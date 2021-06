Rheinpfalzkreis: Die Polizei-News

(Schifferstadt) Polizei überprüft Fahrzeugführer auf Alkohol und Drogen

Am Sonntag haben Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt und dabei diesmal einen besonderen Schwerpunkt auf die Beeinflussung von Alkohol und Drogen gelegt. Die Beamten haben zahlreiche Autofahrer überprüft, dabei aber keine entsprechenden Feststellungen getroffen, was als durchaus positiv zu bewerten ist. Es wurden lediglich einige wenige Verstöße gegen die Gurtpflicht und das Handybenutzungsverbot geahndet.

(Böhl-Iggelheim) Navi führt in Wassergraben – SIEHE FOTO

Eine 19-jährige Frau aus Esthal wollte am Samstagabend zum Niederwiesenweiher. Ihr Navigationssystem führte sie zunächst zum nahegelegenen Naturfreundehaus und von dort über einen Feldweg zum Weiher. Kurz vor dem Gewässer kam sie vom Feldweg ab und geriet in einen Wassergraben, wodurch die Airbags auslösten und Sachschaden am Pkw entstand. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Abschleppdienst befreite den Wagen aus dem Graben.

(Schifferstadt) Unfall – Pkw bleibt auf der Seite liegen, Fahrer alkoholisiert

Am Sonntagabend gegen 19:35 Uhr ereignete sich in der Hauptstraße ein Unfall, bei dem ein Fahrzeug auf der Seite liegen blieb. Bei Eintreffen der Polizei waren Feuerwehr und Rettungsdienst bereits vor Ort. Der 40-jährige Fahrer des Wagens hatte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien können. Die Beamten nahmen Alkoholgeruch bei ihm wahr. Er musste die Polizisten daher zur Dienststelle begleiten, wo ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen worden ist. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der genaue Unfallhergang ist bislang nicht klar. Außer dem Fahrzeug ist noch eine Straßenlaterne und eine Fensterscheibe eines angrenzenden Spielcasinos beschädigt worden. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Mit 2,8 Promille vor Polizei geflüchtet und Unfall verursacht

Römerberg (ots)

Einer allgemeinen Verkehrskontrolle entziehen wollte sich am Sonntag gegen 12:00 Uhr eine 40-jährige PKW-Fahrerin in der Berghäuser Straße. Als die Polizeistreife Blaulicht und Anhaltsignal einschalteten, fuhr die Frau mit überhöhter Geschwindigkeit davon und bog nach rechts in den Marxenweidenweg ab. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, fuhr in der Folge über die Gegenfahrbahn und kollidierte schließlich mit einem Verkehrszeichen. Glücklicherweise wurden keine weiteren Verkehrsteilnehmerinnen bzw. – teilnehmer gefährdet. Der Grund für das Verhalten der 40-Jährigen war schnell klar: Sie stand unter dem Einfluss von Alkohol und hatte einen Atemalkoholwert von 2,8 Promille. Die Beamten brachten die Frau zur Entnahme einer Blutprobe auf die Dienststelle und leiteten ein Strafverfahren ein. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von schätzungsweis 5000 Euro.