest, dass der 15-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen

Fahrerlaubnis war. Während der Kontrolle, welche in der Ohmstraße stattfand, gab

es weiterhin Hinweise darauf, dass der Junge unter dem Einfluss von

Betäubungsmitteln stehen könnte. Daraufhin wurde der Rollerfahrer auf eine

Dienststelle verbracht und eine Blutentnahme durchgeführt. Anschließend wurde

der Rollerfahrer der Mutter übergeben.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Obdachloser verletzt und im Gefangenentransporter

randaliert, Eltville, Leergasse, Samstag, 19.06.2021, 21:10 Uhr

(fh)Am Samstagabend wurde ein obdachloser Mann in der Eltviller Innenstadt von

einem 30 Jahre alten Mann durch Tritte verletzt. Der 49 Jahre alte Obdachlose

hielt sich zunächst im Bereich des Entenplatzes mit zwei weiteren Männern auf.

Aus bislang unbekannten Gründen trat einer der beiden auf den 49-Jährigen ein

wodurch dieser verletzt wurde. Mehrere Zeugen beobachteten den Vorfall und

informierten die Polizei. Während ein Rettungswagen den 49 Jahre alten

Verletzten erstversorgte, Konnten die herbeigeeilten Streifen den mutmaßlichen

Täter sowie seinen Begleiter in der Nähe des Rheinufers antreffen und

kontrollieren. Beide zeigten sich dabei äußert aggressiv, woraufhin sie zunächst

vorläufig festgenommen wurden. Auch die Verbringung in die Präsenszellen der

Polizeistation Eltville hinderte die 30 und 26 Jahre alten Männer nicht daran,

sich weiterhin aggressiv zu verhalten und in der Zelle zu randalieren. Zur

Verhinderung weiterer Straftaten mussten die beiden stark alkoholisierten Männer

mit einem Gefangenentransporter ins Gewahrsam des Polizeipräsidiums Westhessen

gebracht werden. Auch im Transporter trat und schlug der 26-Jährige um sich,

sodass ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro an der Zellentür des

Gefangenentransporters entstand.

Jugendliche belästigt,

Lorch, Rheinuferstraße, Samstag, 19.06.2021, 20:30 Uhr

(fh)Am Samstagabend wurde in der Nähe des Bahnhofs von Lorch eine Jugendliche

aus einem Fahrzeug heraus angesprochen und im weiteren Verlauf sexuell

belästigt. Die 16-Jährige war gegen 20:30 Uhr zu Fuß aus Richtung Jahnstraße

kommend in Richtung Bahnhof unterwegs. Hierbei sei sie aus einem silbernen

Kleinwagen heraus von einem Mann angesprochen worden. Nachdem die Jugendliche

das Gespräch abgeblockt habe, soll der Fahrer gewendet und sie daraufhin verbal

in unsittlicher Art und Weise belästigt haben. Die 16-Jährige flüchtete umgehend

in Richtung des Bahnhofs. Der besagte Kleinwagen fuhr daraufhin in unbekannte

Richtung davon. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 40 Jahre alten Mann mit

braunen, kurzen Haaren und korpulenter Statur gehandelt haben. Er habe

akzentfrei deutsch gesprochen. Auffällig sei ein Piercing, vermutlich im Bereich

der Augenbraue, ein Ohrring sowie ein schwarzes Tattoo im Bereich des Gesichts

gewesen. Er trug ein helles Oberteil. Zu dem Fahrzeug ist lediglich bekannt,

dass es sich um einen silbernen Kleinwagen gehandelt haben soll.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0

mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden in Verbindung zu setzen.

BMW aufgebrochen und Kleingeld gestohlen, Taunusstein, Bleidenstadt,

Herblayer Straße, Montag, 14.06.2021 bis Sonntag, 20.06.2021

(fh)In der vergangenen Woche brachen unbekannte Täter im Bereich der Herblayer

Straße in Taunusstein-Bleidenstadt in ein Fahrzeug ein und entwendeten Bargeld.

