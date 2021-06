A61, Rheinhessen – Raser fordert Polizei heraus und verliert

A61 Rheinhessen – Der Umgang mit aggressiven Autofahrern gehört zu den

Alltagsaufgaben der Zivilfahnder auf den rheinhessischen Autobahnen. Doch was

sie am vergangenen Samstagnachmittag auf der A61 erlebten, verursachte selbst

bei den erfahrenen Beamten der Verkehrsdirektion Wörrstadt nur noch

Kopfschütteln.

Die Zivilstreife beobachtete gegen 13.50 Uhr an der Anschlussstelle

Gau-Bickelheim den vorbeifließenden Verkehr in Fahrtrichtung Süden, als sich ein

schwarzes Mercedes Coupe näherte. Der Fahrer hupte und machte gestikulierend auf

sich aufmerksam. Als die Streife dem Mercedes daraufhin folgen wollte, gab der

plötzlich Gas und entfernte sich mit sehr hoher Geschwindigkeit. Die Beamten

nahmen die Verfolgung auf. Blaulicht und Anhaltezeichen des Polizeifahrzeuges

ignorierte der Fahrer. Ganz im Gegenteil überholte er höchst gefährlich im

Zickzack rechts, links und über die Standspur vorausfahrende Fahrzeuge. Dabei

fuhr er ca. 200 Stundenkilometer. Da der schwarze CLK dem deutlich schnelleren

Polizeifahrzeug jedoch unterlegen war, fuhr der Fahrer in Alzey von der Autobahn

ab und versuchte ins Stadtgebiet zu flüchten. Dort konnte er dann gestellt

werden.

Wie sich herausstellte, war der Mann gerade mal 18 Jahre alt und erst seit 3

Monaten im Besitz einer Fahrerlaubnis. Den Führerschein nahmen die Beamten dem

auch an der Kontrollstelle sehr aggressiven Sprendlinger sofort ab. Dazu kam,

dass gefährdete Verkehrsteilnehmer bereits am Wochenende zuvor Anzeige gegen den

bis dahin unbekannten Fahrer des schwarzen CLK gestellt hatten, weil der ähnlich

aggressiv über die A63 von Nieder-Olm nach Alzey gerast war. Neben Strafanzeigen

wegen Straßenverkehrsgefährdung, Nötigung und verbotenem Kraftfahrzeugrennen

prüft die Staatsanwaltschaft daher auch den Einzug des Mercedes.

Die Polizei bittet Zeugen, die diese erneute halsbrecherische Fahrt von

Gau-Bickelheim bis Alzey beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise nimmt jede

Polizeidienststelle entgegen.