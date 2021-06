Badeunfall im Neckar – Mann durch drei aufmerksame Tretbootfahrer gerettet

Heidelberg-Bergheim: 24-Jähriger wird Opfer eines Raubes – Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach zwei unbekannten männlichen Tatverdächtigen

Heidelberg-Bergheim: (ots) – Zwei bislang unbekannte männlichen Personen

verletzten am frühen Sonntagmorgen gegen 03:40 Uhr einen 24-jährigen Mann am

Bismarckplatz. Mit mehreren Schlägen ins Gesicht und an das Bein setzten sie den

alkoholisierten Mann im Park gegenüber dem dortigen Krankenhaus außer Gefecht

und nahmen ihm dann sein Handy der Marke Huawei samt Kopfhörer weg. Anschließend

flüchteten sie zu Fuß in Richtung Galeria Kaufhof. Eine sofort veranlasste

Fahndung nach den Unbekannten durch die verständigte Polizei blieb ohne

Ergebnis. Der 24-Jährige konnte die beiden Unbekannten nicht genau beschreiben.

Bei einem der beiden soll es sich um einen südeuropäischen Phänotypus handeln,

ca. 160 bis 170 cm groß. Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tatverdächtigen

bzw. zu dem Tathergang machen können, werden gebeten, sich beim

Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444, zu melden.

Heidelberg-Neuenheim: Badeunfall im Neckar – Mann durch drei aufmerksame Tretbootfahrer gerettet

Heidelberg-Neuenheim: (ots) – Am Samstag, 20.06.2021 gegen 18:00 Uhr nahm der

Besitzer eines Tretbootverleihs zu einer vorbeifahrenden Besatzung eines

schweren Polizeibootes der Wasserschutzpolizeistation Heidelberg durch

Heranwinken Kontakt auf. Am Verleih hatte kurz zuvor ein Tretboot mit vier

Insassen angelegt, von denen eine 29-jährigen männliche Person zuvor bei

Neckar-km 24,500 verunfallt war und durch die drei anderen männlichen

Bootsinsassen aus dem Wasser ins Boot gezogen und somit gerettet werden konnte.

Der Mann hatte sich möglicherweise in den Wasserpflanzen verfangen und drohte

unterzugehen. Zwar war die Person nach Eintreffen der Einsatzkräfte am

Tretbootverleih kaum ansprechbar, aber bei Bewusstsein. Die sofort angeforderte

Rettungswagenbesatzung verbrachte den mittlerweile stabilisierten verunfallten

Mann ins Krankenhaus, das er mittlerweile wieder verlassen konnte. Die

Wasserschutzpolizeistation Heidelberg hat die weitere Sachbearbeitung

übernommen.

Heidelberg-Altstadt: Unbekannte schlagen Mann in der Altstadt nieder – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Altstadt (ots) – Ein 26-jähriger Mann erstattete am Sonntag eine

Anzeige gegen mehrere unbekannte männliche Personen wegen gefährlicher

Körperverletzung. Die Unbekannten seien den Mann am Samstagabend gegen 23.20 Uhr

auf dem Weg von der „Alten Brücke“ zur Unteren Straße aggressiv angegangen. Ohne

einen für ihn nachvollziehbaren Grund habe ein Mann einer mehrköpfigen Gruppe

den 26-Jährigen mit einem Faustschlag gegen die Schläfe niedergeschlagen.

Weitere Personen aus der Gruppe hätten ihn dann, am Boden liegend, gegen Kopf

und Körper getreten. Daraufhin habe er für kurze Zeit das Bewusstsein verloren.

Die ihm unbekannten Personen seien in Richtung Neckar geflüchtet. Eine

Täterbeschreibung konnte er nicht abgeben. Beschwerden verspürte der 26-Jährige

erst am Sonntagmorgen. Wegen starker Kopfschmerzen suchte er die Notaufnahme im

Krankenhaus auf, wo ein Schädel-Hirn-Trauma diagnostiziert wurde. Zeugen, die

sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Tätern bzw. zum genauen Tathergang

geben können, setzen sich bitte mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.:

06221/991700, in Verbindung.