Bei dem angegangenen Fahrzeug handelte es sich um einen schwarzen BMW, welcher

auf einem Besucherparkplatz vor einem Wohnhaus parkte. Ein Anwohner bemerkte am

Sonntag, dass die hintere, linke Scheibe des Wagens eingeschlagen worden war und

informierte umgehend den Besitzer. Hierbei fiel diesem auf, dass 4 Euro Bargeld

aus dem Fahrzeuginneren fehlten. Am Fahrzeug selbst entstand ein Sachschaden in

Höhe von etwa 3.000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0

mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht vor Einkaufsmarkt,

Bad Schwalbach, Edmund-Heusinger-Straße, Freitag, 18.06.2021, 08:00 Uhr

(fh)Am Freitagmorgen ereignete sich auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in

Bad Schwalbach eine Verkehrsunfallflucht. Ein 72 Jahre alter Mann parkte seinen

roten VW Caddy gegen 08:00 Uhr in einer Parkbucht im linksseitigen Bereich vor

dem Haupteingang. Kurz darauf kam es ersten Erkenntnissen zur Folge zu einem

Unfall im Rahmen eines Parkmanövers, bei welchem der PKW des 72-Jährigen

beschädigt wurde. Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr einfach davon. Am

Fahrzeug entstand ein Schaden von schätzungsweise 500 Euro.

Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

(06124) 7078-0 mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

Fahrzeug auf Einkaufsmarktparkplatz beschädigt, Idstein, Wörsdorf, Walsdorfer

Straße, Dienstag, 15.06.2021, 11:30 Uhr bis 14:30 Uhr

(fh)Im Laufe des Dienstags wurde ein Fahrzeug auf dem Parkplatz eines

Einkaufsmarktes in Wörsdorf zwischen 11:30 Uhr und 14:30 Uhr im Rahmen einer

Verkehrsunfallflucht beschädigt. Der graue VW Passat eines 32-Jährigen parkte in

einer Parklücke des Marktes. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug stieß

währenddessen gegen die Front des Passats und verursache dabei einen erheblichen

Schaden im Bereich der Motorhaube in Höhe von etwa 3.000 Euro. Im Anschluss

entfernte sich die unfallverursachende Person mit ihrem Fahrzeug von der

Unfallstelle.

Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

(06126) 9394-0 mit der Polizeistation Idstein in Verbindung zu setzen.

Meldungen vom Wochenende

Taschen- und Trickdiebe in Wiesbaden unterwegs, Wiesbaden,

Mitte/Rheingauviertel/Klarenthal, Freitag,18.06.2021, 11:00 Uhr bis 13:50 Uhr

(cp)Am Freitag trieben erneut Taschen und Trickdiebe in Wiesbaden ihr Unwesen

und erbeuteten Bargeld, Kredit – und EC-Karten sowie persönliche Dokumente im

Wert von mehreren Tausend Euro.

Zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr wurde eine 88-jährige Wiesbadenerin auf dem Weg

zwischen der Kirchgasse und der Luisenstraße von unbekannten bestohlen. Sie

entwendeten unbemerkt die Geldbörse der Dame aus ihrer Einkaufstasche und

entkamen unerkannt. Daher liegen bislang auch keine Hinweise auf die Täter vor.

Ebenso wie im Fall eines Taschendiebstahls um 13:00 Uhr in der Anne-Frank-Straße

in Klarenthal, wo einem 85-jährigen Mann während des Einkaufs in einem

Supermarkt das Portemonnaie mit mehreren Hundert Euro aus seiner Gesäßtasche

entwendet wurde. Zuletzt wurde gegen 13:50 Uhr im Rheingauviertel eine

Verkäuferin eines Geschäftes in der Kiedricher Straße Opfer einer Trickdiebin.

Die vermeintliche Kundin interessierte sich für diverse Waren und bat die

Geschädigte beiläufig darum, ihr Geld zu wechseln. Nun, da sie den Ablageort der

Geldbörse kannte, ließ sie sich verschiedene Artikel bringen und nutzte so einen

unbeobachteten Moment, um das Portemonnaie mit wenigen Tausend Euro zu

entwenden. Die Täterin soll 50 bis 60 Jahre alt und von kräftiger Statur gewesen

sein. Sie hatte dunkle Haare und trug einen Pagenschnitt. Sie war zur Tatzeit

mit einer bunten Bluse und einer schwarzen Hose mit weißen Punkten bekleidet.

Hinweise zu den Täterinnen und Tätern nimmt die Polizei unter 0611 / 3450

entgegen.

Schlägerei und Flaschenwürfe

Wiesbaden, Bleichstraße Samstag, 19.06.2021, 01:40 Uhr

(schü) Zu einer Schlägerei zwischen mehreren Männern kam es in der Nacht von

Freitag auf Samstag in der Wiesbadener Innenstadt.

