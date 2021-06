Altdorf – Schwerer Verkehrsunfall infolge Vorfahrtsmissachtung – SIEHE EINGANGSFOTO

Um 09.43 Uhr übersah heute Morgen (21.06.2021) ein 75 Jahre alter Autofahrer beim Einfahren von einem Wirtschaftsweg zwischen Altdorf und Freimersheim auf die L 540 einen von links kommenden 78 Jahre alten BMW-Fahrer, wobei es zum Zusammenstoß kam. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde das Fahrzeug des 75-Jährigen auf das Dach geschleudert und kam am Straßenrand zum Liegen. Sowohl er als auch seine Ehefrau kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Auch der 78-Jährige erlitt Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei über 10.000 Euro.

Venningen – Schwerer Verkehrsunfall mit drei Verletzten auf der K6

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich heute Morgen (21.06.2021, 07.55 Uhr) auf der K6 zwischen Altdorf und Venningen. Eine 47 Jahre alte Autofahrerin wollte auf halber Strecke einen vorausfahrenden Traktor überholen, als dieser nach links in einen Feldweg abbiegen wollte. Hierbei kam es zum Zusammenstoß. Sie und ihre zwei mitfahrenden Kinder wurden bei der Kollision verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Während an ihrem Fahrzeug wirtschaftlicher Totalschaden entstand, wurde der Traktor leicht beschädigt. Wegen Aufräumarbeiten und Bergung der Fahrzeuge musste die Strecke kurzzeitig vollgesperrt werden. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei über 5000.- Euro. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Betrunken mit PKW unterwegs- Unfallstelle gesucht!

Billigheim-Ingenheim, 20.06.2021, 19:00 Uhr (ots)

Ein Schlangenlinien fahrender PKW fiel Polizeibeamten der Polizeiinspektion Landau am Sonntagabend zwischen Billigheim und Ingenheim auf. Den Grund für die unsichere Fahrweise konnten die Beamten schnell ermitteln, ein Atemalkoholtest bei der 79-jährigen Fahrerin ergab einen Wert von 2,11 Promille. An dem dunkelgrauen Opel Corsa konnten zudem frische Beschädigungen im Frontbereich festgestellt werden. Bislang konnten die Beschädigungen keinem Verkehrsunfall zugeordnet werden. Die Fahrerin äußerte von Bad Bergzabern nach Ingenheim und von dort nach Billigheim gefahren zu sein.

Zeugen, die einen Verkehrsunfall beobachtet haben oder in diesem Bereich Beschädigungen feststellen, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Landau in Verbindung zu setzen.

Edenkoben – Oldtimer landet im Graben

Soeben kam es am 20.06.2021 gegen 19:41 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Edenkoben in der Staatsstraße. Der 18-jährige Fiat-Fahrer befuhr hierbei den Tenneco-Kreisel in Richtung Edesheim. An der Kreisverkehrsausfahrt kam der Oldtimer-Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn ins Schlingern und schließlich nach rechts von er Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte er mit einem Randstein, sodass der PKW Fiat auf der Seite zum Liegen kam. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 7.000 Euro. Der PKW Fiat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Auf den Fahrer wird nun ein Bußgeldverfahren zukommen. Da sich der Fahrer noch in der Probezeit befindet muss dieser weiterhin mit fahrerlaubnisrechtlichen Konsequenzen rechnen.