Heidelberg-Weststadt:: Festnahme eines 18-Jährigen wegen des Verdachts der versuchten schweren räuberischen Erpressung zum Nachteil eines Edelmetallhandels

Heidelberg-Weststadt: (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft

Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde Haftbefehl gegen einen 18

-jährigen Mann erlassen. Er steht im dringenden Verdacht, am Samstag, den

19.06.2021, kurz vor 13.40 Uhr versucht zu haben, sich den Geldbestand aus der

Kasse eines Edelmetallhandels in der Heidelberger Weststadt zu verschaffen,

indem er einen Mitarbeiter des Geschäfts mit einem Küchenmesser bedroht haben

soll.

Der Tatverdächtige soll auf Klingeln an der Eingangstür durch einen Mitarbeiter

des Edelmetallhandels eingelassen worden sein. Er soll dann ein Messer aus

seinem Rucksack genommen haben, auf den Mitarbeiter zugegangen sein und unter

Vorhalt des Messers von diesem mit den Worten „alles Geld“ die Herausgabe des

Kassenbestandes gefordert haben. Der Mitarbeiter sei der Forderung nicht

nachgekommen, sondern habe stattdessen nach dem Geschäftsinhaber gerufen, der

sich zu diesem Zeitpunkt in einem Hinterzimmer aufhielt. Dieser habe daraufhin

den Verkaufsraum betreten und dem Tatverdächtigen zugerufen, dass die Polizei

bereits verständigt und auf dem Weg sei. Daraufhin soll der 18-Jährige ohne

Beute das Ladengeschäft verlassen haben.

Am Sonntag wurde der 18-jährige italienische Staatsangehörige festgenommen und

der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Heidelberg vorgeführt. Diese erließ

auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehl wegen Fluchtgefahr.

Gegen Auflagen wurde der Haftbefehl außer Vollzug gesetzt. Die Ermittlungen der

Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim dauern an.

Heidelberg-Rohrbach: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen und erheblichem Sachschaden

Heidelberg-Rohrbach (ots) – Zwei verletzte Beteiligte und beträchtlicher

Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagmorgen im Stadtteil

Rohrbach. Ein 65-jähriger Mann war kurz nach 9 Uhr mit seinem BMW auf der

Punkerstraße in Richtung Karlsruher Straße unterwegs. Beim Abbiegen in die

Karlsruher Straße an der dortigen Kreuzung missachtete er die Vorfahrt einer

82-jährigen VW-Fahrerin und stieß mit ihr zusammen. Der VW schleuderte

anschließend über die Fahrbahn nach links und kollidierte dort zunächst mit

einem geparkten Ford bevor sie schließlich frontal gegen eine Hausfassade

prallte und ihr Fahrzeug zum Stillstand kam. Sowohl der Fahrer des BMW als auch

die VW-Fahrerin erlitten leichte Verletzungen und wurden zur Behandlung in

Krankenhäuser eingeliefert. Der VW war nach dem Zusammenstoß nicht mehr

fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf mindestens

40.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme war die Karlsruher Straße vorübergehend gesperrt.

Davon war auch der Bahnverkehr der rnv betroffen.

Gegen den 65-jährigen Fahrer des BMW wird nun wegen des Verdachts der

Straßenverkehrsgefährdung und der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. Zudem

sieht er einem Bußgeld wegen Vorfahrtsverletzung mit Unfallfolge entgegen.

Heidelberg-Neuenheim: Autofahrer will aussteigen, Radfahrer stürzt

Heidelberg-Neuenheim (ots) – Ein Radfahrer hat sich bei einem Unfall am Sonntag

kurz nach 18 Uhr in Heidelberg-Neuenheim verletzt. Der 60-Jährige aus Heidelberg

befuhr mit seinem Pedelec die Neuenheimer Landstraße in westlicher Richtung, als

ein 35-jähriger Autofahrer aus seinem parkenden Auto aussteigen wollte. In

dieser Situation kam der Fahrradfahrer zu Fall und musste in ein Krankenhaus

gebracht werden. Wie genau der Unfall ablief und ob der Radfahrer die Autotür

berührte und dadurch stürzte, wird derzeit noch ermittelt.