Um 01:42 Uhr wurde auf dem 1. Polizeirevier mitgeteilt, dass es im Bereich der

Bleichstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern

gekommen sei, in deren Verlauf auch mit Glasflaschen geworfen und ein Messer

gesichtet worden sei. Die unmittelbar entsandten Streifen des 1. Reviers konnten

die noch laufende Auseinandersetzung feststellen. Beim Eintreffen der Beamten

flüchteten die Beteiligten. Zwei der flüchtenden Personen konnten eingeholt und

festgenommen werden, wobei einer der Flüchtenden versuchte, sich unter einem

geparkten PKW zu verstecken. Der Grund, warum die insgesamt vier Beteiligten

derart in Streit gerieten, dass sie sich mit Fäusten und Flaschen bearbeiteten,

ist bisher unklar. Von einem der Beteiligten wurde auch ein Messer gezogen,

jedoch kam dieses glücklicherweise nicht zum Einsatz.

Die beiden noch flüchtigen Personen werden wir folgt beschrieben: Beteiligter 1:

männlich

ca. 35 Jahre

osteuropäische Erscheinung

schwarze Schuhe

schwarze Jeans

dunkles T-Shirt

kurze schwarze Haare

Beteiligter 2:

männlich

afrikanische Erscheinung

circa 25 Jahre alt

rotes T-Shirt

Die beiden Festgenommenen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß

gesetzt. Die angetroffenen Beteiligten trugen leichte Verletzungen davon, die

keiner akuten ärztlichen Behandlung bedurften. Der Hergang der Schlägerei konnte

mittels der Videoschutzanlage nachvollzogen und dokumentiert werden. Dennoch

werden Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Angaben zu dem Vorfall, insbesondere zu

den flüchtigen Beteiligten, machen können gebeten, sich mit dem 1.

Polizeirevier, das die Ermittlungen übernommen hat, unter (0611) 345-2140 in

Verbindung zu setzen.

Junge Frau grundlos geschlagen,

Wiesbaden, Mitte, Kirchgasse, Samstag, 19.09.2021, 19:48 Uhr

(cp)Samstagabend wurde eine 16-Jährige in der Fußgängerzone von einer Frau

grundlos geschlagen und beschimpft.

Die junge Frau war gegen 19:50 Uhr zusammen mit Freundinnen in der Kirchgasse

unterwegs. Der Gruppe kam eine ihnen unbekannte Frau entgegen, die plötzlich und

grundlos begann, die junge Frau zu beschimpfen und ihr dann auch noch

unvermittelt ins Gesicht schlug. Die stark alkoholisierte 38-jährige Täterin

wurde durch die Polizei festgenommen. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde sie

später vom Revier entlassen. Sie erwartet jetzt eine Strafanzeige.

Schlägerei,

Mainz-Kostheim, Uthmannstraße, Sonntag, 20.06.2021, 01.30 Uhr

(akl) Am frühen Sonntagmorgen kam es in der Uthmannstraße in Mainz-Kostheim

zwischen drei männlichen Personen zu einer Schlägerei. Nachdem es gegen 01.30

Uhr beim Zusammentreffen der Personen auf der Straße zunächst eine verbale

Auseinandersetzung gegeben haben soll, wären zwei Männer auf den Dritten

losgegangen und hätten ihn geschlagen und getreten. Dieser habe sich gewehrt und

mit einem Gürtel auf seine Kontrahenten eingeschlagen. Die Personen konnten von

der Polizei vor Ort angetroffen werden. Gegen die Beteiligten wurde ein

Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Körperverletzung,

Wiesbaden, Alfons-Paquet-Straße, Sonntag, 20.06.2021, 04.15 Uhr

(akl) Am Sonntag ist gegen 04.15 Uhr in der Alfons-Paquet-Straße ein harmloses

Gespräch eskaliert und hat zu einer Körperverletzung geführt. Aus einer Gruppe

heraus wurde ein männlicher Passant angesprochen. Dieser fühlte sich anscheinend

aber provoziert und drohte sogleich Schläge an. Als daraufhin die Gruppe

wegrannte, verfolgte der Passant eine männliche Person und schlug ihm auf den

Rücken. Der Aggressor soll ein blaues T-Shirt und eine schwarze lange Jeans

getragen haben. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt das 1. Polizeirevier unter der

Rufnummer (0611) 345-2140 entgegen.