Landau: Polizei-News

Landau: Fahrrad entwendet und unter Drogeneinfluss mit E-Scooter geflüchtet

LANDAU – Mehrere Strafverfahren wurden gegen einen 35-jährigen Landauer am Sonntagabend eingeleitet. Nachdem am Schwimmbad im Prießnitzweg ein Fahrrad entwendet wurde, konnte dieses in dem Zimmer des Beschuldigten in einer Wohnunterkunft im Prießnitzweg gesichtet und nach der Erwirkung eines Durchsuchungsbeschlusses sichergestellt werden. Der 35-Jährige war zu diesem Zeitpunkt nicht in seiner Wohnung, konnte allerdings im Nahbereich mit einem E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen fahrend festgestellt werden. Nachdem er sich zunächst einer Kontrolle entziehen konnte, wurde er im Nahbereich fußläufig kontrolliert. Den Roller konnten die Beamten in unmittelbarer Nähe zum Kontrollort in einem Gebüsch auffinden. Bei der Kontrolle konnten die Polizeibeamten zudem einen Schlagring und geringe Mengen Betäubungsmittel fest- und sicherstellen. Da bei dem Beschuldigten Anzeichen einer Betäubungsmittelbeeinflussung wahrgenommen wurden, wurde ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Gegen den 35-Jährigen wurden Strafverfahren wegen Fahrraddiebstahls, Verstoß gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz sowie Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmittel und Fahren ohne Versicherungsschutz eingeleitet.

Während der Durchsuchung seines Zimmers wurde zudem ein weiteres Fahrrad festgestellt. Die Herkunft des Fahrrades ist derzeit noch unklar. Mögliche Geschädigte eines Fahrraddiebstahls werden gebeten sich mit der Polizei Landau in Verbindung zu setzen.