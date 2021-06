Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 21.06.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: E-Scooter-Fahrer erneut unter Betäubungsmitteleinfluss

Neustadt/Weinstraße (ots) – Aus seinen Fehlern hat ein 19-jähriger Neustadter augenscheinlich nicht gelernt, als er heute (21.06.2021) um 11:10 Uhr mit seinem E-Scooter in der Kurt-Schumacher-Straße in Neustadt/W. durch eine Streife der Polizei Neustadt kontrolliert wurde.

Bei dem 19-jährigen, welcher mit seinem Fahrzeug zuvor die Straße befuhr, konnten im Verlauf der Kontrolle Auffallerscheinung festgestellt werden, welche auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum schließen ließen. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht der Fahrt unter Betäbungsmitteleinfluss.

Dem Neustadter wurde im Anschluss in der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Seinen E-Scooter musste dieser letztlich nach Hause schieben.

Der junge Mann fiel wegen gleicher Sache bereits im Vormonat auf und muss sich nun erneut in einem Strafverfahren, sowie einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Neustadt: Zeugenaufruf nach Diebstahl von Kfz-Teilen

Neustadt/Weinstraße (ots) – Im Zeitraum vom 19.06.2021, 13:30 Uhr, bis zum 21.06.2021, 05:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Firmengelände in der Joachim-Meichsner-Straße in Neustadt.

Hier wurde letztlich an einem ein VW Crafter mehrere Kfz-Teile demontiert und im Anschluss entwendet.

Der Abtransport muss aufgrund der Größe des Diebesgutes mit einem Fahrzeug erfolgt sein.

Die genaue Schadenshöhe konnte bislang noch nicht beziffert werden, dürfte aber im vierstelligen Bereich liegen.

Die Polizei bittet Personen, welche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, sich bei der Polizei Neustadt/W. zu melden.

Böhl-Iggelheim, Neustadt: 16-jähriger und Mitarbeiter der DB AG im handfesten Streit

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 12. Juni 2021 gegen 00:05 Uhr in der S2 von Böhl-Ingelheim nach Neustadt an der Weinstraße hatte ein 16-jähriger mit dem Zugbegleiter der DB AG eine Auseinandersetzung. Auslöser des Streites war ein Witz des 16-jährigen über die DG AG. Der zunächst verbal geführte Streit wandelte sich schnell in eine körperliche Auseinandersetzung, dabei soll der Zugbegleiter den 16-jährigen körperlich angegangen sein und ihn an der Hand verletzt haben. Der 16-jährige wehrte sich und wurde daraufhin in Haßloch des Zuges verwiesen. Der Jugendliche erreichte mit einem späteren Zug Neustadt und erstattete Anzeige wegen Körperverletzung.

Die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern bittet Zeugen, die den Sachverhalt im Zug beobachtet haben, sich unter der 0631-34073-0 oder unter www.bundespolizei.de zu melden.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):