Heidelberg/Bergheim: E-Scooter Fahrer mit 1,82 Promille unterwegs

Heidelberg (ots) – Am frühen Sonntagmorgen, gegen 00.40 Uhr, unterzog eine

Streife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte einen 25jähriger E-Scooter Fahrer,

der in Schlangenlinien die Bismarckstraße entlangfuhr. Im Verlauf der Kontrolle

bemerkten die Beamten bei dem jungen Mann, dass dieser nach Alkohol roch. Ein

Atemalkoholtest förderte einen Atemalkoholwert von 1,82 Promille zu Tage. Dem

25- Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde

einbehalten. Er muss sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten

Heidelberg/Weststadt: Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am 19.06.2021, in der von 17.30 Uhr bis 21.20 Uhr,

verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt in ein Mehrfamilienhaus der

Ringstraße. Hier traten die Unbekannten brachial die Wohnungstür einer Wohnung

ein und gelangten so in die Wohnräume. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde

aus der Wohnung Schmuck im Wert von ca. 5000,- Euro entwendet. An der

Wohnungstür entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die

weiteren Ermittlungen werden durch die Ermittlungsgruppe Eigentum geführt.

Zeugen und/oder Anwohner, die zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen

gemacht haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte

Tel.: 06221/99-1700, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.:

0621/174-4444, aufzunehmen.

Heidelberg-Neuenheim: Feiernde Jugendliche auf der Neckarwiese – vorsorgliche Räumung

Heidelberg-Neuenheim (ots) – Am Freitagabend feierten zahlreiche Realschüler auf

der Heidelberger Neckarwiese ihren bestandenen Schulabschluss. Zunächst war die

Neckarwiese aufgrund der heißen Temperaturen nur mäßig besucht. Im weiteren

Verlauf des Abends setzte jedoch starker Zulauf ein, sodass sich gegen 20.00 Uhr

bereits rund 1.500 Personen auf dem Neckarvorland zwischen Wasserspielplatz und

Theodor-Heuss-Brücke befanden, darunter rund 200 bis 300 feiernde Realschüler

der Abschlussklasse. Während die Grundstimmung anfangs fröhlich und ausgelassen

war, waren mit zunehmendem Alkoholkonsum beginnende Aggressionen festzustellen,

die sich in Streitigkeiten und Handgreiflichkeiten zeigten. Rund 10 Jugendliche

mussten zudem aufgrund übermäßigen Alkoholkonsums durch Rettungskräfte

medizinisch versorgt werden. Aufgrund des steigenden Aggressionspotential der

Feiernden und der Tatsache, dass über soziale Medien weiter zum Besuch der

Neckarwiese anlässlich der Realabschlussfeierlichkeiten aufgerufen wurde, wurde

die Neckarwiese gegen 22.20 Uhr durch Polizei und Kommunalem Ordnungsdienst

vorsorglich geräumt, um eine Eskalation der Lage zu verhindern. Bereits nach

ersten Lautsprecherdurchsagen setzten deutliche Abwanderungen ein und die

Örtlichkeit leerte sich zusehends. Gegen 22.40 Uhr waren keine Personen mehr auf

dem Neckarvorland feststellbar. Während der Räumung kam es zu keinen

Zwischenfällen.

Heidelberg / Person angeblich in den Neckar geworfen / Suchmaßnahmen eingestellt / 2. Pressemeldung

Heidelberg (ots) – Die Suchmaßnahmen, zu denen auch ein Wasserspürhund

eingesetzt wurde, wurden gegen 03.30 Uhr ergebnislos eingestellt. Ob eine Person

oder doch ein größerer Gegenstand ins Wasser geworfen wurde, ist nach wie vor

unklar.

Heidelberg / Person angeblich ins Wasser geworfen worden / Suchmaßnahmen in vollem Gange / Pressemitteilung Nr. 1

Heidelberg (ots) – Nach Hinweisen, dass gegen Mitternacht eine Person von der

Theodor-Heuss-Brücke geworfen worden sei, sucht die Polizei nun zusammen mit der

Feuerwehr und dem DLRG den Neckar ab. Ob es sich tatsächlich um eine Person oder

eventl. um einen größeren Gegenstand gehalten haben könnte, ist bislang nicht

bekannt.